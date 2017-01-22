إسرائيلي عالق في العراق

– January 22, 2017

نتانياهو‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مكالمة‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭:‬ ايران‭ ‬وسوريا‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية

بيروت‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬أجرى‭ ‬أول‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬منذ‭ ‬تنصيبه‭ ‬رئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬إن‭ ‬المحادثة‭ ‬الهاتفية‭ ‬جرت‭ ‬الساعة‭ ‬1‭.‬30‭ ‬ظهرا‭ ‬بتوقيت‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬1830‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭). ‬و‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬مذاعة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬سأتحدث‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭. ‬نواجه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ .. ‬القضية‭ ‬الإسرائيلية‭-‬الفلسطينية‭ .. ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.. ‬التهديد‭ ‬الإيراني‭.‬‮»‬

من جهة اخرى ، يقول تقرير اسرائيلي ، إنه في‭ ‬المدينة‭ ‬المليئة‭ ‬بعناصر‭ ‬داعش،‭ ‬يختبئ‭ ‬يهودي‭ ‬عراقي‭ ‬ويحاول‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬عائلته‭ ‬حتى‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تهريبها‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬المصدر‭ ‬الاسرئيلي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬هكذا‭ ‬يبدو‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬عيون‭ ‬يهودي‭ ‬إسرائيلي‭: ‬قصة‭ ‬لا‭ ‬تُصدّق،‭ ‬للمواطن‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬دان‮»‬‭ (‬اسم‭ ‬مستعار‭)‬،‭ ‬يناضل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الدولة‭ ‬المنتشرة‭ ‬فيها‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حدب‭ ‬وصوب‭.‬

انتشرت‭ ‬قصة‭ ‬دان‭ ‬في‭ ‬‮«‬اتحاد‭ ‬البث‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فُوحصت‭ ‬مستنداته‭ ‬واتضح‭ ‬أنه‭ ‬قدّم‭ ‬طلبا‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يطلب‭ ‬فيه‭ ‬السماح‭ ‬لزوجته‭ ‬وابنته‭ ‬الانتقال‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬صادقت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬استلام‭ ‬طلبه‭. ‬تنحدر‭ ‬أصول‭ ‬دان‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬وتعود‭ ‬أصوله‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬مسلمة‭ ‬ويهودية‭ ‬أيضا‭. ‬لذلك‭ ‬سافر‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬غزو‭ ‬داعش‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬سكنه،‭ ‬لزيارة‭ ‬عائلته‭. ‬أثناء‭ ‬زيارته،‭ ‬أحب‭ ‬شابة‭ ‬عراقية‭ ‬مسلمة‭ ‬فتزوجا‭. ‬عندها‭ ‬بدأت‭ ‬المشكلة،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يُسمح‭ ‬لزوجته‭ ‬بدخول‭ ‬إسرائيل‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬تدهورت‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر،‭ ‬وبات‭ ‬العائلة‭ ‬تشعر‭ ‬بخطر‭ ‬فعلي‭ ‬يهدد‭ ‬حياتها‭.‬

ويقول الموقع الاسرائيلي انه وفق‭ ‬أقوال‭ ‬دان،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصلت‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬سكنه،‭ ‬بات‭ ‬الخوف‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬حقيقيا‭ ‬على‭ ‬المدينة‭. ‬سمعتُ‭ ‬وفق‭ ‬التقارير‭ ‬شهادات‭ ‬حول‭ ‬قتل‭ ‬آلاف‭ ‬الأكراد،‭ ‬وفهمتُ‭ ‬أن‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أمارس‭ ‬ضغطا‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لإنقاذ‭ ‬عائلتي‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬المدينة‭ ‬مليئة‭ ‬بعناصر‭ ‬داعش‭ ‬الذين‭ ‬يتوقون‭ ‬إلى‭ ‬الإمساك‭ ‬بي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الموقع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬

يسافر‭ ‬دان‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬خارج‭ ‬العراق‭ ‬لدفع‭ ‬طلبه‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قدما‭. ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬لإحضار‭ ‬شهادة‭ ‬زواج‭ ‬موقّعة،‭ ‬فتحدث‭ ‬عن‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬التي‭ ‬اجتازها‭: ‬‮«‬طُلب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المسافرين‭ ‬بسيارة‭ ‬الأجرة‭ ‬النزول‭ ‬منها‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭. ‬عندما‭ ‬فتح‭ ‬لي‭ ‬إرهابي‭ ‬ناشط‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬التنظيمات‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬محفظتي،‭ ‬تذكرت‭ ‬أن‭ ‬فيها‭ ‬مستندات‭ ‬باللغة‭ ‬العبريّة‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬الخاص‭ ‬بي‭. ‬فانحبست‭ ‬أنفاسي‭. ‬شعرتُ‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬التنفّس‭ ‬كلما‭ ‬نظر‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬المستندات‭ ‬في‭ ‬المحفظة‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭. ‬فعندما‭ ‬أمسك‭ ‬بالمستندات‭ ‬المطوية‭ – ‬خفتُ‭ ‬كثيرا‭. ‬ولكن‭ ‬لحسن‭ ‬حظي‭ ‬لم‭ ‬يفتحها‮»‬‭.‬

‭ ‬واوضح‭ ‬الموقع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬انه‭ ‬أثارت‭ ‬القصة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬ينشر‭ ‬اسم‭ ‬دان‭ ‬وأسماء‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭. ‬اختار‭ ‬طاقم‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬المصدر‮»‬‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬مثل‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يختبئ‭ ‬فيه‭ ‬دان،‭ ‬لئلا‭ ‬يتعرض‭ ‬للخطر‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭.‬

أضاف‭ ‬دان‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬حول‭ ‬المستقبل‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬يتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتنزه‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬‮«‬في‭ ‬بستان‭ ‬بجانب‭ ‬منزلنا‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬حولنا،‭ ‬وأن‭ ‬نخاف‭ ‬من‭ ‬الغرباء‭. ‬فأتمنى‭ ‬ببساطة‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬حياة‭ ‬عادية‮»‬