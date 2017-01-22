– January 22, 2017

إفتتاح مركز للجمناستك في الموصل

بغداد – الزمان

اكد مدير المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بسام رؤوف قرب افتتاح اول مركز وطني بالجمناستك في مدينة الموصل بعد اعلان القيادات الأمنية العليا اكتمال تحريره من دنس عصابات داعش الإرهابية. وأوضح رؤوف ان موافقة وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان قد حصلت على مبادرة تقدم بها قسم المركز الوطني لأفتتاح اول مركز وطني لرعاية الموهوبين بلعبة الجمناستك في منطقة الساحل الأيسر بنينوى المحررة من دنس عصابات داعش الاجرامية، كخطوة أولى لإعادة الحياة للانشطة الرياضية للمحافظة العريقة في شتى الالعاب الرياضية، مضيفاً ان فكرة المبادرة تقدم بها الرائد الرياضي الموصلي عبد الكريم مرعي الحكم الدولي والعضو السابق في الاتحاد العراقي المركزي للجمناستك و د. عامر سكران مدير المراكز الوطنية في بغداد. وبين الرائد الرياضي عبد الكريم مرعي ان مواطني الموصل بحاجة الى أعادة الثقة بالحياة وبأنفسهم بعد مالاقوه من ظلم وقتل واضطهاد، وان اي بناية ستفي بالغرض كنقطة شروع، ولقد احتفظنا نحن رياضيو الجمناستك في الموصل بالاجهزة الرياضية في منازلنا لأننا على يقين ان ليل داعش سينكلي لامحالة، وهذه الاجهزةً سنجهز بها المركز بالاضافة الى مايمكننا توفيره بجهود ذاتية لرياضيي الموصل وماوعدتنا به وزارة الشباب والرياضة من تجهيزات رياضية خاصة.