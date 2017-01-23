العراق يعلن بيع سندات بضمان أمريكي قيمتها مليار دولار

– January 23, 2017

بغداد – (رويترز) – أعلن العراق بيع سندات تضمنها الولايات المتحدة قيمتها مليار دولار بفائدة 2.1 بالمئة وهو معدل أقل بكثير من التسعة بالمئة التي تدفعها بغداد على ديونها غير المضمونة.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد إن السندات لأجل خمس سنوات وصدرت يوم الأربعاء.

وتعاني حكومة العراق المعتمدة اعتمادا شبه تام على دخل النفط لتمويل إنفاقها منذ تراجع أسعار الخام في 2014 وهو العام نفسه الذي استولى فيه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث أراضي البلاد.

كانت الحكومة العراقية قالت في نوفمبر تشرين الثاني إنها تنوي إصدار سندات بملياري دولار في الأسواق العالمية للمساعدة في تقليص عجز ميزانية 2017.

وقالت الحكومة إن السندات ستباع على شريحتين متساويتين حجم الواحدة مليار دولار على أن تضمن الحكومة الأمريكية إحداهما مما سيخفض تكلفة الاقتراض.

والعراق حاصل على تصنيف ?B/B-? من ستاندرد اند بورز وفيتش. ولديه سندات دولية قيمتها 2.7 مليار دولار تستحق في 2028 بكوبون 5.8 بالمئة ويبلغ عائدها الحالي نحو تسعة بالمئة.