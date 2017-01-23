منظمة الصحة تناشد الدول مراقبة انتشار أنفلونزا الطيور

– January 23, 2017

جنيف‭ – (‬رويترز‭) – ‬ناشدت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬تكثيف‭ ‬مراقبة‭ ‬انتشار‭ ‬مرض‭ ‬أنفلونزا‭ ‬الطيور‭ ‬بين‭ ‬الطيور‭ ‬والدواجن‭ ‬والإبلاغ‭ ‬سريعا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬إصابة‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬إغفال‭ ‬الدلائل‭ ‬الأولى‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬الطبيبة‭ ‬مارجريت‭ ‬تشان‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أعلنت‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬حالات‭ ‬انتشار‭ ‬للمرض‭ ‬شديد‭ ‬العدوى‭ ‬الذي‭ ‬يصيب‭ ‬الدواجن‭ ‬والطيور‭ ‬البرية‭. ‬التوسع‭ ‬الجغرافي‭ ‬السريع‭ ‬لانتشار‭ ‬المرض‭ ‬وعدد‭ ‬سلالات‭ ‬المرض‭ ‬المنتشرة‭ ‬حاليا‭ ‬وضعت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬شهدت‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬مفاجئة‭ ‬وحادة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬إصابة‭ ‬البشر‭ ‬بفيروس‭ ‬اتش7ان9‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للمنظمة‭ ‬أن‭ ‬تستبعد‭ ‬انتشارا‭ ‬محدودا‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬مجموعتين‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬رصد‭ ‬انتشار‭ ‬مستمر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ .‬

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