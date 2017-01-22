– January 22, 2017

راموس يتخطى رقمه القياسي

{ مدريد – وكالات: بعد تسجيله هدفين اول امس السبت قاد بهما فريقه ريال مدريد للفوز على مالاجا في الجولة الـ19 لليجا والعودة لدرب الانتصارات مجددا، تخطى القائد سرجيو راموس رقمه التهديفي القياسي في موسم واحد بالمسابقة. ورفع راموس رصيده من الأهداف في الليجا هذا الموسم لستة أهداف، ليتخطى بذلك أفضل رقمين له في موسمي (2006-07 و2007-08) الذين زار خلالهما شباك الخصوم في خمس مناسبات. ولكن كانت قيمة الهدفين الذين سجلهما القائد المدريدي كبيرة حيث أنهما أعلنا رسميا أن الفريق الملكي بطل الشتاء بعدما رفع رصيده لـ43 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ملاحقه إشبيلية وجاء الهدفان في الشوط الأول من كرتين ثابتتين الأول برأسية قوية من ركلة ركنية والثاني بالقدم إثر مخالفة من الرواق الأيسر. وسجل راموس ثلاثة أهداف على ملعب سانتياجو برنابيو، فضلا عن هدفي، في شباك أوساسونا وفياريال وديبورتيفو لا كورونيا، بينما جاء الهدف الوحيد خارج الديار في شباك الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو. ولم يقتصر مسلسل أهداف راموس القاتلة على الليجا فقط، ولكنه امتد أيضا لكأس السوبر الأوربي الصيف الماضي وكأس الملك هذا الموسم وكان الضحية في المرتين فريقه السابق إشبيلية.