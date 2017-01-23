المكسيك:اكتشاف مقبرة جماعية وجثث في ميناء سياحي

– January 23, 2017

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ – (‬رويترز‭) – ‬غوادالاخارا‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بولاية‭ ‬نويفو‭ ‬ليون‭ ‬المكسيكية‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬اكتُشفت‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المكسيك‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬تضم‭ ‬رفات‭ ‬56‭ ‬شخصا‭. ‬وحدد‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬هويات‭ ‬24‭ ‬شخصا‭ ‬ممن‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬رفاتهم‭ ‬بالمقبرة‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬عند‭ ‬سفح‭ ‬تل‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬جارسيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مونتيري‭ . ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بولاية‭ ‬نويفو‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬اختفوا‭ ‬عام‭ ‬2010‭. ‬ويتم‭ ‬العثور‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬على‭ ‬مقابر‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬المكسيك‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬عصابات‭ ‬المخدرات‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سائدا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مونتيري‭ ‬الصناعة‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭.‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬ايضاً‭ ‬،‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬جثة‭ ‬مشوهة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬مانزانيلو،‭ ‬وهو‭ ‬ميناء‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬المكسيك‭ ‬يرتاده‭ ‬سياح‭ ‬اميركيون‭.‬

وعثر‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬جثث‭ ‬مشوهة‭ ‬داخل‭ ‬سيارة‭ ‬اجرة‭ ‬متروكة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تربط‭ ‬مانزانيلو‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كوليما‭ ‬بكيهواتلان‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬خاليسكو‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬مانزانيلو‭ ‬كارلوس‭ ‬هيريديا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الجثث‭ ‬قطعت‭ ‬رؤوسها‮»‬‭ ‬و»احداها‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬امراة‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬رسالة‭ ‬تحمل‭ ‬توقيع‭ ‬كارتيل‭ ‬‮«‬خاليسكو‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬النافذ‭ ‬تركت‭ ‬على‭ ‬احدى‭ ‬نوافذ‭ ‬السيارة‭.‬

والاحد‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ ‬اخرين‭ ‬شبه‭ ‬عراة‭ ‬بين‭ ‬شجيرات‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوضح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬البلدية‭.‬