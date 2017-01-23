– January 23, 2017

البليارد يستعد لغربي آسيا في البصرة

بغداد – الزمان

أعلن الاتحاد العراقي المركزي للبليارد، الاثنين، أنه تلقى دعوة للمشاركة في بطولة العرب وغربي آسيا التي ستقام في الأردن، مبينا أن المنتخب الوطني سيشارك في البطولة ويستعد لها بمعسكر تدريبي في محافظة البصرة. وقال أمين سر الاتحاد عادل جاسم إن الاتحاد تلقى دعوة رسمية للمشاركة في منافسات بطولة العرب وغربي آسيا، التي ستقام في الأردن في الـ11 من شهر شباط المقبل. وأضاف جاسم أن المنتخب الوطني سيمثل العراق في البطولة، وسيدخل في الثاني من شباط المقبل، معسكرا تدريبيا في محافظة البصرة.