دراسة:حبوب حرقة المعدة قد تؤدي لعدوى بكتيرية في الأمعاء

– January 22, 2017

لندن‭ -‬رويترز‭) – ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬اسكتلندية‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬حبوبا‭ ‬شائعة‭ ‬الاستعمال‭ ‬لعلاج‭ ‬حرقة‭ ‬المعدة‭ ‬ربما‭ ‬تزداد‭ ‬احتمالات‭ ‬إصابتهم‭ ‬بعدوى‭ ‬بكتيرية‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭ ‬مقارنة‭ ‬بمن‭ ‬لا‭ ‬يلجأون‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭. ‬وتمنع‭ ‬هذه‭ ‬الحبوب‭ ‬الخلايا‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬بطانة‭ ‬المعدة‭ ‬من‭ ‬إفراز‭ ‬الأحماض‭ ‬بصورة‭ ‬زائدة‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬القرح‭ ‬وأعراض‭ ‬ارتجاع‭ ‬المريء‭ ‬مثل‭ ‬حرقة‭ ‬المعدة‭. ‬وفحص‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬حوالي‭ ‬188‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬تناولوا‭ ‬هذه‭ ‬الحبوب‭ ‬ونحو‭ ‬377‭ ‬ألفا‭ ‬لم‭ ‬يفعلوا‭.‬

ومقارنة‭ ‬بالأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يلجأوا‭ ‬لحبوب‭ ‬علاج‭ ‬حرقة‭ ‬المعدة‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬فعلوا‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لنوع‭ ‬حاد‭ ‬من‭ ‬الإسهال‭ ‬تسببه‭ ‬بكتيريا‭ ‬كلوستريديوم‭ (‬المطثية‭). ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬توماس‭ ‬ماكدونالد‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الصيدلة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬داندي‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬والذي‭ ‬قاد‭ ‬فريق‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تقليل‭ ‬أحماض‭ ‬المعدة‭ ‬الذي‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬الالتهاب‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الإصابة‭ ‬بعدوى‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الخطر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لحبوب‭ ‬حرقة‭ ‬المعدة‭ ‬هو‭ ‬حدوث‭ ‬عدوى‭ ‬بالجهاز‭ ‬الهضمي‭.‬‮»‬

ويستخدم‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم‭ ‬الحبوب‭ ‬الشائعة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الحرقة‭ ‬التي‭ ‬تتوفر‭ ‬دون‭ ‬وصفة‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬الإصابة‭ ‬بالالتهابات‭ ‬المعوية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصيب‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المرضى‭.‬

وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬وسيتش‭ ‬مارليكز‭ ‬وهو‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الأمعاء‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬بومرانيان‭ ‬للطب‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬المشكلة‭ ‬الرئيسية‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الحبوب‭ ‬هو‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناولها‭. ‬

هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬فعالة‭ ‬للغاية‭ ‬وآمنة‭ ‬عندما‭ ‬يتناولها‭ (‬المرضى‭) ‬وفقا‭ ‬لدواعي‭ ‬استخدامها‭.‬‮»‬