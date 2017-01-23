فيلم سبليت يكتسح شباك السينما في أمريكا
لوس أنجليس -(رويترز) – تصدر فيلم الرعب والإثارة الجديد (سبليت) قائمة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مسجلا 40.2 مليون دولار. الفيلم بطولة جيمس ماكافوي وأنيا تيلور جوي وإخراج نايت شايمالان.
وجاء فيلم الممثل فين ديزل (إكس.إكس.إكس: ريتيرن أوف زيندر كيدج) في المركز الثاني بمبيعات تذاكر بلغت 20 مليون دولار.
وشارك ديزل في بطولة الفيلم دوني ين وأخرجه دي.جيه كوروسو. وتراجع الفيلم الدرامي (هيدن فيجرز) عن الصدارة إلى المركز الثالث بإيرادات 16.250 مليون دولار. الفيلم بطولة تروجي هينسن وأوكتافيا سبنسر وكيفن كوستنر ومن إخراج تيودور ميلفي. وتراجع أيضا فيلم الرسوم المتحركة (سينج) من الترتيب الثالث إلى الرابع هذا الأسبوع مسجلا تسعة ملايين دولار.
وتقهقر فيلم (لا لا لاند) من المركز الثاني إلى الخامس بمبيعات تزيد على ثمانية ملايين دولار.
الفيلم بطولة رايان جوسلينج وإيما ستون.