– January 22, 2017

الكردستاني يدعو إلى معاقبة الأحزاب المتاجرة بقضايا الشعب ودولة القانون لـ (الزمان): نرفض الخطاب الطائفي والمظلومية في الإنتخابات

بغداد – قصي منذر

ايد ائتلاف دولة القانون حركة الاحزاب والكتل التي تسبق الانتخابات المقبلة لتهيئة الاجواء وعرض ما يدور في الاذهان لمستقبل الكتل السياسية، مشيرا الى ان الخطاب الطائفي والمظلومية مرفوضتان في ظل عراق موحد ، فيما دعت كتلة تغيير الكردستانية الى معاقبة الاحزاب ووضع حد لمن يتاجرون بقضايا الشعب.

وقال النائب عن الائتلاف جاسم محمد جعفر لـ(الزمان) امس (الاحزاب الدينية والعلمانية ترى أن حركة دؤبة بدأت تظهر بشأن الانتخابات المقبلة ونحن نؤيد هذا الاجراء من اجل تهيئة الاجواء كما يعد حقا مشروعا لعرض ما يدور في الاذهان لمستقبل الكتل السياسية) ، مشيرا الى ان (الخطاب الطائفي مرفوض لاسيما ان الجو العام مع المصالحة وايجاد عراق موحد وكذلك دخول الكتل بانتخابات شفافة وواضحة واللجوء لهذا الخطاب لايزيد شيئا بقدر ما يؤشر الطرف الذي يحمل هذا الخطاب) ، داعيا (الاحزاب والكتل الى تبني برنامج عملي لخدمة العراق وتطوير الواقع وعدم ايجاد حالة من الفرقة بين شرائح المجتمع) ، متابعا (كلما اقتربنا من الانتخابات تظهر حالة من التنافر والحساسية بين الاحزاب لاسيما ان كل طرف يتحدث عن خطة وهذا الامر طبيعي ويحدث في كثير من بلدان العالم)، مضيفا ان (اللجوء الى اساليب المظلومية والتهميش لم تزيد نفعا في الانتخابات كون كل جهة لها ساحتها وما تتحدث به يجب ان يتلاءم مع تلك الساحة).

من جهته دعا النائب عن كتلة التغيير الكردستانية هوشيار عبد الله الى معاقبة الاحزاب التي باتت تكرر سيناريو المتاجرة بقضايا الشعب في السباق الانتخابي .

وقال عبد الله في تصريح امس ان (هناك سباقا انتخابيا مبكرا من قبل بعض الأطراف والشخصيات والأحزاب السياسية وهذا التنافس يعتمد نفس النهج الخاطئ المتبع في المراحل الماضية وهو المتاجرة بقضايا الشعب وترسيخ التفكك والتشرذم بدلاً من اعتماد الخطاب الوطني المبني على أساس المواطنة)، لافتا الى ان (هناك تحركا بهذا الاتجاه من قبل مجموعة من الأحزاب والأشخاص داخل العملية السياسية من خلال استخدام اموال الدولة) .

واوضح عبد الله (آن الأوان لتكون كلمة الحسم من قبل الشعب من خلال دق المسمار الأخير في نعش الخطاب الطائفي والمذهبي والقومي)، مبينا ان (الفرصة حانت لوضع حد للمآسي والويلات التي جاءت نتيجة لهذا الخطاب من خلال معاقبة الأشخاص والأحزاب التي باتت نقمة على الشعب منذ 2003) ، مشددا على (ضرورة ان يضع المجتمع حداً لمن يتاجرون بقضية المظلومية وان تكون لديه كلمة تجاه الساسة الذين يتاجرون بقضية التهميش والإقصاء وأيضا يتوجب وضع حد لمن يتاجرون بقضيته القومية)، داعيا الى (اعتماد خطاب وطني موحد في الانتخابات المقبلة يرسخ مفهوم المواطنة فقط وأن يكون لدى العراقيين يقين بأنه في حال بقاء الأحزاب والوجوه ذاتها في سدة الحكم منذ 2003 لن يطرأ أي تحسن في أوضاعهم المعيشية ولا في مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية)، وتابع من (الضرورة ان يكون للشعب في الانتخابات المقبلة القول الفصل تجاه الطبقة السياسية التي فشلت فشلاً ذريعاً في بناء الدولة وخدمة المواطن رغم وجود كل هذه الخيرات والثروات في العراق) على حد تعبيره. وعد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران تحديد شهر ايلول المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات ليس مثاليا لاسيما وان القرار بيد مجلس النواب والتوجه العام لاغلب الكتل يسير باتجاه دمجها مع الانتخابات البرلمانية.

وقال توران في تصريح امس ان (الوضع القانوني للمفوضية المستقلة للانتخابات ينتهي في 20 من ايلول المقبل ، حيث صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة خبراء لاستلام اسماء المرشحين للمفوضية الجديدة) ، مشيرا الى ان (مجلس النواب يناقش مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي يحدد موعد الانتخابات المقبلة في شهر ايلول بدلا من شهر نيسان المقبل) ، موضحا ان (تحديد شهر ايلول لاجراء الانتخابات غير مثالي والقرار الفصل بيد مجلس النواب لاسيما وان توجه الكثير من الكتل يسير باتجاه دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية).