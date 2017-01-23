الغاء مئة رحلة في مطار هيثرو بلندن بسبب الضباب
لندن – الزمان
اعلن مصدر ملاحي بريطاني ان حوالى مئة رحلة الغيت الاثنين في مطار هيثرو في لندن بسبب الضباب الكثيف الذي عاد يلف العاصمة البريطانية.
وقال ناطق باسم المطار في رسالة الكترونية نشرتها عدة وكالات واذاعتها قنوات تلفازية في لندن ان «الطقس الضبابي في الجنوب الشرقي (لانكلترا) يضعف الرؤية في هيثرو»، داعيا المسافرين الى التحقق من المعلومات المتعلقة برحلاتهم مع شركات الطيران. ويشكل عدد الرحلات التي الغيت ثمانية بالمئة من عدد الرحلات من هيثرو واليه.
اما غاتويك ثاني مطار في البلاد ويقع في جنوب العاصمة، فهو يعمل بشكل عادي ولم تلغ سوى واحدة من رحلاته، كما قال مكتبه الصحافي.
وذكرت ادارة الارصاد الجوية ان الضباب سيتبدد الى حد كبير خلال النهار. لكن الطقس معرض لأحوال مماثلة في نهاية الاسبوع ايضاً .
وانخفضت درجات الحرارة في لندن كثيرا لكن الشمس كانت مشرقة غالباً .