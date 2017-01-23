المكسيك:اكتشاف مقبرة جماعية وجثث في ميناء سياحي
مكسيكو سيتي – (رويترز) – غوادالاخارا – (أ ف ب) قال مكتب النائب العام بولاية نويفو ليون المكسيكية يوم امس إن مقبرة جماعية كانت قد اكتُشفت في شمال المكسيك قبل نحو عام تضم رفات 56 شخصا. وحدد فريق من الطب الشرعي هويات 24 شخصا ممن تم اكتشاف رفاتهم بالمقبرة التي وجدت عند سفح تل في بلدة جارسيا في منطقة مونتيري . وقال مكتب النائب العام بولاية نويفو ليون في بيان إن كل هؤلاء الأشخاص اختفوا عام 2010. ويتم العثور بشكل منتظم على مقابر جماعية في شتى أنحاء المكسيك وذلك نتيجة أعمال عنف عصابات المخدرات الذي كان سائدا بشكل خاص في مدينة مونتيري الصناعة لعدة سنوات.
فيما أعلنت السلطات المحلية ايضاً ، العثور على 12 جثة مشوهة خلال عطلة نهاية الاسبوع في مانزانيلو، وهو ميناء في غرب المكسيك يرتاده سياح اميركيون.
وعثر صباح السبت على سبع جثث مشوهة داخل سيارة اجرة متروكة على طريق تربط مانزانيلو في ولاية كوليما بكيهواتلان في ولاية خاليسكو.
وقال قائد الشرطة البلدية في مانزانيلو كارلوس هيريديا لوكالة فرانس برس «يبدو ان الجثث قطعت رؤوسها» و»احداها تعود الى امراة»، لافتا الى ان رسالة تحمل توقيع كارتيل «خاليسكو الجيل الجديد» النافذ تركت على احدى نوافذ السيارة.
والاحد تم العثور على جثث خمسة اشخاص اخرين شبه عراة بين شجيرات بحسب ما اوضح لفرانس برس مسؤول في الشرطة البلدية.