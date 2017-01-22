– January 22, 2017

الريال بطل الشتاء بثنائية في شباك مالاقا

توتنهام يحرم سيتي من إستعادة التوازن والمان يكتفي بنقطة

{ مدن – وكالات: انتزع ريال مدريد فوزًا ثمينًا ومستحقًا على ضيفه مالاجا 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اول امس السبت بملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني. يدين العملاق المدريدي بفوزه لقائد الفريق سيرجيو راموس، الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 35 و43، بينما قلص خوانبي الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 63 . ورفع الريال رصيده إلى 43 نقطة، معززًا تصدره لجدول الليجا، بينما تجمد رصيد منافسه مالاجا عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

استعادة التوازن

وأفسد الضيف توتنهام على مانشستر سيتي فرصة استعادة التوازن واقتنص تعادلا ثمينا 2-2، مساء اول امس السبت، على ملعب الاتحاد، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز. وسجل ليروي ساني هدف المباراة الأول في الدقيقة 50 بعدما استغل خطأ فادح في إبعاد الكرة من قبل حارس توتنهام هوجو لوريس، الذي عاد وارتكب هفوة أخرى أحرز على اثرها كيفين دي بروين هدف السيتي الثاني في الدقيقة 54 . وقلص ديلي آلي الفارق لتوتنهام في الدقيقة 58، قبل أن يسجل سون هيونج مين هدف التعادل في الدقيقة 78 . وارتفع رصيد توتنهام إلى 46 نقطة واحتفظ بالمركز الثاني بفارق 6 نقاط وراء المتصدر تشيلسي، فيما أصبح رصيد مانشستر سيتي 43 نقطة في المركز الخامس.

فخ ستوك سيتي

وأدرك مانشستر يونايتد تعادلا قاتلا 1-1، مساء اول امس السبت، أمام مضيفه ستوك سيتي، في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنكليزي. أحرز هدف ستوك سيتي، خوان ماتا في الدقيقة 19 بالخطأ في مرماه، وتعادل واين روني للشياطين الحمر في الدقيقة 94 . وبات واين روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد بإحرازه الهدف رقم 250، متفوقا على بوب تشارلتون. وقبع يونايتد في المركز السادس برصيد 41 نقطة، بينما احتل ستوك سيتي المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

كتابة التاريخ

وكسر الإنكليزي واين روني، قائد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الرقم التاريخي للنادي وأصبح الهداف الأول في تاريخ النادي برصيد 250 هدفا، متفوقًا على السير بوبي تشارلتون الذي يملك في رصيده 249 هدفا مع يونايتد. ولعب واين روني مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه للفريق الإنكليزي 546 مباراة، سجل فيها 250 هدفًا منها 8 مرات هاتريك. ولعب واين روني أمام 89 فريقا مع مانشستر يونايتد سجل في مرمى 58 فريقًا منها، ويعتبر أستون فيلا أكثر الأندية التي سجل روني في مرماها برصيد 14 هدفا، ونيوكاسل يونايتد 13 وأرسنال وفولهام ووست هام 12 هدفا ومانشستر سيتي 11 هدفا. وأصبح روني أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي يسجل أهدافًا خارج ملعبه برصيد 88 هدفا، متفوقًا على آلان شيرر 87 وفرانك لامبارد 85 وأندي كول 83 ومايكل أوين 70 هدفا. وفي أفضل مواسمه مع مانشستر يونايتد سجل روني 34 هدفًا في موسمي 2009/2010 و2011/2012 .

جراح كريستال بالاس

ويستمر انتظار سام الاردايس لأول فوز له في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم كمدرب كريستال بالاس، بعدما خسر اول امس السبت 0-1، أمام إيفرتون ليتراجع نحو منطقة الهبوط. وأحرز اندي كارول هدفين ليقود وست هام يونايتد للفوز 3-1 على ميدلسبره. ونال إيفرتون، النقاط الثلاث عندما هز شيموس كولمان الشباك في الدقيقة 87، حيث اخترق توم ديفيز دفاع بالاس، وتكفل كولمان بالباقي وسدد في شباك الحارس وين هينسي. ويحتل كريستال بالاس المركز 18 برصيد 16 نقطة بعد الهزيمة الرابعة على التوالي، بينما بقي ايفرتون في المركز السابع. وأجبر كارول، الذي سجل هدفا مذهلا في مرمى بالاس في الجولة الماضية، جماهير وست هام على نيسان الجدل الدائر حول غياب باييه وأدخل السعادة على مدربه سلافن بيليتش الذي يتعرض لضغط كبير عندما افتتح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة التاسعة. وأدرك كريستيان ستواني التعادل لميدلسبره قبل أن يقتنص كارول الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. وحسم وست هام خامس انتصار له في سبع مباريات بالدوري، بفضل هدف البديل جوناثان كاييري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وأحرز بينيك افوبي هدفا متأخرا ليتعادل بورنموث 2-2 مع ضيفه واتفورد. وتقدم واتفورد في الدقيقة 24، بعدما فشل دفاع أصحاب الأرض في تشتيت كرة بعد ركلة ركنية ليهز كريستيان كابسيلي الشباك بضربة رأس من مدى قريب. وأدرك النرويجي الدولي جوشوا كينج التعادل لبورنموث في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من ادم سميث. وبينما بدا بورنموث في طريقة للسيطرة على الأمور اهتزت شباكه، عندما قفز تروي ديني أعلى من الجميع ليقابل ركلة ركنية من توم كليفرلي بضربة رأس داخل شباك الحارس ارتور بوروتش. وأنقذ البديل افوبي فريقه بهدف التعادل بعد تمريرة من اندرو سورمان انهاها بتسديدة في شباك الحارس جوميز. وسجل وست بروميتش ألبيون هدفين رائعين في الشوط الأول ليفوز 2-0 على سندرلاند مواصلا نتائجه الجيدة هذا الموسم.وهز ألبيون الشباك في غضون 6 دقائق ليجهز على آمال سندرلاند متذيل الترتيب.

عقبة نانت

وقاد المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، اول امس السبت، فريقه باريس سان جيرمان لتخطي عقبة نانت بهدفين نظيفين خارج الديار، في إطار منافسات الجولة الـ 21 للدوري الفرنسي لكرة القدم. أحرز كافاني هدفا في كل شوط، ليواصل التغريد في صدارة هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن برصيد 18 هدفا. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 45 في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن موناكو الوصيف وبفارق نقطة واحدة عن نيس المتصدر، مؤقتا بعد تعادله إيجابيا مع باستيا. وتجمد رصيد نانت عند 25 نقطة، في المركز الحادي عشر، في انتظار استكمال باقي منافسات الجولة.

فيورنتينا يقهر كييفو

وتغلب فيورنتينا، على ملعب مضيفه كييفو (3-0) اول امس السبت، بالمرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم الإسباني كريستيان تييو، بهدف لفيورنتينا في الدقيقة (18) ثم أضاف المهاجم السنغالي كوما باباكار الهدف الثاني في الدقيقة (52) من ضربة جزاء قبل أن يختتم فيدريكو كييزا الأهداف في الوقت بدل الضائع. الفوز رفع رصيد فيورنتينا، لـ33 نقطة بالمركز الثامن، وتجمد رصيد كييفو عند 25 نقطة، في المركز الثاني عشر.