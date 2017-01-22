استعادة طريق الموصل دهوك وملاحقة داعش في الرشيدية

– January 22, 2017

استشهاد‭ ‬آمر‭ ‬اللواء‭ ‬17‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي

بغداد‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬الاحد‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حيين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬معارك‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬محكما‭ ‬بذلك‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬المذكورة‭.‬

وقال‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الامير‭ ‬يار‭ ‬الله‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬‮«‬قادمون‭ ‬يا‭ ‬نينوى‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قطعات‭ ‬اللواء‭ ‬71‭ ‬الفرقة‭ ‬15‭ ‬وقطعات‭ ‬عمليات‭ ‬نينوى‭ ‬حررت‭ ‬حي‭ ‬الملايين‭ ‬ومنطقة‭ ‬البناء‭ ‬الجاهز‭ ‬ورفعت‭ ‬العلم‭ ‬فوق‭ ‬المباني‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬الضابط‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬اخر‭ ‬احياء‭ ‬وسط‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭.‬

كما‭ ‬سيطر‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬الموصل،‭ ‬ثاني‭ ‬اكبر‭ ‬المدن‭ ‬العراقية،‭ ‬ودهوك‭ ‬غرب‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭.‬

وبذلك،‭ ‬تكون‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬باستثناء‭ ‬حي‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬الرشيدية‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬الجانب‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بيد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

واوضح‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬رسول‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حي‭ ‬الرشيدية‭ ‬يقع‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬السكنية‭ ‬التابعة‭ ‬لمركز‭ ‬المدينة‭ ‬الشرقي،‭ ‬وسيتم‭ ‬قريبا‭ ‬تحريره‭ ‬وتطهيره‭ ‬من‭ ‬دنس‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‮»‬‭.‬

وقتل‭ ‬آمر‭ ‬اللواء‭ ‬17‭ ‬العقيد‭ ‬سبهان‭ ‬حسين‭ ‬اسماعيل‭ ‬الجبوري‭ ‬خلال‭ ‬المعارك،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لقيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭.‬وقال‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الاسدي‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬تواجه‭ ‬مففخات‭ ‬اقل‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليهفي‭ ‬الأنبار‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭ ‬حيث‭ ‬خاضت‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬هو‭ ‬بقاء‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬احيائها‭ ‬وفي‭ ‬منازلها”‭.‬و‭ ‬قال‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬سامي‭ ‬العريضي‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مقارنة‭ ‬بين‭ ‬العبوات‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ (‬ومحافظة‭) ‬الانبار‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬مدنالرمادي‭ ‬والفلوجة‭.‬

وتابع‭ ‬انها‭ ‬قليلة‭ ‬لان‭ ‬‮«‬السكان‭ ‬هنا‭ ‬لم‭ ‬يغادروا‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬نتقدم‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬حي‭ ‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تفخيخا‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬وعجلاتنا‭ ‬تتحرك‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‮»‬‭.‬

والاحد‭ ‬تجمع‭ ‬عشرات‭ ‬الطلاب‭ ‬والناشطين‭ ‬عند‭ ‬بوابة‭ ‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬استخدمها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مقرا‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭ ‬حكم‭ ‬خلالها‭ ‬المدينة،‭ ‬

ولحقت‭ ‬بها‭ ‬اضرار‭ ‬بالغة‭ ‬جراء‭ ‬القتال‭.‬

واحتفلوا‭ ‬باستعادة‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬مكانة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬واطلقوا‭ ‬شعارات‭ ‬ورفعوا‭ ‬الاعلام‭ ‬فوق‭ ‬قوس‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭ ‬كما‭ ‬رفعوا‭ ‬لافتة‭ ‬تدعو‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬الجامعة‭ ‬بسرعة‭.‬

ومنطقة‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬اصغر‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬شرقها‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬اكثر‭ ‬اكتظاظا‭ ‬وتضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المعاقل‭ ‬التقليدية‭ ‬لداعش‭.‬

وتقع‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬الضيقة‭ ‬المليئة‭ ‬بالمتاجر‭ ‬والمساجد‭ ‬والكنائس‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬دخول‭ ‬العربات‭ ‬العسكرية‭ ‬الكبيرة‭ ‬فيها‭.‬

وتضم‭ ‬المنطقة‭ ‬ايضا‭ ‬مسجد‭ ‬النوري‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬فيه‭ ‬ابو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قيام‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬قواته‭ ‬على‭ ‬المدينة‭.‬

وقال‭ ‬باتريك‭ ‬مارتن‭ ‬المحلل‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬دراسات‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والجماعات‭ ‬السنية‭ ‬المسلحة‭ ‬كان‭ ‬لهما‭ ‬مناطق‭ ‬دعم‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‮»‬‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬مقاومة‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬فيشرق‭ ‬الموصل‭.‬

واستعدت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬الاغاثة‭ ‬لخروج‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الموصل،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬شردوا‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬الموصل‭ ‬لم‭ ‬يتعد‭ ‬160‭ ‬الفا‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ .‬