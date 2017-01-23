كم عدد نفوس الصين بعد تطبيق سياسة الطفلين؟
شنغهاي -(رويترز) – قال مسؤول حكومي إن قرار الصين السماح لكل الأزواج بإنجاب طفلين بدلا من طفل واحد جعل معدلات المواليد في البلاد تصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2000.
وأضاف يانغ وين تشوانغ من اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة أن عدد المواليد في الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بلغ 17.86 مليون في 2016 بارتفاع نحو 1.4 مليون مقارنة بالمتوسط بين عامي 2011 و2015.
وقال للصحفيين أمس الأحد «رغم انخفاض العدد الإجمالي للنساء في سن الإنجاب بواقع خمسة ملايين فإن عدد المواليد ارتفع كثيرا مما يشير إلى أن التغييرات في سياسة تنظيم الأسرة فعالة جدا وجاءت في وقتها المناسب.»
وخوفا من تكاليف دعم عدد متزايد من كبار السن أصدرت الصين إرشادات جديدة أواخر 2015 تسمح للأزواج بإنجاب طفلين. وتتوقع الصين أن يرتفع العدد الإجمالي للسكان فيها إلى نحو 1.42 مليار نسمة بحلول نهاية العقد بعدما بلغ 1.37 مليار نسمة في نهاية 2015 .