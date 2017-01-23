– January 23, 2017

أشبيلية يطارد الريال على قمة الليغا

تشيلسي يواصل إنتصاراته وأرسنال يخطف فوزاً قاتلاً

{ مدن – وكالات: فاز إشبيلية، اول امس الأحد، على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة بالجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل مطاردة ريال مدريد متصدر البطولة. وجاءت ثلاثية إشبيلية من خلال فيسنتي إيبورا (ق43 و65) والارجنتيني فرانكو فاسكيز (ق80) وبابلو سارابيا في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، فيما سجل سيرخيو ليون هدف أوساسونا الأول (ق15) قبل أن يحرز إيبورا هدف أصحاب الارض الثاني بالخطأ في مرماه (ق63)، ويسجل كينان كودرو الهدف الثالث لصاحب الارض في اللحظات الأخيرة من اللقاء. وبفوزه رفع إشبيلية رصيده إلى 42 نقطة مبتعدا بنقطة عن ريال مدريد المتصدر. أما أوساسونا، الذي لم يفز سوى بمباراة واحدة هذا الموسم، فيبقى في المركز الأخير بتسع نقاط.

فوز تشيلسي

وواصل تشيلسي، متصدر الدوري الإنكليزي، انتصاراته بفوزه على ضيفه هال سيتي بنتيجة 2-0 مساء اول امس، الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج في ختام الجولة الثانية والعشرين. وسجل دييجو كوستا الهدف الأول في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الأول، فيما أضاف جاري كاهيل الهدف الثاني عند الدقيقة 81 . وارتفع رصيد تشيلسي إلى 55 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن أرسنال، الذي صعد إلى المركز الثاني بعد فوزه الصعب على ضيفه بيرنلي 2-1 على ملعب الإمارات في وقت سابق

إصابة خطيرة

وعاد كوستا إلى تشكيلة تشيلسي بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب خلاف مع الجهازين الفني والطبي، وكوّن كعادته مثلثا هجوميا خطيرا مع البلجيكي إيدن هازارد، والإسباني بيدرو رودريجيز. بينما افتقد هال سيتي لظهيره المصري أحمد المحمدي المشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس افريقيا 2017 المقامة حاليا في الجابون.

فوز قاتل

واستعاد أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي في الموسم الحالي، بفوز قاتل على ضيفه بيرنلي على ملعب الإمارات بهدفين مقابل هدف، في الجولة 22 من المسابقة. أحرز ثنائية أرسنال شكودرن موستافي وأليكسيس سانشيز من ركلة جزاء في الدقيقتين 59 و98، بينما سجل هدف بيرنلي أندري جراي في الدقيقة 93 من ركلة جزاء. وبهذا الفوز يحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشيلسي المتصدر الذي يواجه هال سيتي مساء اول امس الاحد، بينما قبع بيرنلي في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

قطار إنتر ميلان

وفاز إنتر ميلان اول امس، الأحد، على مضيفه باليرمو بهدف في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على ملعب رينزو باربيرا. وجاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب جواو ماريو (ق65)، ليحقق الـنيرازوري فوزه السادس تواليا ويخطف المركز الخامس من جاره إيه سي ميلان، الذي تراجع للمرتبة السادسة.

من ناحيته، تجمد رصيد باليرمو عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير، بعدما مني بخسارته الثالثة على التوالي. من ناحيته واصل ساسولو استفاقته، وحقق فوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه بيسكارا بثلاثة أهداف لواحد بملعب أدرياتيكو. كان أليساندرو ماتري من تقدم للضيوف (ق2)، إلا أن أصحاب الأرض تعادلوا عبر جان كريستوف باهيباك (ق56)، ولكن ساسولو سجل هدفين (ق65) و(ق73) بواسطة لورينزو بيليجريني وماتري. وبهذا الفوز رفع ساسولو رصيده إلى 24 نقطة ليقفز للمركز الرابع عشر بينما تجمد بيسكارا عند 9 نقاط في ذيل الجدول. وفاز بولونيا على ضيفه تورينو بهدفين نظيفين حملا توقيع بليريم دزيمايلي (ق43) و(ق83) بملعب ريناتو دال آرا، ليصبح في منتصف الجدول بـ26 نقطة، بينما تجمد فريق الـتورو عند 30 نقطة في المركز التاسع. وحقق إمبولي فوزا مفاجئا على أودينيزي بهدف، سجله ليفان متشيدليدزي قبل 8 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، ولكن مركزه لم يتغير حيث لا يزال في المركز الـ17 . وتجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر. وعلى ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) تمكن كروتوني من فرض التعادل على جنوى بهدفين لمثليهما.

ووحقق نادي يوفنتوس، فوزا ثمينا على لاتسيو بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في مدينة تورينو، اول امس الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 21 للكالتشيو. سجل هدفي يوفنتوس، الأرجنتينيان ديبالا وهيجواين في الدقيقتين الخامسة والسابعة عشر على الترتيب. وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز الرابع. يوفنتوس بدأ اللقاء مسيطراً بشكل واضح على مجرياته وأجبر لاعبي لاتسيو على التراجع، فيما لم يحتاج نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لترجمة سيطرة فريقه إلى تقدم بتسجيله هدف اللقاء الأول في الدقيقة الخامسة بتسديدة يسارية قوية لتشتعل الأجواء في المدرجات. لم يغير الهدف من سيناريو اللقاء، وظلت السيطرة التامة لأصحاب الأرض على مجريات اللعب وإنحصر اللعب بشكل كبير في وسط ملعب لاتسيو. ومع السيطرة المستمرة للبيانكونيري، ظهر الأرجنتيني جونزالو هيجواين هداف الفريق في المشهد بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 17 من صناعة الكولومبي كوادرادو ليحكم يوفنتوس سيطرته التامة على اللقاء لعباً ونتيجة.

لم يتغير شكل اللقاء بمرور الوقت ولكن دون تسجيل المزيد من الأهداف، ليطلق الحكم بعد ذلك صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد. الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة التي خاض بها الفريقان الشوط الأول، في ظل رغبة كلا المدربين في تأجيل التبديلات بعض الوقت. بمرور الوقت حاول لاعبو لاتسيو تقليص النتيجة والوصول إلى مرمى الحارس بوفون، مما دفع المدرب أليجري إلى تغيير طريقة اللعب والدفع بأندريا بارزالي كمدافع أخر ليعود الفريق إلى طريقة 3-5-2 . نجح لاعبو يوفنتوس في الوصول للقاء بمر الاّمان وتحقيق هدفهم وذلك بإطلاق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الثاني واللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين دون مقابل.