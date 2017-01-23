– January 23, 2017

المان يونايتد يخصم ربع رواتب لاعبيه

{ لندن – وكالات: كشفت تقارير صحفية بريطانية اول امس، الأحد، عن بند غريب في عقود نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في الموسم الماضي.

وقالت صحيفة ذا صن أن نجوم مانشستر يونايتد لم يحصلوا على نسبة 25 بالمئة من رواتبهم مع الفريق عن الموسم الماضي، بسبب بند في عقود نجوم الفريق، يتعلق بضرورة وصول الفريق لدوري أبطال أوربا للحصول على المستحقات كاملة. وأشارت الصحيفة إلى أن بندا في عقود نجوم الفريق يقضي بخصم 25 بالمئة من رواتب اللاعبين في حال لم يصل الفريق لدوري أبطال أوربا في هذا الموسم.

وقال مصدر داخل نادي مانشستر يونايتد عن هذا الأمر إن تخفيض الرواتب متعلق بالإيرادات، أعتقد أن هذا كان بمثابة الحماية لنا فقط. وذكرت الصحيفة أن مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد، احتفل بطريقة غريبة عندما سجل الموسم الماضي بروج في تصفيات دوري أبطال أوربا، حيث أشار بيديه للرقمين 5 و2 وهو ما يشير إلى النسبة التي تُخصم من اللاعبين في حال عدم التأهل. واكتفى مانشستر يونايتد بالتأهل إلى الدوري الأوربي، بينما فشل في حجز مقعده بدوري أبطال أوربا.