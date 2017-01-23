– January 23, 2017

أكاديمية وناشطة تدعو لتعزيز دور الإعلام ببناء السلام وجعله ثقافة مجتمعية

السليمانية- باسل الخطيب

حثت أكاديمية وناشطة مدنية كردستانية، وسائل الإعلام، لاسيما التلفزيونية، على التوعية بحقوق الإنسان والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي عامة والكردستاني خاصة، وتعزيز دور المرأة، داعية إلى ضرورة جعل ذلك ثقافة مجتمعية متاحة للجميع، من خلال تلك الوسائل فضلاً عن تضمينها في المقررات التربوية والأكاديمية.

جاء ذلك في الكتاب الموسوم الإعلام وبناء السلام الذي صدر مؤخراً للدكتورة ابتسام إسماعيل قادر، عن دار (أمجد) الأردنية، متضمناً أربعة فصول فضلاً عن الخاتمة وأهم الاستنتاجات والتوصيات، على مدى 339 صفحة من القطع المتوسط.

وقالت قادر، إن وسائل الإعلام تسهم إلى حد بعيد في ترتيب الأولويات لدى الجمهور إلى جانب دورها في التوعية السياسية والثقافية في المجالات كافة من حيث تثبيت القيم النبيلة كمنطلق للتعاطي مع البيئة التنموية في المجتمع، مشيرة إلى أن المتلقي يستجيب لوسائل الإعلام بشأن المسائل العامة فضلاً عن أنه يتعرف على مدى أهميتها إذ أصبحت الفضائيات تؤدي دوراً مهماً في تشكيل الحياة الاجتماعية عبر اختيار المعلومات والأخبار لقدرتها في التأثير وترتيب اتجاهات الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي في حالات محددة .

وأضافت الأكاديمية والإعلامية الكردستانية، أن التوجهات الحديثة في العالم تؤكد باستمرار أن الإنسان هو المنطلق والهدف لعمليات الحراك والتنمية الشاملة وأن مجتمعاتنا المحلية سارت على هذا النهج توافقا مع التطور العالمي في هذا المجال، فسعت إلى تغييرات بنيوية تحقق إنسانية الإنسان المنزوع من حسه الإنساني في منطقة الشرق الأوسط التي ترزح شعوبها تحت سلطة أنظمة حكم شمولية شوهت صورة الإنسان، مبينة أن العمل الإعلامي يركز اهتمامه اليوم على كيفية تغيير تلك الصورة النمطية، وبث الوعي الثقافي الذي يجعل الناس يشعرون بذاتهم ويدركونها، برغم أن ذلك لن يتم إلا بالعمل على تثبيت أواصر الأمن الاجتماعي ونشر ثقافة السلام من أجل أن يعيش الإنسان في أجواء يشعر بها بكينونته.

روح المشاركة

وعدت الناشطة الكردستانية، أن ذلك أحد الأسباب الرئيسة التي دعتها لدراسة دور الفضائيات الكردستانية في عملية السلام في الإقليم بخاصة والعراق بعامة، شعوراً بأن الإنسان العراقي بحاجة ماسة إلى التوعية والتثقيف والتعليم والتدريب، والصورة عن دور الفضائيات في هذا المجال غامضة ما يستدعي التدخل عبر البحث العلمي للتشخيص والاستنباط والاقتراح، لافتة إلى أن تطور العلم والتقنية وفر وسيلة شديدة الفعالية يمكن توظيفها في عملية التنمية التي ينبغي أن تستعين بوسائل الإعلام، حيث يمكنها أن تلعب دوراً مساعداً في جعل الإنسان قادراً على مواكبة الأحداث والتطورات التي تمس حياته، وتعزز لديه روح المشاركة وتطوير المجتمع ورفع مستوى الحياة اجتماعيا واقتصاديا ودعم الديمقراطية ورفع مستوى حياة الأفراد والمجتمع من خلال زيادة الوعي والمعرفة.

وأوضحت قادر، أن بإمكان التلفزيون باعتباره أهم وسائل الإعلام القدرة على تنمية الشعور بالسلام وإشاعة أجوائه والإسهام في تثبيته من خلال برامجه المتنوعة، معتبرة أن اهتمامها بهذا الجانب جاء بسبب أهمية الوظيفة البنائية الفعالة للتلفزيون في إشاعة ثقافة السلام وزيادة الوعي الثقافي لمعنى السلام ودور الفضائيات الكردستانية في تقديم برامج توعوية اجتماعية وثقافية في هذا المجال.

وذكرت الأكاديمية والناشطة المدنية الكردستانية، ان الفصل الأول من الكتاب تضمن شرحاً للوظيفة البنائية للتلفزيون عبر ثلاثة مباحث هي مفهوم الوظيفة وخصوصيتها في التلفزيون، مفهوم البرامج التلفزيونية وأنماطها السياسية والثقافية والتلفزيون ونظريتي الغرس الثقافي وترتيب الأولويات، مبينة أن الفصل الثاني حمل عنوان بناء السلام – إطار نظري، تناول ثلاثة مباحث، هي التطور التاريخي للسلام والحرب، مفهوم بناء السلام وأدبياته والتلفزيون في ثقافة بناء السلام وتثبيت الأمن الاجتماعي، وأن الفصل الثالث كرس لتحليل مضمون البرامج السياسية والثقافية في القنوات الفضائية الكردستانية من خلال ثلاثة مباحث أيضاً، هي نشأة القنوات الفضائية الكردستانية، إجراءات تحليل المضمون في القنوات الفضائية الكردستانية ونتائج التحليل في القنوات الفضائية الكردستانية .

