استعادة طريق الموصل دهوك وملاحقة داعش في الرشيدية
استشهاد آمر اللواء 17 في الجيش العراقي
بغداد – الموصل – الزمان
اعلن الجيش العراقي الاحد استعادة السيطرة على حيين في وسط الجانب الشرقي من مدينة الموصل حيث يخوض معارك ضد تنظيم داعش منذ ثلاثة اشهر محكما بذلك سيطرته على المنطقة المذكورة.
وقال الفريق عبد الامير يار الله قائد عمليات «قادمون يا نينوى» في بيان ان «قطعات اللواء 71 الفرقة 15 وقطعات عمليات نينوى حررت حي الملايين ومنطقة البناء الجاهز ورفعت العلم فوق المباني».
واوضح الضابط الذي يقود العمليات العسكرية ان هذه اخر احياء وسط الجانب الشرقي.
كما سيطر الجيش على الطريق التي تربط بين الموصل، ثاني اكبر المدن العراقية، ودهوك غرب اقليم كردستان العراق.
وبذلك، تكون القوات العراقية قد سيطرت على كامل الضفة الشرقية من نهر دجلة باستثناء حي واحد هو الرشيدية في ضواحي الجانب الشمالي الشرقي لا يزال بيد تنظيم داعش.
واوضح العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ان «حي الرشيدية يقع خارج المنطقة السكنية التابعة لمركز المدينة الشرقي، وسيتم قريبا تحريره وتطهيره من دنس داعش الارهابي».
وقتل آمر اللواء 17 العقيد سبهان حسين اسماعيل الجبوري خلال المعارك، بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة.وقال الفريق الركن عبد الغني الاسدي قائد قوات مكافحة الارهاب ان القوات العراقية تواجه مففخات اقل في الموصل مما كانت عليهفي الأنبار وصلاح الدين حيث خاضت معارك في وقت سابق ضد الجهاديين.
واضاف ان «السبب هو بقاء العائلات في احيائها وفي منازلها”.و قال الفريق الركن سامي العريضي من قوات مكافحة الارهاب «ليس هناك مقارنة بين العبوات في الموصل (ومحافظة) الانبار» عندما استعادت القوات الامنية سيطرتها على مدنالرمادي والفلوجة.
وتابع انها قليلة لان «السكان هنا لم يغادروا» مضيفا «عندما نتقدم في اي حي لا نعتقد ان هناك تفخيخا في الشوارع وعجلاتنا تتحرك بشكل طبيعي».
والاحد تجمع عشرات الطلاب والناشطين عند بوابة جامعة الموصل التي استخدمها تنظيم داعش مقرا له خلال عامين ونصف عام حكم خلالها المدينة،
ولحقت بها اضرار بالغة جراء القتال.
واحتفلوا باستعادة الجامعة التي كانت تعتبر من اكثر المؤسسات التعليمية مكانة في البلاد، واطلقوا شعارات ورفعوا الاعلام فوق قوس عند مدخل حرم الجامعة كما رفعوا لافتة تدعو الى اعادة افتتاح الجامعة بسرعة.
ومنطقة غرب الموصل اصغر من مناطق شرقها الا انها اكثر اكتظاظا وتضم عددا من المعاقل التقليدية لداعش.
وتقع في غرب الموصل البلدة القديمة المؤلفة من مجموعة من الشوارع الضيقة المليئة بالمتاجر والمساجد والكنائس ما يصعب دخول العربات العسكرية الكبيرة فيها.
وتضم المنطقة ايضا مسجد النوري الذي اعلن فيه ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش قيام «الخلافة» في حزيران/يونيو 2014 بعد سيطرة قواته على المدينة.
وقال باتريك مارتن المحلل العراقي في معهد «دراسات الحرب» ان «تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات السنية المسلحة كان لهما مناطق دعم تاريخية في غرب الموصل» محذرا من ان القوات العراقية قد تواجه مقاومة اكبر من تلك التي واجهتها فيشرق الموصل.
واستعدت الامم المتحدة وغيرها من منظمات الاغاثة لخروج ما يصل الى مليون شخص من الموصل، الا ان عدد المدنيين الذين شردوا جراء هجوم الموصل لم يتعد 160 الفا حتى الان .