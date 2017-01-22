مسيرة القبعات الوردية النسائية تطغى على مهرجان سينمائي
بارك سيتي (يوتا) -(رويترز) – خرج أكثر من ألفي شخص إلى الشوارع التي تغطيها الثلوج خلال فعاليات مهرجان صندانس السينمائي امس الاول تضامنا مع مظاهرات نسائية في أنحاء الولايات المتحدة نظمت لإظهار المعارضة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وملأت القبعات الوردية -رمز الحركة النسائية- شوارع بارك سيتي حيث قادت مقدمة البرامج تشيلسي هاندلر مسيرة للنساء هناك. وردد المشاركون هتافات «ليس رئيسي» و»الحب ينتصر على الكراهية» و»قاتل كامرأة». وتستمر المظاهرات طوال أيام مهرجان السينما المستقلة العشرة الذي يقام في البلدة والمنتجع الجبلي كل عام.
وبعد يوم من تنصيب ترامب جذبت المظاهرات النسائية مئات الآلاف من الأشخاص في شوارع واشنطن وفي أنحاء الولايات المتحدة والعالم لإبداء معارضتهم لخطاب ترامب الشعبوي ولتصريحاته التي اعتبرت أنها تحط من قدر النساء والأقليات. وقالت مارتينا كوستيلوا من بارك سيتي إنها تشارك في المسيرة لأنها ترغب في أن يرى أبناءها أن «التغيير ممكن».
وقادت هاندلر المسيرة وقالت إن «الجانب المضيء» في انتخاب ترامب هي الحركة التي خرجت ضده.