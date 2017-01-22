فيلم من بطولة مايكل كيتون يروي قصة نجاح مطعم
لوس أنجليس -(رويترز) – سلطت هوليوود أضواءها على راي كروك الرجل الذي حول متجرا صغيرا لبيع الهامبورجر في مدينة كاليفورنيا الأمريكية إلى إمبراطورية ماكدونالدز العالمية للوجبات السريعة.
ويلعب مايكل كيتون الممثل الشهير الحائز على جائزة أوسكار دور كروك وهو شخص مدمن للخمر كان يبيع ماكينات صنع المشروبات المثلجة نحا الأخوين ماكدونالد جانبا قبل 60 عاما حتى يسيطر على العلامة التجارية التي تحمل اسمهما وذلك في فيلم (ذا فاوندر) الذي بدأ عرضه في دور السينما الأمريكية يوم الجمعة. وأقنع كروك الذي توفي عام 1984 ريتشارد وموريس ماكدونالد بالسماح له بالحصول على حق امتياز مطاعمهما النظيفة التي تقدم الخدمة بسرعة. ومارس كروك بعد ذلك سيطرة طاغية على الاسم التجاري لماكدونالدز مما جعل الأخوين يوافقان على بيعه له في 1961 نظير 2.7 مليون دولار.
وقال روبرت سيجل كاتب سيناريو الفيلم «تجذبني قصص الرجال التي تنطوي على استقطاب وصعوبة.»
وأضاف لرويترز «يجيد كيتون هذه العذوبة الدسمة.»
وتنتهي أحداث الفيلم بمفاجأة مدوية بأن كروك خدع الأخوين ماكدونالدز للتملص من دفع رسوم امتياز سنوية هائلة.