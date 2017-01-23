– January 23, 2017

وقائع وأيام في العاصمة الهندية.. زيارة لمعبد وردة اللوتس – 6

سقف من مثلثات ترمز إلى دروب اليوغا

رزاق إبراهيم حسن

بغداد

يرتبط التأمل بالصمت والعزلة، فلكي تمارس التأمل ينبغي ان تنفرد بنفسك وان تصغي الى صوتك، وان تركز على ما تتأمله، وتريد الإمساك به من الأفكار والتصورات ومن المبادئ والتوجهات، ومن العلاقات والمواقف، وعليك لكي تجعل نفسك مدافعا عن الاخرين ان تكون متأملا ما يعانونه ويطمحون اليه وان يقودك التأمل الى الانغراس في قضاياهم واشكالاتها، وان تضيئ المناطق المظلمة فيها وتجهد نفسك في الوصول الى الحلول المناسبة لها، وكل ذلك يتم من خلال التأمل الفردي الصامت.

فاذا ابتعد عن الصمت واقترن بالصراخ والحديث والحوار مع الاخر لم يعد تاملا، فالتأمل ممارسة فردية، فأذا اجتمع اشخاص للتأمل فان تأملهم يكون مخططا له ومتفقا عليه عندما يكون متشابها عند جميع هؤلاء الأشخاص فاذا كانت النتائج مختلفة بين شخص واخر فان ذلك يشير الى انغمار كل شخص في تأملاته، واختلافه عن الشخص الاخر. والتأمل يمكن ان يحدث في أي زمان ومكان، كما يمكن ان يتحدث في زمان معين ومكان معين، كما يمكن ان يمارس في أي وقت ويمكن ان يمارس في أي ظرف، ويمكن ان يكون حرا طليقا ودون وعود وخطط وبرامج او يكون مقيدا مسيطرا عليه، ويمكن ان يمارسه المفكر ورئيس الدولة والفيلسوف والطبيب وفي اية مهنة أخرى، ويمكن ان يمارسه الغني والفقير والمتعلم وغير المتعلم والسجين والطليق، ويمكن ان يمارس في القصور والابراج العالية، ويمكن ان يمارس في الصحراء وعلى ضفاف الجداول والانهار والبحار والمحيطات وعلى الزوارق والسفن والبواخر على ان يكون المتأمل في حالة صمت وانعزال وكأنه منفرد بنفسه وكأنه لا يبصر غير نفسه.. وللتأمل أهمية خاصة في الهند وفي الديانة الهندوسية، اذ يطلق عليه اسم (اليوغا) وهو عنوان احد الكتب الدينية المقدسة واسم احد الأديان التي امتازت عن غيرها بالبقاء المتواصل.

الوصول للالهة

اليوغا او اليوجا هي عملية البحث عن الذات وصولا للالهة وهي يمكن ان تتم بطرق عديدة تتمثل في سبل تحقيق الذات، وهي اشكال عدة للتحكم بالعقل والحواس قبل العثور على الذات العليا (وهي كرم يوجا) التي تتم داخل القلب وترسم اليوجا ثلاثة دروب للوصول الى الذات العليا وهي: كرم يوجا وهي درب العمل الصالح المتمثل بالطقوس الدينية المشتملة على تقديم القرابين الى الملائكة ابتغاء دخول جناتهم ونيل بركاتهم، وغيان االيوجا وهي درب العلم التخميني ابتغاء التوحد بالالهة ؟؟؟ اليوجا وهي درب الاستغراق في حب الالهة. وحسب هذه السطور المنقولة من الانترنت فان التأمل الهندي يحتوي على دروب ومراحل مسبقة للتأمل للوصول الى الذات الشخصية والذات الالهة، تاركو الشخص المتأمل حرية اختصار واطالة هذه المراحل والتميز فيها، وامتلاك القدرة على الوقوف في مصاف الالهة وهي اعلى مرحلة لليوجا ومن المؤكد ان الوصول الى هذه المرحلة لا يتم بطرق اعتمادية وانما بطرق خاصة ومتميزة، يمكن ان تكون دليلا للاخرين في الطموح للوصول الى الذات الإلهية، وذلك يعني ان اليوجا الهندي ليس وانما هو محدد بطرق معينة وممارسات معينة، وقد يأخذ من الشخص مجمل حياته، ويأخذ منه عمرا معينا لكنه يقترن بالعلم والمحبة والهيام بحب الالهة.

