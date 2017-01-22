أدلة حديثة قديمة ..منسوب مياه البحار قد يرتفع أكثر من المتوقع

– January 22, 2017

أوسلو‭ – (‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬علماء‭ ‬إن‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬البحار‭ ‬قد‭ ‬يرتفع‭ ‬بواقع‭ ‬ستة‭ ‬أمتار‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عدة‭ ‬قرون‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬أبقت‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬عند‭ ‬مستوياته‭ ‬الحالية‭ ‬وذلك‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أدلة‭ ‬من‭ ‬حقبة‭ ‬دافئة‭ ‬قديمة‭. ‬وارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬البحار‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬سنتيمترا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المئة‭ ‬الماضية‭ ‬إذ‭ ‬تدفقت‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬المحيطات‭ ‬نتيجة‭ ‬لذوبان‭ ‬جليد‭ ‬من‭ ‬جرينلاند‭ ‬إلى‭ ‬القارة‭ ‬القطبية‭ ‬الجنوبية‭. ‬وافترضت‭ ‬دراسات‭ ‬كثيرة‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬شرط‭ ‬لذوبان‭ ‬أسرع‭ ‬بكثير‭. ‬لكن‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬دورية‭ (‬ساينس‭) ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬مياه‭ ‬البحار‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬دافئة‭ ‬طبيعية‭ ‬قبل‭ ‬125‭ ‬ألف‭ ‬عام‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مختلفة‭ ‬عما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭ ‬اليوم‭. ‬وقالت‭ ‬ساينس‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬توصل‭ ‬إليها‭ ‬فريق‭ ‬بقيادة‭ ‬جيريمي‭ ‬هوفمان‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬أوريجون‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬يثير‭ ‬الاتجاه‭ ‬القلق‭ ‬لأن‭ ‬منسوب‭ ‬مياه‭ ‬البحار‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬حقبة‭ ‬بين‭ ‬عصرين‭ ‬جليديين‭ ‬كان‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬ارتفاعه‭ ‬الحالي‭ ‬بما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬وتسعة‭ ‬أمتار‭.‬‮»‬‭ ‬ودرس‭ ‬الخبراء‭ ‬الرواسب‭ ‬في‭ ‬قيعان‭ ‬البحار‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مؤشرات‭ ‬كيميائية‭ ‬عن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬83‭ ‬موقعا‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬قرونا‭ ‬أو‭ ‬آلاف‭ ‬السنوات‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬حتى‭ ‬تذوب‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الجليد‭ . ‬وقال‭ ‬أندرو‭ ‬واتسون‭ ‬وهو‭ ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬اكستر‭ ‬البريطانية‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬تشير‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منسوب‭ ‬مياه‭ ‬البحار‭ ‬سيرتفع‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬ستة‭ ‬أمتار‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬نتيجة‭ ‬للاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬الذي‭ ‬نتسبب‭ ‬فيه‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الجيد‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الحظ‭ ‬سيستمر‭ ‬الارتفاع‭ ‬ببطء‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬وقت‭ ‬للتكيف‭ ‬لكن‭ ‬السئ‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المياه‭ ‬ستغمر‭ ‬كل‭ ‬مواقعنا‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬‮»‬