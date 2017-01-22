تكنولوجيا جديدة تسهم في مكافحة أزمة الغذاء

– January 22, 2017

بيروت‭- ‬رويترز‭ :‬في‭ ‬ظل‭ ‬قلق‭ ‬العالم‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬مصادر‭ ‬الغذاء‭ ‬مقارنة‭ ‬بأي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬منذ‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬تبحث‭ ‬شركات‭ ‬بذور‭ ‬عالمية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬وأسرع‭ ‬الوسائل‭ ‬وأقلها‭ ‬تكلفة‭ ‬لإنتاج‭ ‬محاصيل‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وذات‭ ‬إنتاجية‭ ‬عالية‭.‬

وتقول‭ ‬شركة‭ ‬نرجين‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بيانات‭ ‬الجينوم‭ (‬تسلسل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الكامل‭) -‬اختارتها‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مجموعة‭ ‬الكيماويات‭ ‬الزراعية‭ ‬سينجينتا‭ ‬لتسريع‭ ‬اكتشاف‭ ‬ميزة‭ ‬تكاثر‭ ‬لمحاصيل‭ ‬متنوعة‭- ‬إنها‭ ‬طورت‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬تعتبر‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬الهدف‭.‬

وقال‭ ‬جيل‭ ‬رونين‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لنرجين‭ ‬ورئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬‮«‬كل‭ ‬حقل‭ ‬قمح‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬محصول‭ ‬آخر‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬يتضاعف‭ ‬إنتاجه‭ ‬في‭ ‬الثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬المقبلة‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭. ‬ولتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬تحتاج‭ ‬أصنافا‭ ‬أفضل‭ ‬إنتاجية‭ ‬وبالتالي‭ ‬علما‭ ‬أفضل‭ ‬بكل‭ ‬صنف‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬ظهور‭ ‬شركة‭ ‬نرجين‭ ‬لأنه‭ ‬يمكننا‭ ‬التكهن‭ ‬بالأصناف‭ ‬ذات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الأفضل‭ ‬منخلال‭ ‬جهاز‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬نجربها‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ .‬

‭ ‬وعندئذ‭ ‬نُسَرِع‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الأصناف‭ ‬الجديدة‭.‬‮»‬

وترتكز‭ ‬برمجيات‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬حسابية‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تُحلل‭ ‬بيانات‭ ‬جينوم‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭.‬

ونجحت‭ ‬الشركة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬لجينوم‭ ‬قمح‭ ‬وايلد‭ ‬إيمر‭ -‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬التسلسلات‭ ‬الأكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭- ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬مجال‭ ‬اقتحمه‭ ‬علماء‭ ‬آخرون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحققوا‭ ‬نجاحا‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬برامجها‭ ‬نجحت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬جينوم‭ ‬القمح‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المعكرونة‭ ‬والقمح‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الخبز‭ ‬وأقماح‭ ‬أخرى‭ ‬إضافية‭ ‬والذرة‭ ‬وفول‭ ‬الصويا‭ ‬والقطن‭ ‬ونبات‭ ‬الكانولا‭ ‬والخضروات‭ ‬والفاكهة‭.‬

وأضافت‭ ‬الشركة‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬أن‭ ‬تُحدث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أصناف‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬البذور‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬سرعة‭ ‬وفعالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التكاثر‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬جينوم‭ ‬أصناف‭ ‬بصفات‭ ‬مفضلة‭ ‬للمحاصيل‭ ‬مثل‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬مقاومة‭ ‬أمراض‭ ‬بعينها‭ ‬ومناخ‭ ‬معين‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬بالشركة‭ ‬عمير‭ ‬براد‭ ‬‮«‬التنوع‭ ‬الطبيعي‭ ‬هو‭ ‬القوة‭ ‬الدافعة‭ ‬للتكاثر‭. ‬ولحسن‭ ‬الطالع‭ ‬فإن‭ ‬التنوع‭ ‬الجينومي‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬المحاصيل‭. ‬وإذا‭ ‬توفرت‭ ‬لديك‭ ‬الأدوات‭ ‬الصحيحة‭ ‬لاستخدامه‭ ‬فإنه‭ ‬يكون‭ ‬بوسعك‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭. ‬التكنولوجيا‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا‭ ‬تُمَكن‭ ‬شركات‭ ‬البذور‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬التنوع‭ ‬بأسلوب‭ ‬كفؤ‭ ‬وفعالللغاية‭….‬‮»‬

وأوضح‭ ‬جوي‭ ‬كول‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬أزمة‭ ‬الغذاء‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬كول‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬أصناف‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬القمح‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تفهم‭ ‬جينوم‭ ‬القمح‭. ‬فالقمح‭ ‬حاليا‭ ‬بيئة‭ ‬معقدة‭ ‬جدا‭. ‬نتحدث‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬القمح‭: ‬قمح‭ ‬إيمر‭ ‬وهو‭ ‬الأقدم‭. ‬وقمح‭ ‬المعكرونة‭ ‬أو‭ ‬القمح‭ ‬الصلب‭ ‬وقمح‭ ‬الخبز‭ ‬سداسي‭ ‬الصيغة‭ ‬الصبغية‭.. ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الطعام‭. ‬والآن‭ ‬إذا‭ ‬أخدنا‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬معافإن‭ ‬فهم‭ ‬جينوماتها‭ ‬يعد‭ ‬شيئا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نطور‭ ‬بها‭ ‬أصنافا‭ ‬جديدة‭ ‬لهذه‭ ‬الأقماح‭ ‬وللقيام‭ ‬بما‭ ‬نحتاجه‭ ‬لفهم‭ ‬جينوماتها‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتكهن‭ ‬بالتغيرات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬لتحصل‭ ‬على‭ ‬ميزة‭ ‬إضافية‭ ‬مثل‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاجية‭. ‬ويمكنك‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬جغرافية‭ ‬ومناخية‭ ‬محددة‭…‬