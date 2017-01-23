– January 23, 2017

عودة أكثر من 4 آلاف نازح إلى الساحل الأيسر وتقرير عالمي :

الموصل أسرع مدينة محرّرة تستأنف الحياة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دهوك – سامر الياس سعيد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة اكثر من اربعة آلاف نازح من مخيمي حسن شام والخازر إلى مناطقهم المحررة في الجهة الشرقية من الجانب الأيسر للموصل . ونقل بيان عن مسؤول مخيمات الوزارة في الخازر وحسن شام مصطفى حامد إن (4 آلاف و78 نازحا من اهالي نينوى يتخذون من مخيمات حسن شام والخازر سكنا لهم عادوا امس إلى مناطقهم المحررة في الجهة الشرقية من الجانب الأيسر، كان 2675 منهم في مخيم الخازر و1403 في مخيم حسن شام )، مضيفاً ان (غرفة عمليات الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات لنقلهم فضلا عن شاحنات لنقل اثاثهم كما وزع فريق الوزارة الميداني سلات غذائية سريعة بينهم). وبحسب حامد فإن (هناك دفعات اخرى من النازحين ستعود في اليومين المقبلين لكونهم يرغبون بالعودة الى مناطقهم المحررة في منطقتي كوكجلي والقيارة). على صعيد ذي صلة ، افاد تقرير لموقع ألكتروني عالمي بأن الموصل أسرع مدينة يجري تحريرها تعود إليها الحياة. وتحدث فلوريان نيوهوف مراسل موقع ديلي بيست في تقرير عن مشاهدته لحسين واخيه عمر وهما (يدفعان عربتهما المحملة بالدجاج المجمد على الطريق السريع ذي الممرات الستة المؤدي الى الموصل متوجهين صوب اصوات المعركة فيما لاتجرؤ سوى سيارات قليلة على الخروج الى هذا الطريق الذي تسده سيارات الهامفي السود المميزة وهي سيارات قوات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الارهاب المشتبكة منذ ثلاثة اشهر في منازلة قاسية لتحرير المدينة)، موضحاً ان (اهالي الموصل اخذوا لهذا السبب يخرجون مشياً للتزود بالمؤن التي قلّت لديهم بينما المعركة دائرة رحاها من حولهم). ويضيف (يسكن حسين، ذو العشرين عاماً، واخوه ذو الاربعة عشر عاماً، حي القدس الذي حررته القوات العراقية بالكامل من قبضة داعش قبل اسبوعين. وكانت عائلتهما قد اقفلت قبل اربعة اشهر ابواب المطعم الصغير الذي كانت تديره بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية وبذلك بقيت العائلة بلا عمل. ولكن المطعم عاد ففتح ابوابه بعد ايام قليلة من طرد داعش وهذه هي ثاني رحلة للاخوين لشراء المواد التي يحتاجون اليها من السوق التي افتتحت في حي كوكجلي، وهو اول حي تم تحريره في الموصل). وتابع (ما ان انقشع الخطر وادبر الارهابيون حتى عادت الحياة. ففي كل يوم يتدفق سكان المناطق المحررة بين ذاهب الى كوكجلي وعائد منها للتزود بالطعام والوقود وغيرهما من الضروريات. وعادت الدكاكين والمطاعم الى العمل فانتهى شح المواد وتضخم الاسعار الذي بلغ حدوداً مرهقة في الاسابيع التي سبقت التحرير). واشر التقرير عدم تمكن الحكومة ووكالات الاغاثة الدولية من تغطية احتياجات الجميع بشكل كامل، ليتحرك القطاع الخاص بهدف اسعاف المدينة. وفي كل يوم تعبر الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع نقاط التفتيش داخلة الى المنطقة التي لا تزال تعد عسكرية لتضخ في سوق كوكجالي الشعبية نسغ الحياة. ومع تحسن التجهيز انخفضت الاسعار، فحاوية زيت الطبخ ذات سعة 20 لترا، التي يبلغ سعرها 50 الف دينار في مناطق الموصل الخاضعة لسيطرة داعش، لا يتعدى سعرها في كوكجلي 12 الف دينار. وسعر الكيلو غرام من السكر يبلغ 10 آلاف دينار حيث يفرض الارهابيون سطوتهم، وهذا يعادل عشرة اضعاف السعر الاعتيادي.وبرغم هذا الهبوط في الاسعار يبقى كثير من السكان يعيشون حالة معاناة.

وينقل التقرير عن ابي عصام، وهو رجل كبير السن يحمل اكياساً عائداً بها من كوكجلي الى منزله في حي القدس ان (الطعام الآن ارخص ثمناً، ولكننا بلا عمل منذ اكثر من سنتين وقد شحت اموالنا. ونحن ننتظر وصول منظمات الاغاثة الينا ولكننا لم نحصل على شيء الى الآن). واضاف ان عائلته بلا كهرباء او ماء، ولكن الحياة برغم هذا احسن الآن، وقد اضطررنا الى الاستعانة ببئر عمقها سبعة امتار حفرناه في حديقة المنزل بعد أن اوقفت ضربة لطيران التحالف محطة ضخ الماء.وقد عادت الحياة الى اسواق الاحياء المحررة ،فأكشاك الفواكه والخضار تزاحم رفوف بيع السكائر والناس تقبل على الشراء بشهية واستمتاع. وتنتصب اكشاك بيع الهواتف النقالة والشرائح وبطاقات رصيد الهاتف بعد ان كانت داعش تجري تفتيشاً من منزل الى منزل وتصادر ما تعثر عليه من هواتف نقالة لمنع الاهالي من ايصال المعلومات الى القوات العراقية. وأولئك الذين لم يحسنوا اخفاء هواتفهم آن لهم الان ان يأتوا الى السوق ليشتروا اجهزة جديدة. ويقول جاسم محمد، الذي يمتلك تشكيلة منوعة من الهواتف الرخيصة الثمن يعرضها على منضدة امامه، انه كلما تحرر حي جديد ارتفعت المبيعات بقوة إذ يقبل الناس اليه طلباً للهواتف. وهو يحصل على بضاعته من صديق له في المنطقة الكردية، لذا ترك بيع الخضار مستعيضاً عنها بهذه التجارة الرابحة. ويقف هؤلاء الناس الذين بقوا منقطعين عن العالم الخارجي طيلة هذه المدة مبهورين امام التطور الذي حدث في تكنولوجيا الهواتف. اما حسن، الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، فقد اصابته الدهشة حين وجد انه يستطيع شراء هاتف سامسونغ جي 3 غلاكسي لامع وجديد بسعر 150 دولاراً فقط. وهاهو يقول (بعد اكثر من سنتين تحت حكم داعش البالي ،اصبح كل شيء مدهشاً لنا).