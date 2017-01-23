منظمة الصحة تناشد الدول مراقبة انتشار أنفلونزا الطيور
جنيف – (رويترز) – ناشدت منظمة الصحة العالمية جميع الدول تكثيف مراقبة انتشار مرض أنفلونزا الطيور بين الطيور والدواجن والإبلاغ سريعا عن أي حالات إصابة بين البشر محذرة من أنه «لا يمكننا إغفال الدلائل الأولى.» وقالت الطبيبة مارجريت تشان لمجلس إدارة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف «منذ نوفمبر من العام الماضي أعلنت نحو 40 دولة حالات انتشار للمرض شديد العدوى الذي يصيب الدواجن والطيور البرية. التوسع الجغرافي السريع لانتشار المرض وعدد سلالات المرض المنتشرة حاليا وضعت المنظمة في حالة تأهب.» وقالت إن الصين شهدت «زيادة مفاجئة وحادة» في حالات إصابة البشر بفيروس اتش7ان9 منذ ديسمبر كانون الأول ولا يمكن للمنظمة أن تستبعد انتشارا محدودا بين البشر في مجموعتين من حالات الإصابة لكن لم يتم رصد انتشار مستمر حتى الآن .
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