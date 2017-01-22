مصر تبدأ تعاملها مع ادارة ترامب بارسال ملف لادراج الاخوان كمنظمة إرهابية

– January 22, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬بالزمان‭ ‬ان‭ ‬القاهرة‭ ‬ارسلت‭ ‬ملفا‭ ‬كاملا‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬وصفتها‭ ‬بالارهابية‭ ‬ونسبتها‭ ‬للاخوان‭ ‬المسامين‭ ‬،‭ ‬للكونجرس‭ ‬الامريكى‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكى‭ ‬ترامب‭ ‬ان‭ ‬ادارته‭ ‬سوف‭ ‬تتخذ‭ ‬موقفا‭ ‬صارما‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬الاسلامية‭ ‬الارهابية‭.‬

واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬الملف‭ ‬تضمن‭ ‬تفاصيل‭ ‬عمليات‭ ‬تجارة‭ ‬السلاح‭ ‬وغسيل‭ ‬الاموال‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬الملف‭ ‬تخطيط‭ ‬الجماعة‭ ‬لاغتيال‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬وشخصيات‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬تحقيقات‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬لاقناع‭ ‬الكونجرس‭ ‬بادراج‭ ‬الاخوان‭ ‬كجماعة‭ ‬ارهابية‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬ان‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬لدعم‭ ‬تحرك‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬للتحرك‭ ‬لدعم‭ ‬لدعم‭ ‬هذا‭ ‬لتحرك،‭ ‬واكد‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬العرابى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشعب‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬البرلمان‭ ‬سوف‭ ‬يبدأ‭ ‬حملة‭ ‬موسعة‭ ‬لادراج‭ ‬الاخوان‭ ‬كجماعة‭ ‬ارهابية‭ ‬وان‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬المصرى‭ ‬سوف‭ ‬يسافر‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭ ‬لواشنطن‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬اعضاء‭ ‬الكونجرس‭ ‬لحثهم‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬يعتبر‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬جماعة‭ ‬ارهابية‭ .‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬اخوانية‭ ‬ان‭ ‬الجماعة‭ ‬بدأت‭ ‬تحركا‭ ‬مضادا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركة‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الامريكية‭ ‬المختلفة‭ ‬لتصحيح‭ ‬الصورة‭ ‬لديهم‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬توقع‭ ‬عمرو‭ ‬عبدالعاطى‭ ‬الباحث‭ ‬المتخصص‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬الامريكية‭ ‬ان‭ ‬تتطور‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الامريكية‭ ‬فى‭ ‬عهد‭ ‬ترامب‭ ‬وخاصة‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬يرى‭ ‬ضرورة‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬عسكرية‭ ‬للتنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬وليس‭ ‬احتواءه‭ ‬،كما‭ ‬توقع‭ ‬عبدالعاطى‭ ‬ان‭ ‬يتنامى‭ ‬التعاون‭ ‬الامني‭ ‬والعسكري‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فى‭ ‬عهد‭ ‬ترامب‭ .‬