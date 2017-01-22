مصر تبدأ تعاملها مع ادارة ترامب بارسال ملف لادراج الاخوان كمنظمة إرهابية
القاهرة – مصطفى عمارة
كشفت مصادر بالخارجية المصرية بالزمان ان القاهرة ارسلت ملفا كاملا عن العمليات التي وصفتها بالارهابية ونسبتها للاخوان المسامين ، للكونجرس الامريكى خاصة بعد اعلان الرئيس الامريكى ترامب ان ادارته سوف تتخذ موقفا صارما من الجماعات الاسلامية الارهابية.
واضافت المصادر ان الملف تضمن تفاصيل عمليات تجارة السلاح وغسيل الاموال كما يتضمن الملف تخطيط الجماعة لاغتيال الرئيس السيسى وشخصيات عسكرية من واقع تحقيقات النائب العام فى محاولة لاقناع الكونجرس بادراج الاخوان كجماعة ارهابية . فى السياق ذاته اكدت مصادر برلمانية ان البرلمان المصري وضع خطة لدعم تحرك الادارة الامريكية الجديدة ووضع خطة للتحرك لدعم لدعم هذا لتحرك، واكد السفير محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب فى تصريحات خاصة ل (الزمان) ان البرلمان سوف يبدأ حملة موسعة لادراج الاخوان كجماعة ارهابية وان وفدا من البرلمان المصرى سوف يسافر خلال الايام المقبلة لواشنطن للتواصل مع اعضاء الكونجرس لحثهم على التصويت على قرار يعتبر جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية .
فى المقابل اكدت مصادر اخوانية ان الجماعة بدأت تحركا مضادا من خلال شركة للعلاقات العامة للتواصل مع المؤسسات الامريكية المختلفة لتصحيح الصورة لديهم ، فيما توقع عمرو عبدالعاطى الباحث المتخصص فى الشئون الامريكية ان تتطور العلاقات المصرية الامريكية فى عهد ترامب وخاصة فى مجال مكافحة الارهاب خاصة ان ترامب يرى ضرورة توجيه ضربة عسكرية للتنظيم المتطرف وليس احتواءه ،كما توقع عبدالعاطى ان يتنامى التعاون الامني والعسكري بين مصر والولايات المتحدة فى عهد ترامب .