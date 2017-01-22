سبعون قتيلاً في المواجهات والمبعوث الأممي يبحث في صنعاء تنازل هادي عن صلاحياته لنائب توافقي
عدن – صنعاء – الزمان
زار مبعوث الامم المتحدة الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الاحد صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، بعد ايام من لقاء مع الرئيس هادي في عدن ،في مسعى جديد بعد سبع محاولات فاشلة قبله من اجل التوصل الى وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل اطراف النزاع.
وبحسب مسؤولين يمنيين، فان خريطة الطريق المطروحة من قبل مبعوث الامم المتحدة الذي من المفترض ان يقدم تقريرا لمجلس الامن هذا الشهر تقترح ان «يتخلى هادي عن صلاحياته لنائب توافقي خلال شهر من توقيع اتفاق السلام المفترض التوصل اليه»، وهو ما يرفضه الرئيس اليمني المعترف به.
الى ذلك، قتل سبعة من عناصر تنظيم القاعدة في ضربات نفذتها طائرات بدون طيار يرجح أنها أميركية في وسط اليمن، على ما أفاد مصدر أمني الأحد.
والاحد، استهدفت طائرة من دون طيار «ثلاثة عناصر في التنظيم المتطرف كانوا يستقلون دراجة نارية» في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، ما اسفر عن مقتلهم على الفور، وفق المصدر.
فيما اسفرت مواجهات جديدة بين القوات اليمنية المدعومة من التحالف والمتمردين عن نحو سبعين قتيلا في 24 ساعة في غرب البلاد التي تشهد نزاعا.
ومنذ استعادت في تموز/يوليو 2015 السيطرة على خمس محافظات في الجنوب، تحاول قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بصعوبة السيطرة على مناطق اضافية في مواجهة الحوثيين رغم المساعدة التي تتلقاها من تحالف عربي تقوده السعودية.
وقتل اكثر من 150 مقاتلا منذ بدات القوات الحكومية في السابع من كانون الثاني/يناير هجوما واسعا باسناد جوي وبحري من التحالف في منطقة ذباب (جنوب غرب) على بعد ثلاثين كلم من مضيق باب المندب الذي يفصل البحر الاحمر عن المحيط الهندي.
ووفقا لمصادر عسكرية، فان الهدف الرئيسي لعملية «الرمح الذهبي» طرد المتمردين الحوثيين من المناطق المطلة على البحر الاحمر على ساحل يمتد بطول نحو 450 كلم، عبر استعادة ذباب ثم مدينة المخا قبل التقدم نحو الحديدة ومنطقة ميدي القريبة من الحدود السعودية.
وتواصلت المعارك الاحد في منطقة المخا حيث خسر المتمردون وحلفاؤهم 52 من مقاتليهم في مواجهات وغارات جوية، بحسب مصادر امنية وطبية.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس ان مستشفيات محافظة الحديدة استقبلت 52 قتيلا واكثر من خمسين جريحا من المتمردين الحوثيين قضوا جراء قصف جوي شنته طائرات التحالف العربي وفي مواجهات مع القوات الموالية لهادي على ساحل البحر الاحمر.
وعن خسائر قوات هادي، افادت مصادر طبية في عدن جنوب اليمن عن مقتل 14 عنصرا واصابة 22 اخرين بجروح خلال الساعات 24 الماضية في المعارك.
وقال مسؤول امني ان المعارك بين الحوثيين وقوات هادي «تكاد تكون هي الأعنف في الساحل الغربي لتعز وهناك ضحايا لم يتم تسليم جثثهم الى اهاليهم».
وتشارك مقاتلات التحالف العربي والمروحيات الهجومية بكثافة في معركة استعادة الساحل الغربي، بحسب مصادر عسكرية. ويدفع الطرفان بتعزيزات يومية الى المخا واطرفها.
وذكرت مصادر عسكرية الاحد ان قوات هادي باتت على مسافة اقل من عشر كيلومترات عن مدينة المخا «وتمكنت من التقدم قرابة 60 كلم» منذ بدء العملية العسكرية في السابع من كانون الثاني/يناير.
وتواجه قوات هادي صعوبة في المناطق الجبلية الموازية او المحاذية للساحل وتدور بين الطرفين معارك عنيفة في هذه المناطق.