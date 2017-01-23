– January 23, 2017

الإشادات تنهال على روني بعد تحطيمه الرقم القياسي

{ لندن – وكالات: تلقى واين روني إشادة واسعة من الهداف التاريخي السابق لمانشستر يونايتد، ووصفه بأنه اسطورة حقيقية. وبات روني الهداف التاريخي الجديد لمانشستر، بعدما سجل هدف رائع من ضربة حرة في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه التعادل مع مضيفه ستوك سيتي 1-1 .

وتجاوز روني رقم الهداف التاريخي السابق لمانشستر سير بوبي تشارلتون الذي سجل 249 هدفا للفريق. وسجل روني أهدافه الـ 250 في 546 مباراة، بينما سجل سير بوبي تشارلتون 249 هدفا في 758 مباراة مع مانشستر يونايتد. ونجح روني العام الماضي في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم سير بوبي تشارلتون كهداف تاريخي لمنتخب انكلترا لكرة القدم، بعد أن سجل هدفه الدولي رقم 50 في مباراة انكلترا أمام سويسرا، التي انتهت بفوز بلاده 2-0 في تصفيات يورو 2016 . وكسر روني قائد المنتخب الإنكليزي الرقم القياسي لتشارلتون والبالغ 49 هدفا، وهو الرقم الذي احتفظ به منذ عام 1970، ويمتلك روني حاليا 53 هدفا مع منتخب بلاده. وقال تشارلتون للموقع الرسمي لمانشستر سأكون كاذبا إذا قلت أنني لا أشعر بالإحباط لفقدان رقمي القياسي. وأضاف رغم ذلك يمكنني القول أنني أشعر بالسعادة من أجل واين، إنه يستحق مكانه في كتب التاريخ. وأشار إنه اسطورة حقيقية للنادي والبلاد، إنه يستحق أن يكون الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد وإنكلترا. وتابع روني مازال في الحادية والثلاثين ومازال يؤدي بشكل قوي، لا أعتقد أنه صدأ من خلال جلوسه لمدة طويلة على مقاعد البدلاء.

مدة طويلة

وأوضح الآن بات روني الرجل الذي يسعى الجميع للتفوق عليه، ولا أرى أن هناك شخصا قادرا على تخطيه لمدة طويلة جدا. وقال روني إنها لحظة فخر بالنسبة لي، شرف كبير أن أصل إلى هذا الرقم القياسي، لكن نتيجة المباراة نالت من هذا الإنجاز. وأشار سير أليكس فيرجسون، الذي المدرب السابق لمانشستر، الذي أحضر روني إلى الفريق وهو في الثامنة عشر من عمره قادما من إيفرتون في 2004، إلى أن اللاعب يستحق تماما أن يتواجد بين عظماء مانشستر. واوضح فيرجسون ليس من باب الصدفة تسجيل كل هذه الأهداف، وقد نجح في تحطيم رقم قياسي ظل قائما طوال 40 عاما. وتابع واين يستحق مكانته في سجلات التاريخ لناديه العظيم، وواثق من أنه سيسجل المزيد من الأهداف. وسجل روني رقمين قياسيين في مباراة أمس حيث أنه أيضا الهدف رقم 88 خارج ملعب فريقه في الدوري الممتاز، بفارق هدف عن الان شيرر. وكتب شيرر عبر حسابه على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي أفضل هداف في إنكلترا، أفضل هداف في مانشستر يونايتد، واين روني ياله من لاعب، يالها من مسيرة، كل التهاني لك. وقال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر الإنجاز مذهل، سيبقى في تاريخ نادينا لسنوات طويلة، إنه اسطورة في تاريخ النادي والكرة الإنكليزية.