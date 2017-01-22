انطلاق مفاوضات استانة وهاجس المعارضة السورية مساعدة روسيا في صمود وقف إطلاق النار

– January 22, 2017

عمان‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬محمد‭ ‬علوش‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬وفدا‭ ‬للمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬المزمعة‭ ‬في‭ ‬أستانة‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬مقاومة‭ ‬الضغوط‭ ‬الإيرانية‭ ‬والسورية‭ ‬لضمان‭ ‬صمود‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬علوش‭ ‬لرويترز‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬عجز‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬ما‭ ‬تصفها‭ ‬المعارضة‭ ‬بانتهاكات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬توسطت‭ ‬فيه‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬سيوجه‭ ‬ضربة‭ ‬للنفوذ‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وتابع‭ ‬من‭ ‬أستانة‭ ‬عاصمة‭ ‬قازاخستان‭ ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬المحادثات‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬لذلك‭ ‬يعتبر‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬اختبارا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لقوة‭ ‬روسيا‭ ‬ونفوذها‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬وإيران‭ ‬كضامن‭ ‬للاتفاق‭. ‬فإذا‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬فهي‭ ‬لما‭ ‬بعده‭ ‬أفشل‭.‬‮»‬‭ ‬وتقول‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬والجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬تواصل‭ ‬شن‭ ‬الهجمات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬بسوريا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬وحدة‭ ‬الإعلام‭ ‬الحربي‭ ‬التابعة‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬وحلفاءه‭ ‬طردوا‭ ‬مسلحي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬قرى‭ ‬شرقي‭ ‬حلب‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬أراض‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬مسلحو‭ ‬المعارضة‭ ‬الذين‭ ‬تدعمهم‭ ‬تركيا‭.‬

وسيطر‭ ‬الجيش‭ ‬والقوات‭ ‬المتحالفة‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬صوران‭ ‬ومران‭ ‬وسرجة‭ ‬الصغيرة‭ ‬وسرجة‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬16‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬الباب‭ ‬وعلى‭ ‬المسافة‭ ‬نفسها‭ ‬تقريبا‭ ‬شرقي‭ ‬حلب‭.‬

ويحاول‭ ‬مسلحو‭ ‬المعارضة‭ ‬تدعمهم‭ ‬طائرات‭ ‬ومدرعات‭ ‬وقوات‭ ‬خاصة‭ ‬تركية‭ ‬انتزاع‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الباب‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بعدما‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬مشارفها‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭.‬

وتشعر‭ ‬المعارضة‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬مما‭ ‬تصفه‭ ‬بعجز‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬كضامن‭ ‬للاتفاق‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬وتقول‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يهدد‭ ‬بانهيار‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

وقال‭ ‬علوش‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬طرف‭ ‬ضامن‭ ‬وحيادي‭ ‬وهذه‭ ‬نقطة‭ ‬تصطدم‭ ‬فيها‭ ‬بالنظام‭ ‬يريد‭ ‬إفشالها‭ ‬ودولة‭ ‬إيرانية‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تحاربها‭ ‬بأدواتها‭ ‬الطائفية‭.‬‮»‬

ونحت‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬جانبا‭ ‬خلافاتهما‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لصياغة‭ ‬اتفاق‭ ‬سوري‭ ‬موسع‭ ‬وهما‭ ‬المنظمان‭ ‬الرئيسيان‭ ‬لجولة‭ ‬المحادثات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬أستانة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭.‬

وتدعم‭ ‬موسكو‭ ‬الأسد‭ ‬بينما‭ ‬خففت‭ ‬أنقرة‭ ‬من‭ ‬إصرارها‭ ‬على‭ ‬رحيل‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬مصادر‭ ‬إنه‭ ‬اتفاق‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬يهدف‭ ‬لتقسيم‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬نفوذ‭ ‬إقليمي‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭.‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬بشار‭ ‬الجعفري‭ ‬سفير‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ورئيس‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬قوله‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬النقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬تشمل‭ ‬تعزيز‭ ‬خطوط‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أرضية‭ ‬مشتركة‭ ‬بشأن‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‭.‬

وأضاف‭ ‬الجعفري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬أستانة‭ ‬أن‭ ‬دمشق‭ ‬ترى‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬السورية‭ ‬فقط‭ ‬وأن‭ ‬تركيا‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الحوار‭.‬