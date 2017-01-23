زيادة قتلى العواصف في الجنوب الأمريكي

– January 23, 2017

تامبا‭(‬فلوريدا‭) -(‬رويترز‭) ‬—‭ ‬الزمان‭ – ‬تسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬مسؤولون‭ ‬بولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضربت‭ ‬عواصف‭ ‬رعدية‭ ‬شديدة‭ ‬وأعاصير‭ ‬عاتية‭ ‬عدة‭ ‬ولايات‭. ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬اول‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬تحذر‭ ‬رعاياها‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬فلوريداوجورجيا‭ ‬من‭ ‬العواصف‭ .‬

وأعلن‭ ‬حاكم‭ ‬جورجيا‭ ‬ناثان‭ ‬ديل‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مقاطعات‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الجنوبي‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬الولاية‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬الأوضاع‭ ‬الخطيرة‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬التحذيرات‭ ‬من‭ ‬العواصف‭ ‬والسيول‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭. ‬وقال‭ ‬ديل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‮»‬أحث‭ ‬كل‭ ‬سكان‭ ‬جورجيا‭ ‬على‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬واليقظة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بقائهم‭ ‬سالمين‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬خسائر‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭.‬‮»‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المنكوبة‭ ‬مباني‭ ‬منهارة‭ ‬ومنازل‭ ‬دُمرت‭ ‬أسقفها‭ ‬وأشجارا‭ ‬اقتلعتها‭ ‬الرياح‭ ‬وحقولا‭ ‬تناثر‭ ‬فيها‭ ‬الركام‭.‬

وجاءت‭ ‬العواصف‭ ‬القاتلة‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬بعد‭ ‬إعصار‭ ‬اجتاح‭ ‬ولاية‭ ‬مسيسبي‭ ‬قبيل‭ ‬فجر‭ ‬السبت‭ ‬وقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭. ‬وأدى‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬آخرين‭ ‬وإلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬بنحو‭ ‬480‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬مسيسبي‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬مسؤولو‭ ‬الولاية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

ودفعت‭ ‬هذه‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬خبراء‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكيين‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬تحذير‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬لحدوث‭ ‬عواصف‭ ‬عاتية‭ ‬تهدد‭ ‬مناطق‭ ‬بجنوب‭ ‬جورجيا‭ ‬وشمال‭ ‬ووسط‭ ‬فلوريدا‭ ‬وألاباما‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تحذير‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭ . ‬وقد‭ ‬تشهد‭ ‬أيضا‭ ‬ساوث‭ ‬كارولاينا‭ ‬طقسا‭ ‬سيئا