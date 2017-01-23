– January 23, 2017

موسكو وأنقرة وطهران تطرح مسوّدة بيان لمحاربة داعش والنصرة

البرود يخيّم على محادثات السلام

السورية في إستانة

{ أستانة – رويترز: اجتمعت الأطراف المتحاربة في سوريا لإجراء محادثات في أستانة عاصمة كازاخستان امس الاثنين للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، فيما طغى البرود على الحوارات المبدئية في مؤشر على أن فرص تحقيق انفراج مهم تبدو ضئيلة في الصراع المستمر منذ ستة أعوام.وقال طرفا الصراع إن التركيز ينصب على اتفاق وقف إطلاق النار وهو ما يمثل تمهيدا هشا لحل سياسي أشمل.لكن بشار الجعفري رئيس الوفد الذي يمثل الرئيس بشار الأسد قال إن (مفاوضي قوات المعارضة كانوا وقحين وغير مهنيين) واتهمهم بالدفاع عن (جرائم حرب) ارتكبتها جبهة فتح الشام التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة.

وأبلغ محمد علوش رئيس وفد المعارضة الحاضرين أنه يريد وقف إراقة الدماء بتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الهش وتجميد العمليات العسكرية. وقال إنه (يتعين على الفصائل المدعومة من إيران مغادرة سوريا). وتضمنت مسودة البيان الختامي للمحادثات التي نشرتها وكالة سبوتنك الروسية للأنباء ، ضرورة إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في سوريا، بالاضافة الى دعم رغبة المعارضة المسلحة في المشاركة في محادثات جنيف المقبلة. وتضمنت المسودة التي يفترض أن توقع عليها الأطراف المشاركة في المحادثات (تعهدت الدول الراعية للمحادثات بقتال تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة بصورة مشتركة، وضرورة فصلهما عن الجماعات الأخرى.ودعت الدول الراعية إلى بدء محادثات بما يتفق مع قرار الأمم المتحدة رقم .(2254

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