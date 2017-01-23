الغاء مئة رحلة في مطار هيثرو بلندن بسبب الضباب

– January 23, 2017

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬مصدر‭ ‬ملاحي‭ ‬بريطاني‭ ‬ان‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬رحلة‭ ‬الغيت‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بسبب‭ ‬الضباب‭ ‬الكثيف‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬يلف‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭.‬

وقال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الكترونية‭ ‬نشرتها‭ ‬عدة‭ ‬وكالات‭ ‬واذاعتها‭ ‬قنوات‭ ‬تلفازية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الطقس‭ ‬الضبابي‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬الشرقي‭ (‬لانكلترا‭) ‬يضعف‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬هيثرو‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬المسافرين‭ ‬الى‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬برحلاتهم‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭. ‬ويشكل‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ ‬التي‭ ‬الغيت‭ ‬ثمانية‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ ‬من‭ ‬هيثرو‭ ‬واليه‭.‬

اما‭ ‬غاتويك‭ ‬ثاني‭ ‬مطار‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة،‭ ‬فهو‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬عادي‭ ‬ولم‭ ‬تلغ‭ ‬سوى‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬رحلاته،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬مكتبه‭ ‬الصحافي‭. ‬

وذكرت‭ ‬ادارة‭ ‬الارصاد‭ ‬الجوية‭ ‬ان‭ ‬الضباب‭ ‬سيتبدد‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬النهار‭. ‬لكن‭ ‬الطقس‭ ‬معرض‭ ‬لأحوال‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬ايضاً‭ . ‬

وانخفضت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬كثيرا‭ ‬لكن‭ ‬الشمس‭ ‬كانت‭ ‬مشرقة‭ ‬غالباً‭ .‬