افق من العشب

وبعض الطوائف الهندية المؤمنة باليوغا لم تقتصر على هذه الدروب والمراحل فقط وانما اقامت مؤسسات وابنية لممارستها والتعرف عليها، وبدء الخطوات المؤدية اليها، ففي نيودلهي أتيح لي ان ازور معبدا من معابد اليوغان يطلق عليه معبد اللوتس أي معبد وردة اللوتس ويقدم المعبد بكل ابنيته وحدائقه اهتماما متميزا بالطبيعة فالعشب الأخضر الجميل المعتنى به يمتد على مساحات شاسعة بمستوى واحد من الارتفاع فيما ترتفع اشجارخضراء ذات نوعيات مختلفة في أماكن ذات اشكال جمالية وهندسية تعزز من جمال وهيبة وحيوية المكان، حيث تصل الى اسماعك أصوات طيور وبلابل وغربان وكأنك في مكان لا ينتمي لمدينة كبيرة مثل نيودلهي وزحام الشوارع فيها، وانما الى مكان ينتسب لحقول وبساتين لا حدود قريبة لها، وليس فيها شوارع مخصصة للسيارات ومكرسة لها، ويخطر في ذهنك ان بعض المدن خصصت شوارع للمارة والمتبضعين ولكنها لم تستطع ابعاد هذه الشوارع عن الفوضى والاصوات العالية والصاخبة للناس فيما تملك نيودلهي أماكن تعلو فيها أصوات الطيور والبلابل والغربان على أصوات الناس الذين يسيرون نحو معبد اللوتس بدون أصوات وصخب ويسيرون في صفوف جماعية او كأفراد دون ان يقودهم احد او يشرف على تنظيمهم احد او يحدد لهم طرق الدخول والخروج، فلمدخل لا يتلامس او يحادد منطقة الخروج، انهما يرتبطان بمعبد اللوتس من مسافات غير قصيرة، ينبغي على الزائر ان يقطعها دون ملل وتعب وعجز فليس في المعبد سيارات او عربات وان كان بإمكان المريض العاجز ان يستقل عربة صغيرة مؤجرة من بوابة الدخول للمعبد.

عزلة المارة

ومع ان طبيعة المكان تغري المارة بالجلوس على العشب الأخضر، وتناول الطعام وتبادل الاحاديث والاستماع الى أغاني المسجلات والموبايلات والاذعان والتقاط الصور التذكارية الا انهم لا يجدون ما يدفعهم لذلك فمع وجود طرق للمارة وسط العشب الا انهم معزولون عنه بحواجز من الطابوق والحبال والطرق نفسها صغيرة لا تتسع لعدد كبير من المارة الذين يضطرهم هذا الوضع الى السير على شكل صفوف حيث يسيرون الى معبد اللوتس ليلتقوا على شكل طوابير تتوزع على صفوف عند دخولها المعبد وبعبارة ادق ان الزائرين يدخلون المكان في ممرات صغيرة تأخذهم دون انعطاف وانحراف نحو المعبد، حيث يتجهون اليه صاعدين نحو مكان اعلى من الممرات، ويدخلون اليه بعد ان يعيشون لحظات من التأمل المفتوح للطبيعة واخضرارها واصوات الطيور والبلابل والغربان وروعة وجمالية اشجارها. ويبدو لي ان مصمم المكان أراد ان يضع الزائر منذ لحظة دخوله معبد اللوتس امام هيبة الطبيعة وجمالها وروعة اخضرارها ولذلك فرش المساحات الواسعة الاخضرار الباعث على التأمل والانهار والدهشة ولابد للزائر وهو يجد نفسه ممنوعا من اختراق الحواجز والسير والجلوس فوق المساحات الخضر ان يسأل لماذا يحصل ذلط؟ وان يجد التعويض في التأمل.

