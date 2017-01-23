كم عدد نفوس الصين بعد تطبيق سياسة الطفلين؟

– January 23, 2017

شنغهاي‭ -(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬الصين‭ ‬السماح‭ ‬لكل‭ ‬الأزواج‭ ‬بإنجاب‭ ‬طفلين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬طفل‭ ‬واحد‭ ‬جعل‭ ‬معدلات‭ ‬المواليد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2000‭.‬

وأضاف‭ ‬يانغ‭ ‬وين‭ ‬تشوانغ‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الأسرة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المواليد‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬بلغ‭ ‬17.86‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬بارتفاع‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمتوسط‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2011‭ ‬و2015‭.‬

وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬انخفاض‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الإنجاب‭ ‬بواقع‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬فإن‭ ‬عدد‭ ‬المواليد‭ ‬ارتفع‭ ‬كثيرا‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬تنظيم‭ ‬الأسرة‭ ‬فعالة‭ ‬جدا‭ ‬وجاءت‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬المناسب‭.‬‮»‬

وخوفا‭ ‬من‭ ‬تكاليف‭ ‬دعم‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬أصدرت‭ ‬الصين‭ ‬إرشادات‭ ‬جديدة‭ ‬أواخر‭ ‬2015‭ ‬تسمح‭ ‬للأزواج‭ ‬بإنجاب‭ ‬طفلين‭. ‬وتتوقع‭ ‬الصين‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للسكان‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬42‭ ‬مليار‭ ‬نسمة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العقد‭ ‬بعدما‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬37‭ ‬مليار‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2015‭ .‬