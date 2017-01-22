– January 22, 2017

الجعفري: تسلّم ترامب لن يؤثر على العلاقات مع أمريكا

بيروت – وجدان شبارو

اكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ارتباط العراق مع الولايات المتحدة الامريكية باتفاقية وان تغيير الرئيس لايؤثر على العلاقات الثنائية ، مشيرا الى ان العراق يتحكم بالوتيرة الامنية ويحقق انتصارات رائعة على الارهاب. ونقل بيان امس عن رد الجعفري في مؤتمر صحفي خلال زيارته لبيروت بشأن تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومدى تغير تعامله مع ملف الارهاب في المنطقة قوله ان (الدول لها نظام ومؤسسات وتحكمها انظمة فعندما يتبدل رئيس ويأتي آخر يحدث تغيير لكن بحدود معينة لاسيما وان الدولة يحكمها الدستور والكونغرس وغيره من المؤسسات)، مضيفا ان (العراق تربطه اتفاقية مع الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش وقد التزم بها الرئيس الديمقراطي باراك اوباما وعادت الرئاسة للحزب الجمهوري ومن الاولى ان يتمسك بالاتفاقية) ، متابعا (اننا لا ننتظر شيئا بل نعتمد على تماسك شعبنا وقوانا السياسية ووقوف اشقائنا معنا) ، مشيرا الى ان (السياسة تتعرض الى تغييرات لكن العراق يمسك بزمام التحكم بالوتيرة الامنية ويحقق انتصارات باهرة بسبب وحدة حركة القوات المسلحة من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة)، لافتا الى ان (العراق استطاع ان يلوي ذراع الارهاب ويلقنه درسا لاسيما وان الانتصارات مستمرة حتى تطهير الارض كاملة من الدواعش). وبشأن موعد حسم معركة الموصل اكد الجعفري ان (اقصى حد لحسم المعركة هي الاشهر القليلة المقبلة) ، وعن التدخل التركي في العراق اوضح الجعفري ان (الموقف التركي كان متجاوزاً وفاجأونا بالدخول الى الاراضي العراقية لكنننا عبأنا الصف العربي والدولي واتخذت الجامعة العربية لأول مرة في تاريخها موقفا موحدا بالاجماع ضد تغلغل القوات التركية فأصبحت تركيا ليس فقط امام موقف عراقي بل امام موقف عراقي بحجم عربي).

وكان الجعفري قد بحث مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأوضاع في لبنان وآخر المستجدات في العراق والمنطقة وسبل تقوية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وقال البيان ان (الجانبين بحثا الأوضاع في لبنان وآخر المستجدات في العراق والمنطقة وسبل تقوية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات). وقال الجعفري ان (اللقاء متن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين بكل ما تحمل من قضايا مشتركة ورغم البعد الجغرافي فنحن دولتان متعاونتان ونتمتع بعلاقات قوية) , مضيفا (وجدت حرصا على تطوير العلاقات أكثر فأكثر وتعميقها وتبادل المصالح المشتركة كما وجهت دعوة للحريري لزيارة بغداد وسنكون سعداء عندما يستجيب لها واعدا بتلبيتها) . كما بحث الجعفري مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية. وقال البيان ان (الجانبين ناقشا العلاقات العراقية- اللبنانية وسبل تطويرها)، مشيرا الى ان (الجانبين بحثا شؤون المنطقة والجامعة العربية والوضع في سوريا والكثير من الملفات).