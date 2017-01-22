مسيرة القبعات الوردية النسائية تطغى على مهرجان سينمائي

– January 22, 2017

بارك‭ ‬سيتي‭ (‬يوتا‭) -(‬رويترز‭) – ‬خرج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬التي‭ ‬تغطيها‭ ‬الثلوج‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬صندانس‭ ‬السينمائي‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬مظاهرات‭ ‬نسائية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نظمت‭ ‬لإظهار‭ ‬المعارضة‭ ‬لسياسات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وملأت‭ ‬القبعات‭ ‬الوردية‭ -‬رمز‭ ‬الحركة‭ ‬النسائية‭- ‬شوارع‭ ‬بارك‭ ‬سيتي‭ ‬حيث‭ ‬قادت‭ ‬مقدمة‭ ‬البرامج‭ ‬تشيلسي‭ ‬هاندلر‭ ‬مسيرة‭ ‬للنساء‭ ‬هناك‭. ‬وردد‭ ‬المشاركون‭ ‬هتافات‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬رئيسي‮»‬‭ ‬و»الحب‭ ‬ينتصر‭ ‬على‭ ‬الكراهية‮»‬‭ ‬و»قاتل‭ ‬كامرأة‮»‬‭. ‬وتستمر‭ ‬المظاهرات‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬مهرجان‭ ‬السينما‭ ‬المستقلة‭ ‬العشرة‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬والمنتجع‭ ‬الجبلي‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وبعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬تنصيب‭ ‬ترامب‭ ‬جذبت‭ ‬المظاهرات‭ ‬النسائية‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬واشنطن‭ ‬وفي‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعالم‭ ‬لإبداء‭ ‬معارضتهم‭ ‬لخطاب‭ ‬ترامب‭ ‬الشعبوي‭ ‬ولتصريحاته‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬أنها‭ ‬تحط‭ ‬من‭ ‬قدر‭ ‬النساء‭ ‬والأقليات‭. ‬وقالت‭ ‬مارتينا‭ ‬كوستيلوا‭ ‬من‭ ‬بارك‭ ‬سيتي‭ ‬إنها‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬لأنها‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬أبناءها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التغيير‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

وقادت‭ ‬هاندلر‭ ‬المسيرة‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجانب‭ ‬المضيء‮»‬‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬ترامب‭ ‬هي‭ ‬الحركة‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬ضده‭.‬