خروج قطار عن القضبان في الهند

– January 22, 2017

بوبانسوار‭/‬مومباي‭ (‬الهند‭) -(‬رويترز‭) – ‬ق‭ ‬الت‭ ‬الشرطة‭ ‬الهندية‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬50‭ ‬آخرون‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬عندما‭ ‬خرجت‭ ‬تسع‭ ‬عربات‭ ‬من‭ ‬قطار‭ ‬ركاب‭ ‬عن‭ ‬القضبان‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬كارثة‭ ‬شهدها‭ ‬قطاع‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وخرج‭ ‬القطار‭ ‬السريع‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬جاجدالبور‭ ‬إلى‭ ‬بوبانسوار‭ ‬عن‭ ‬القضبان‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬20‭ ‬مساء‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬قرب‭ ‬محطة‭ ‬كونيري‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬اندرا‭ ‬براديش‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬رايجار‭. ‬وقال‭ ‬جيه‭.‬بي‭. ‬ميشرا‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إيست‭ ‬كوست‭ ‬للسكك‭ ‬الحديدية‭ -‬التي‭ ‬تدير‭ ‬القطارات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬بها‭ ‬الحادث‭- ‬‮«‬عملية‭ ‬الإنقاذ‭ ‬انتهت‭ ‬تقريبا‭.‬‮»‬‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬هي‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬للركاب‭ ‬المصابين‭ ‬وتقديم‭ ‬المعاملة‭ ‬اللائقة‭ ‬لهم‭ ‬بنقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭. ‬كما‭ ‬نبحث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬العربات‭ ‬كي‭ ‬نتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬عالق‭ ‬بالداخل‭.‬‮»‬‭ ‬وذكر‭ ‬ميشرا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭ ‬سبب‭ ‬خروج‭ ‬العربات‭ ‬عن‭ ‬القضبان‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استبعاد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحادث‭ ‬مدبرا‭ ‬وأن‭ ‬تحقيقا‭ ‬سيبدأ‭. ‬

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ينشط‭ ‬فيها‭ ‬المتمردون‭ ‬الماويون‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬مصورة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬أفرادا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬وسكانا‭ ‬يحاولون‭ ‬إنقاذ‭ ‬الركاب‭ ‬المحاصرين‭ ‬من‭ ‬النوافذ‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬االحطام‭ ‬ويستخدمون‭ ‬هواتفهم‭ ‬لإنارة‭ ‬المكان‭. ‬وقال‭ ‬سوريش‭ ‬برابهو‭ ‬وزير‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬‮«‬سنتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭… ‬لن‭ ‬يفلت‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬إل‭.‬كيه‭.‬في‭. ‬رانجا‭ ‬راو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تسع‭ ‬عربات‭ ‬خرجت‭ ‬عن‭ ‬القضبان‭ ‬منها‭ ‬ثلاث‭ ‬عربات‭ ‬انقلبت‭ ‬وسقطت‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬القضبان‭.‬

‮«‬معظم‭ ‬المصابين‭ ‬والوفيات‭ ‬من‭ ‬عربات‭ ‬النوم‭ ‬الثلاث‭.‬‮»‬

وتعاني‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬الحكومية‭ ‬الهندية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬لزمن‭ ‬الاستعمار‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬سجل‭ ‬مروع‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمان‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬الاستثمار‭ ‬وإعطاء‭ ‬أولوية‭ ‬لإبقاء‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬منخفضة‭ ‬للركاب‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬والذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬شبكة‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬يوميا‭.‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬حادث‭ ‬كبير‭ ‬قُتل‭ ‬150‭ ‬شخصا‭ ‬عندما‭ ‬خرج‭ ‬قطار‭ ‬عن‭ ‬القضبان‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوتار‭ ‬براديش‭ ‬بشمال‭ ‬الهند‭. ‬وسجلت‭ ‬الهند‭ ‬مقتل‭ ‬27581‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬قطارات‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬مع‭ ‬سقوط‭ ‬معظم‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬قطارات‭ ‬أثناء‭ ‬سيرها‭ ‬أو‭ ‬تعرضهم‭ ‬للدهس‭.‬