امتداد اخضر

وقد يخطر لبعض الزائرين انهم قد ارغموا على التأمل بدلا من الجلوس على العشب والخلود الى الراحة فوق امتداده الأخضر الجميل ولكن هذا الشعور سرعان ما يمتد ويحل مكانه الاستغراق في التأمل، فمن يستطيع ان يغالب الامتداد العشبي المفروش بهذا الجمال ومن يستيطع ان يجد تعويضا عن هذا الجمال في مكان اخر؟ واية دولة في العالم اوجدت جمالا عشبيا بهذا الاتساع الخالي من الأبنية السمنتية؟ اليس من الأفضل ان اتأمل هذا الجمال بدلا من الجلوس عليه والعبث باخضراره؟ وتكثر هذه الأسئلة مع امتداد البصر بامتداد العشب الجميل وظلال الأشجار الوارقة يقترن بها التطلع نحو معبد وردة اللوتس، حيث تقودك خطوتك مع الألوف من السائرين الى هذا المعبد الذي صمم وبني على شكل وردة اللوتس وقبل ان تدخل هذا المعبد تجد نفسك مع جمهور غفير من الأشخاص ومن العوائل التي تنتظر دورها للدخول الى المعبد الذي استقبل غيرها من الأشخاص والعوائل، اذ يبدو ان طوابير الزائرين تدخل المعبد على شكل جماعات مستقلة، تعد بالمئات فكلما خرجت جماعة من المعبد تحل محلها جماعة أخرى تكون بالعدد نفسه او تزيد او تنقص عن ذلك قليلا، وكل جماعة تقضي ساعات من التأمل في داخل المعبد وعندما وجدنا انفسنا في جماعة مؤهلة للدخول الى المعبد توسطت طابورنا فتاة من المشرفين على المعبد والقائمين على ادارته، حيث لفت كلمة مرحبة بالمنتظمين في الطابور طالبة منهم الانتظام في صفوف في لحظة الدخول وان لا يستخدموا الكاميرات وتناول أي شيء من الطعام والماء، وعند الجلوس في قاعة المعبد يمنع تداول أي حديث واي سؤال ويمنع الانتقال من مكان لاخر، وتمنع الأصوات باي شكل من الاشكال، ان يمارس كل شخص تأملاته مستقلا عن تأملات الشخص الاخر، وان يسود الصمت كل ارجاء القاعة، وعلى من يريد الخروج منها ان يخرج بصمت وان يسير على اطراف أصابعه دون ان يشعر الاخرين بحركته.

كراسي صخرية

ولم تكن كراسي القاعة مرتبة على شكل ارقام ولم تكن متدرجة في تسلسل معين، وانما يمكنك اختيار أي مكان، حيث تستطيع ان تجلس في المقاعد الامامية او الوسطية او الخلفية ورأينا القوم غارقين في تأملاتهم دون ان يفصحوا عن مضامينها ومحتوياتها ودون ان يهتز أي شيء من اعضائهم واجسامهم وهم يجلسون على مقاعد صخرية او منحوتة عن الصخر، ويبدو ان اختيار هذه المقاعد لم يكن عشوائيا ولهدف الجلوس فقط، وانما لكي يثبت الجالس في مكانه وان يكرس كل جسده وفكره وروحه للتأمل وان لا يمارس اية حركة ولا تشغله اهتزازات الكراسي والمقاعد المكرسة للجلوس ولم اكن مستعدا للتأمل او الشعور بانني احد المتأملين ولم أشارك الاخرين معتقداتهم في التأمل وهم أيضا لا يطلبون من الحاضرين الدليل على صحة او عدم صحة ما يمارسون من تأمل فلكل حريته في التأمل واختيار مضمون او محتوى تأمله ولكل شخص حقه في ممارسة صمته واشغال او عدم اشغال هذا الصمت بشرط ان لا ينحرف او يتجاوز صمت غيره، فما دام صامتا فانه يحظى باحترام وتقدير العاملين في قاعة واغلبهم من الفتيات وعندما يتجاوز قواعد الصمت او يظهر شيئا من الحديث فان عليه ان يسمع تأنيبا من فتيات القاعة اللواتي ينتقلن بصمت من مكان لاخر دون صوت مسموع وحسب مجريات الصمت والصوت. وبالنسبة لي فقد انشغلت بالقاعة والأشخاص الذين فضلوا الخروج منها قبل انتهاء الطقس التأملي فالقاعة تتوزع على مئات من المقاعد الصخرية المثبتة بقواعد صخرية، وهي من الداخل مبنية على شكل مثلث، تتوزع على مساحته الكثير من المثلثات التي وضعت فيها صور مستمدة من مشاهد المعبد، ومن بعض مناظره الجميلة ولم يكن المعبد من الداخل مشابها لتصميمه من الخارج، فهو من الخارج مبني على شكل وردة اللوتس البيضاء وهي في ذروة تفتحها الربيعي، ولم يكن من السهل مشاهدة بناية المعبد، فهي كبيرة وتمتد على مساحة واسعة، كما ان بوابة الخروج منها اشبه بالكهف، وليس في بوابة لدخول ما يميزها من التصميم.

أداء مقبول

وقبل الانتهاء من معبد وردة اللوتس اود ان اشير الى ان المعبد لم يفتح لي ولغيري من السواح لاداء جيد ومقبول لطقوس التأمل حسب المعتقدات الهندية الدينية فهذه المعتقدات يمكن ان تأخذ اعمار او نصف اعمار المؤمنين بها، ولكن يبدو ان المعبد يريد بهذه الطقوس اليومية والسريعة ان يحفز الاخرين من الغرباء والسواح، ومن أبناء البلد على ممارسة هذه الطقوس على ان تكون خطوة باتجاه اعتناقها والايمان بها والوصول من خلالها الى محبة الالهة والذات الإلهية ولعلهم من خلال هذه الطقوس يحصلون على متبرعين بالاموال لصالح المعبد او يكسبون أناسا جددا لدين اليوجا او يكسبون أشخاصا يزورون المعبد باستمرار ويتلقون دروس اليوجا فيه، خاصة وان المعبد يستقبل أناسا محترفين لليوجا في أوقات أخرى، وهو يضم أيضا عددا من المعابد التي تؤدي فيها طقوس اليوجا واعود الى المعبد وردة اللوتس فاقول ان هذه الوردة لم تكن شكلا للمعبد لأغراض جمالية فقط وانما لأغراض دينية أيضا فهي توجد على شكل مثلث وزعت من الداخل بسقف من المثلثات ذلك ان المثلث مقدس في الديانة الهندوسية واليوغا كما اوضحنا يحقق اهدفه بثلاثة دروب الأول كرم اليوغا وهو درب العمل الصالح المتمثل بالطقوس الدينية المتمثلة على تقديم القرابين الى الملائكة ابتغاء دخول جناتهم وحمايتهم والثاني غيان يوغا وهو درب العلم التخميني ابتغاء التوحد بالالهة، والثالث يهكتي يوغا وهي درب التتيم بحب الالهة، وقد وضعت المثلثات في مسقف القاعة، لانها تقود الى السماء ولان هدف السير بهذه الدروب يفضي الى السماء وهي مسكن الالهة. والتثليث قد عرفته الديانة الهندوسية منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد وهو يتمثل في جمع الالهة في اله واحد يخرج العالم من ذاته وهو يجمع الالهة الثلاث في هذه الذات وهذه الالهة هي: 1- براها من حيث هو موجود. 2- فشنو من حيث هو حافظ. 3- سيف من حيث هو مهلك، فمن يعبد احد الالهة الثلاثة فقد عبد جميعا او عبد الأعلى، ولا يوجد أي فارق بينها والتثليث موجود في اغلب الطوائف الهندوسية بصيغ مختلفة او متشابهة وهو كذلك موجود في ديانة وطائفة اليوجا.

أسئلة اللوتس

والان لماذا تم اختيار وردة اللوتس لاقامة معبد من المعابد الهندسية وهل يعود ذلك الى جمال هذه الوردة وانها ترمز الى البراءة والشفافية والعذوبة والرقة ام يعود الى تفتحها على شكل مثلثات متجهة الى أسماء؟ ام يعود ذلك الى أسباب أخرى؟ لا شك ان ملامح الجمال والرقة والشفافية في هذه الوردة من أسباب اعتبارها شكلا للمعبد ولكن هذه الملامح ليست الغاية الأساسية من اقامته وليست الغاية منه اظهار الطابع الهندسي والمعياري الرفيع لمعبد وردة اللوتس، وانما تم توظيف كل هذه الغايات والعناصر والسمات الدالة عليها لأغراض دينية روحية، ومن اجل إقامة طقوس جماعية لليوجا والتبشير بها وتوسيع عدد المؤمنين والمؤدين والمبشرين. يقع المعبد في منطقة شعبية مزدحمة بالناس والسيارات والدراجات ومطاعم الأرصفة والباعة وهي منطقة غير معتنى بنظافتها وتنظيم حركة الناس فيها، وعندما تنتقل هذه المنطقة الى منطقة معبد اللوتس تشعر بفارق كبير وانك تنتقل الى عالم مختلف وقد تأخذك الدهشة من هذا الاختلاف وتشعر انك اخذت المعبد ملاذا وايمانا وخلاصا وهذا ما تهدف الطوائف والأديان والمعتقدات الى تحقيقه عند قيامها باعمال تبشيرية في أماكن معدة لذلك.