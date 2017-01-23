– January 23, 2017

(الزمان) في ضيافة مدير مكافحة إجرام بغداد الكرخ:

الكثير من جرائم الخطف حوادث عائلية مفتعلة

بغداد – الزمان

منذ ان كنّا صغارا عرفنا أن الشرطة في خدمة الشعب وأن رجال الشرطة العين الساهرة لحمايتنا من المجرمين والسراق وهم حماة الامن والقانون فلهذا عندما ذهبت الى مديرية مكافحة اجرام بغداد الكرخ تذكرت هذه المقولة الازلية .. ولمعرفة طبيعة عملهم وكيف يسهرون على راحة المواطن وملاحقة اللصوص والقتلة والسراق كان هذا الحوار مع العميد جاسم محمد علي مدير مكافحة اجرام بغداد الكرخ.

{ سيادة العميد يقال انه هناك انتهاكات لحقوق الانسان بحق المتهمين الموقوفين من قبل مفارزكم؟

– هذا غير صحيح أذ ان جميع المتهمين يتم القبض عليهم بموجب مذكرات أمر قبض اصولية تصدر من السادة قضاة التحقيق ويجري توقيفهم وفق الأصول وأما من يدعي بوجود تلك الانتهاكات فهناك جهات رقابية في وزارة الداخلية مهمتها متابعة ومحاسبة أي ضابط أو منتسب يثبت عليه ذلك.

{ ماهي الجرائم التي تتخصص مكافحة الاجرام بالتحقيق فيها؟

– حددت الجهات المختصة عددا من الجرائم التي ينظر فيها من قبل مكافحة الاجرام منها جرائم الخطف وجرائم السرقات وجرائم التزوير وجرائم السطو المسلح وجرائم القتل الغامض .

{ يشاع أنه هناك حوادث خطف كثيرة في الأونة الاخيرة؟

– هذا ما يشاع لكن حقيقة الامر أن الكثير من هذه الحوادث مفتعلة من قبل المخبر نفسه وعلى سبيل المثال ” خلاف عائلي وخروج فتاة من دارها يقوم ذووها بالاخبار بأن ابنتهم مخطوفة أو قيام بعض الأشخاص المسجلة بحقهم شكاوى بتسجيل أخبار بخطفهم عن ذويهم وقد شخصنا هذه الحالات

{ ماهو حجم الجريمة في جانب بغداد الكرخ؟

– تختلف الجريمة من منطقة الى أخرى ومن شخص الى اخر حسب ظروف البلد في هذا الوقت العصيب وقد استغل بعض ضعاف النفوس وضع العراق ومعركته ضد الدواعش بتنفيذ مآربهم وأرتكاب جرائم السرقة والقتل بحق الأبرياء الا ان كفاءة ضباط ومنتسبي مكافحة الاجرام أدت الى إلقاء القبض على الكثير من هذا العصابات وأحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل ونحن جادين وساعين على خفض مستوى الجريمة ونشر الطمأنينة بين المواطنين . وإذا ما قارنا نسبة الجرائم في العاصمة بغداد التي تتعرض الى هجمات ارهابية مع عاصمة اخرى لم تتعرض لأي نوع من الاٍرهاب فان نسبة الجريمة لدينا اقل بكثير والفضل بكل تاكيد لاجهزة وزارة الداخلية العين الساهرة لحماية المواطنين

{ كيف ترى تعاون الأهالي معكم في الأخبار عن الجريمة؟

– تعاون بسيط لكنه دون مستوى الطموح وعلى وجه الخصوص في حالة طلبنا من احد المواطنين بتزويدنا بالكاميرات المنصوبة أمام بيوتهم للكشف عن بعض الجرائم ومعرفة وجوه المتهمين يرفض التعاون معنا خوفا من المشاكل العشائرية أتمنى على المواطن أن يكون عينا لنا ويبدي تعاونه لأننا ساهرون على راحته وأمنه

{ يوجد وقت معين عندكم لحسم قضايا الموقفين؟

– لايوجد وقت معين لحسم دعاوى الموقفين ونعتمد على أكمال التحقيق وايفادات الشهود سوى شهادات الدفاع أو الإنكار وهناك تأخر في التقارير الطبيبة والفنية كل هذه الأشياء هي من تحسم الدعوة وتحديد فترة إنجازها ومع ذلك نحن نحاول حسم كل القضايا وإحالتها ألى المحاكم للبت فيها

{ أثناء مطاردتكم للمجرمين والمتهمين هل تحصل حالات مصادمة أو إطلاق نار معهم؟

– نحن نسعى أن لا تقع ضحايا أثناء المطاردة أو إلقاء القبض على المتهمين لكن في بعض الأحيان يقوم المتهم بإطلاق الرصاص على مفارزنا ومقاومة تلك المفارز بشتى الوسائل مما يؤدي الى إصابة منتسبينا فنضطر للدفاع عن أنفسنا وانت تعرف ان عملنا لايخلو من المخاطر ومع ذلك رجال المكافحة تجدهم بالمرصاد للقبض على المجرمين

{ متى ينتهي دوركم مع المتهم

– لسنا خصوم مع المتهم كما يتصور البعض لكن الإجراءات التي نتخذها خلال مراحل التحقيق تنتهي بإحالته الى المحكمة المختصة التي لها الصلاحية بتجريم المتهم أو إطلاق سراحه

{ ماهي الطرق التي تساعدكم في الحصول على المعلومات بخصوص القبض على المتهمين أو حدوث جريمة معينة

– لدينا طرقا خاصة وعديدة في الحصول على المعلومات التي تساعدنا في القبض على المجرمين لكن لا مجال للبوح حفاظا على سرية عملنا ومصادرنا الخاصة

{ هل تتلقون الدعم الكافي من وزارة الداخلية

– نعم هناك دعم متواصل من الوزارة الموقرة ومتابعة ميدانية من مدير مكافحة بغداد وبأشراف السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة . كل هؤلاء ذللوا الكثير من الصعاب وقدموا لنا التسهيلات والاحتياجات التي تساعدنا في إنجاز عملنا بالشكل الأمثل

{ ماهو حجم تعاون بينكم وبين المحافظات الاخرى بخصوص متابعة المتهمين والقبض عليهم ؟

– هناك تعاون مشترك كبير بيننا وبين اجهزة الشرطة في المحافظات من أجل الوصول الى أماكن المتهمين والقاء القبض عليهم خاصة عندما يهرب المتهم من بغداد والاختباء بإحدى المحافظات فنقوم بالاتصال بتلك المحافظة وإذا تطلب الامر يذهب رجال المكافحة الى هناك بغية إتمام عملية القبض بأسرع وقت

{ الحوافز المعنوية أو المادية للمتميزين من الضباط والمنتسبين تساعدهم في رفع معنوياتهم هل تتلقون هذا الدعم من الوزارة؟

– نعم لم تقصر الوزارة الموقرة عن دعمنا ماديا ومعنويا سواء بمنح القدم العسكري أو الدعم المادي الذي يعطي حافز أكبر للضابط أو المنتسـب.

{ قبل أن اختم حواري معك ماذا تطلب من المواطن بخصوص عملكم ؟

– اطلب منه ان يتعاون مع اجهزة الشرطة وإخبارنا عن اَي حالة يراها في الشارع أو في منطقته من خلال الاتصال الهاتفي أو المجيء الى دوائرنا بغية معالجتها بأسرع وقت ومنع وقوع الجريمة

شكرته على هذا اللقاء وسعة صدره متمنيا لشرطتنا الوطنية بكل صنوفها ان تبقى العين الساهرة لحماية العراق وشعبه