وزادت الأكاديمية قادر، أن الفصل الرابع من الكتاب استعرض الدراسة الميدانية تجاه القنوات الفضائية الكردستانية عبر مبحثين أحدهما يحمل عنوان إجراءات الدراسة الميدانية والثاني يتناول نتائج الدراسة الميدانية، مسترسلة إلى أنها استنتجت من خلال ذلك بحثها النظري والميداني أن الفضائيات الكردستانية أبدت اهتماماً بارزاً بالبرامج السياسية بعامة والموضوعات ذات الصلة ببناء السلام واتجاهاته بخاصة، مثلما ركزت بنحو كبير على القضايا ذات الصلة بالسلم المجتمعي وبناء الثقة بين مكونات الشعب العراقي ومفاهيم حقوق الإنسان في إقليم كردستان وعموم البلد فضلاً عن المحيط الإقليمي والعالم.

برامج سياسية

ومن الاستنتاجات الأخرى التي تضمنها الكتاب، قالت قادر، إن مضامين البرامج السياسية بالفضائيات الكردستانية ركزت بنحو واضح على إرساء الأمن عبر محاربة الإرهاب والتطرف وعلى أن سيادة القانون والمساواة تقود إلى البناء السليم للمجتمعات وحل النزاعات سلمياً وهو ما ينسجم مع التجاذبات السياسية التي يشهدها العراق والمنطقة، منتقدة غياب الاهتمام المطلوب في تلك البرامج بـالأفكار المرتبطة بالأمن الشامل للمؤسسات الاجتماعية برغم كونها تقود إلى السلام وتحقيق التنمية المستدامة، ودورها الاستثنائي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي . وأشارت قادر، الى اهتمام تلك البرامج بــالمرأة ودورها في تحقيق السلام، عادة أن ذلك يدخل في سياق النظرة الايجابية للنظام السياسي الجديد في إقليم كردستان للمكانة المتميزة للمرأة فيه.

لكنها انتقدت التناول الضعيف للموضوعات ذات الصلة بأبرز وأهم مظاهر حقوق الإنسان المتمثلة بحقه في الحياة، معتبرة أن ذلك مؤشر سلبي لا ينسجم مع استنتاج سابق يتحدث عن الاهتمام بحقوق الإنسان بمفهومها العام وتجاهل أحد أبرز مستويات تلك الحقوق.

ولاحظت الأكاديمية والناشطة الكردستانية، أن البرامج السياسية في الفضائيات الكردستانية ركزت بنحو ملحوظ على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، عازية ذلك إلى كونه منهجاً يتبناه العراق بعامة وإقليم كردستان بخاصة لاسيما أن مثل تلك التدخلات قد قادت إلى صراعات وحروب خلال العقود الخمسة الأخيرة . ولاحظت قادر أيضاً، الابراز الواضح لتلك البرامج لمبدأ العدالة في توزيع الثروات كأساس لتحقق الرضا عن النظام السياسي وبناء استراتيجية فاعلة للتنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن ذلك يرتبط بالتوجهات الجديدة التي أقرها الدستور العراقي الدائم بالاستفادة من أخطاء الماضي وسياسة التهميش والإقصاء التي كانت متبعة سابقاً.

برامج ثقافية

وعابت الأكاديمية والناشطة الكردستانية، ما عدته تصدر القضايا التقليدية بالبرامج الثقافية في الفضائيات الكردستانية وعدم اهتمامها بالقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان ومتطلبات بناء السلام وقضايا التعايش السلمي بين مكونات العراق والفلسفة الثقافية للاقتصاد والتراث والفنون، داعية معدي تلك البرامج إلى ايلاء الاهتمام اللازم بالأفكار ذات الصلة بدعم وتشجيع المثقفين على الإسهام في بناء السلام في ظل سياسة الحريات والانفتاح الذي بات من مرتكزات النظام الثقافي في إقليم كوردستان والعراق.

ورأت قادر، أن هنالك نوعاً من العلاقة الارتباطية الدالة بين البرامج السياسية في الفضائيات الكردستانية والأفكار والمبادئ المرتبطة بعملية بناء السلام، مقابل غياب أي علاقة ارتباطية دالة بينها وبين البرامج الثقافية، مبينة أن ذلك يؤشر النظرة التقليدية السائدة في تلك الفضائيات عبر الاعتقاد بأن الخطاب المباشر عبر ما هو سياسي يمكن أن يحقق الأهداف المنشودة.

وحثت الدكتورة ابتسام إسماعيل قادر، الفضائيات الكردستانية، على تدعيم انفتاح لبرامج السياسية والثقافية على القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وثقافة السلام والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي، وتعزيز دور المرأة بالمجتمع، فضلاً عن تضمين تلك المبادئ والأفكار في المقررات التربوية لنشر الوعي بتلك المواضيع الحيوية وجعلها ثقافة مجتمعية متاحة للجميع، مؤكدة على ضرورة زيادة الاهتمام ببحوث ودراسات السلام وفض النزاع من قبل الجهات العلمية والسياسية والاجتماعية والتربوية في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

يذكر أن الأكاديمية والناشطة المدنية الكردستانية ابتسام إسماعيل قادر، حاصلة على شهادة دكتوراه إعلام من جامعة السليمانية، وشغلت رئاسة قسم الإعلام في كلية العلوم الإنسانية بالجامعة، قبل أن تصبح عميدتها حالياً، وأنها عضوة في الكثير من المنظمات المدنية والمهنية داخل إقليم كردستان وخارجه، ولها كتاب منشور بعنوان (ببلوغرافيا الإعلام في صحيفة كوردستان نوى)، وكتب أخرى قيد الطبع حالياً.