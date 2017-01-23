فيلم سبليت يكتسح شباك السينما في أمريكا

– January 23, 2017

لوس‭ ‬أنجليس‭ -(‬رويترز‭) – ‬تصدر‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ ‬والإثارة‭ ‬الجديد‭ (‬سبليت‭) ‬قائمة‭ ‬إيرادات‭ ‬السينما‭ ‬بأمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬مسجلا‭ ‬40‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬جيمس‭ ‬ماكافوي‭ ‬وأنيا‭ ‬تيلور‭ ‬جوي‭ ‬وإخراج‭ ‬نايت‭ ‬شايمالان‭.‬

وجاء‭ ‬فيلم‭ ‬الممثل‭ ‬فين‭ ‬ديزل‭ (‬إكس‭.‬إكس‭.‬إكس‭: ‬ريتيرن‭ ‬أوف‭ ‬زيندر‭ ‬كيدج‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بمبيعات‭ ‬تذاكر‭ ‬بلغت‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وشارك‭ ‬ديزل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الفيلم‭ ‬دوني‭ ‬ين‭ ‬وأخرجه‭ ‬دي‭.‬جيه‭ ‬كوروسو‭. ‬وتراجع‭ ‬الفيلم‭ ‬الدرامي‭ (‬هيدن‭ ‬فيجرز‭) ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بإيرادات‭ ‬16‭.‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬تروجي‭ ‬هينسن‭ ‬وأوكتافيا‭ ‬سبنسر‭ ‬وكيفن‭ ‬كوستنر‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬تيودور‭ ‬ميلفي‭. ‬وتراجع‭ ‬أيضا‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ (‬سينج‭) ‬من‭ ‬الترتيب‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬مسجلا‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وتقهقر‭ ‬فيلم‭ (‬لا‭ ‬لا‭ ‬لاند‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬بمبيعات‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬رايان‭ ‬جوسلينج‭ ‬وإيما‭ ‬ستون‭.‬