فيلم من بطولة مايكل كيتون يروي قصة نجاح مطعم

– January 22, 2017

لوس‭ ‬أنجليس‭ -(‬رويترز‭) – ‬سلطت‭ ‬هوليوود‭ ‬أضواءها‭ ‬على‭ ‬راي‭ ‬كروك‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬حول‭ ‬متجرا‭ ‬صغيرا‭ ‬لبيع‭ ‬الهامبورجر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬إمبراطورية‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬العالمية‭ ‬للوجبات‭ ‬السريعة‭.‬

ويلعب‭ ‬مايكل‭ ‬كيتون‭ ‬الممثل‭ ‬الشهير‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬دور‭ ‬كروك‭ ‬وهو‭ ‬شخص‭ ‬مدمن‭ ‬للخمر‭ ‬كان‭ ‬يبيع‭ ‬ماكينات‭ ‬صنع‭ ‬المشروبات‭ ‬المثلجة‭ ‬نحا‭ ‬الأخوين‭ ‬ماكدونالد‭ ‬جانبا‭ ‬قبل‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬حتى‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسمهما‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ (‬ذا‭ ‬فاوندر‭) ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬وأقنع‭ ‬كروك‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬ريتشارد‭ ‬وموريس‭ ‬ماكدونالد‭ ‬بالسماح‭ ‬له‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬امتياز‭ ‬مطاعمهما‭ ‬النظيفة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬الخدمة‭ ‬بسرعة‭. ‬ومارس‭ ‬كروك‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيطرة‭ ‬طاغية‭ ‬على‭ ‬الاسم‭ ‬التجاري‭ ‬لماكدونالدز‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الأخوين‭ ‬يوافقان‭ ‬على‭ ‬بيعه‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬1961‭ ‬نظير‭ ‬2‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬روبرت‭ ‬سيجل‭ ‬كاتب‭ ‬سيناريو‭ ‬الفيلم‭ ‬‮«‬تجذبني‭ ‬قصص‭ ‬الرجال‭ ‬التي‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬وصعوبة‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬يجيد‭ ‬كيتون‭ ‬هذه‭ ‬العذوبة‭ ‬الدسمة‭.‬‮»‬

وتنتهي‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم‭ ‬بمفاجأة‭ ‬مدوية‭ ‬بأن‭ ‬كروك‭ ‬خدع‭ ‬الأخوين‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬للتملص‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬امتياز‭ ‬سنوية‭ ‬هائلة‭.‬