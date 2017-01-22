سبعون قتيلاً في المواجهات والمبعوث الأممي يبحث في صنعاء تنازل هادي عن صلاحياته لنائب توافقي

– January 22, 2017

عدن‭ – ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

زار‭ ‬مبعوث‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬اسماعيل‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬احمد‭ ‬الاحد‭ ‬صنعاء‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين،‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬هادي‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬،في‭ ‬مسعى‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬محاولات‭ ‬فاشلة‭ ‬قبله‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬وحدة‭ ‬وطنية‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬اطراف‭ ‬النزاع‭.‬

وبحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬يمنيين،‭ ‬فان‭ ‬خريطة‭ ‬الطريق‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مبعوث‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬تقريرا‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬تقترح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬يتخلى‭ ‬هادي‭ ‬عن‭ ‬صلاحياته‭ ‬لنائب‭ ‬توافقي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬المفترض‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرفضه‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬المعترف‭ ‬به‭.‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬قتل‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬يرجح‭ ‬أنها‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬اليمن،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬الأحد‭.‬

والاحد،‭ ‬استهدفت‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬كانوا‭ ‬يستقلون‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬الصومعة‭ ‬بمحافظة‭ ‬البيضاء،‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتلهم‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬اسفرت‭ ‬مواجهات‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬اليمنية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬والمتمردين‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬سبعين‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نزاعا‭.‬

ومنذ‭ ‬استعادت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬محافظات‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬تحاول‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬بصعوبة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬اضافية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الحوثيين‭ ‬رغم‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬تتلقاها‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬عربي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭.‬

وقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مقاتلا‭ ‬منذ‭ ‬بدات‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬هجوما‭ ‬واسعا‭ ‬باسناد‭ ‬جوي‭ ‬وبحري‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ذباب‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭) ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثين‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬الذي‭ ‬يفصل‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬عن‭ ‬المحيط‭ ‬الهندي‭.‬

ووفقا‭ ‬لمصادر‭ ‬عسكرية،‭ ‬فان‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لعملية‭ ‬‮«‬الرمح‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬طرد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬يمتد‭ ‬بطول‭ ‬نحو‭ ‬450‭ ‬كلم،‭ ‬عبر‭ ‬استعادة‭ ‬ذباب‭ ‬ثم‭ ‬مدينة‭ ‬المخا‭ ‬قبل‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬الحديدة‭ ‬ومنطقة‭ ‬ميدي‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬السعودية‭.‬

وتواصلت‭ ‬المعارك‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المخا‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬المتمردون‭ ‬وحلفاؤهم‭ ‬52‭ ‬من‭ ‬مقاتليهم‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬وغارات‭ ‬جوية،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬وطبية‭.‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬مستشفيات‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬استقبلت‭ ‬52‭ ‬قتيلا‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬جريحا‭ ‬من‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬قضوا‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬شنته‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬وفي‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬لهادي‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭.‬

وعن‭ ‬خسائر‭ ‬قوات‭ ‬هادي،‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬جنوب‭ ‬اليمن‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬14‭ ‬عنصرا‭ ‬واصابة‭ ‬22‭ ‬اخرين‭ ‬بجروح‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬24‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬المعارك‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬امني‭ ‬ان‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الحوثيين‭ ‬وقوات‭ ‬هادي‭ ‬‮«‬تكاد‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬الأعنف‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬لتعز‭ ‬وهناك‭ ‬ضحايا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬جثثهم‭ ‬الى‭ ‬اهاليهم‮»‬‭.‬

وتشارك‭ ‬مقاتلات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬والمروحيات‭ ‬الهجومية‭ ‬بكثافة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭. ‬ويدفع‭ ‬الطرفان‭ ‬بتعزيزات‭ ‬يومية‭ ‬الى‭ ‬المخا‭ ‬واطرفها‭.‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬هادي‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬كيلومترات‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬المخا‭ ‬‮«‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬قرابة‭ ‬60‭ ‬كلم‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬

وتواجه‭ ‬قوات‭ ‬هادي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجبلية‭ ‬الموازية‭ ‬او‭ ‬المحاذية‭ ‬للساحل‭ ‬وتدور‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭.‬