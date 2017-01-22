– January 22, 2017

دوناروما يحتفل برقم مميز أمام نابولي

أتلتيكو يثير الجدل بشأن مستقبل غريزمان

{ مدريد – وكالات: يعتبر الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، من أبرز النجوم المطلوبين لدى أكبر الأندية الأوربية الكبيرة، فمنذ مدة طويلة ونجم أتلتيكو مدريد يتلقى عروضا مغرية من أندية أوربية مرموقة، لكنه فضل البقاء ضمن صفوف نادي العاصمة الإسبانية الثاني. لكن هذا الأمر قد يتغير مع نهاية هذا الموسم. وصرح المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، بعدما سئل عن إمكانية رحيل مهاجمه جريزمان، أنه لا يرغم أياً من لاعبيه على البقاء. وهي العبارة التي فُسرت على أن نادي أتلتيكو مدريد مستعد لتسريح مهاجمه جريزمان، الذي يمتد عقده حتى 2021، في حال ما تلقى عرضاً مناسباً. وقد عدّد الموقع الرياضي الفرنسي Le 10 Sport أسماء الأندية التي يمكنها أن تحظى بصفقة نجم المنتخب الفرنسي. وذكر الموقع الفرنسي، بالإضافة إلى أندية الدوري الإنكليزي الكبرى، نادي بايرن ميونيخ الألماني. وذكر نفس الموقع أن المدير الفني لبطل الدوري الألماني كارلو أنشيلوتي يعتبر الفوز بخدمات جريزمان أولوية قصوى. يشار إلى أن جريزمان كان السبب في خروج الفريق البافاري من مسابقة دوري أبطال أوربا الموسم الماضي بعدما سجل لفريقه أتلتيكو مدريد الهدف الذي حرم بايرن ميونيخ من التأهل إلى نهائي المسابقة. وأكد رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو، لموقع موفيستار بلوس، أنه تلقى العديد من العروض بخصوص شراء عقد مهاجمه الفرنسي دون أن يكشف عن هوية الأندية التي تقف وراء هذه العروض. وأمام كثرة الطلب على جريزمان، هل ينجح بايرن ميونيخ في حسم صفقة الدولي الفرنسي لصالحه؟ ويُعتبر نادي بايرن ميونيخ أحد أهم الأندية الأوربية التي يتشرف كثير من النجوم بحمل ألوانها، لكن السنوات الماضية أظهرت أن إدارة النادي البافاري لا تبالغ في دفع مبالغ كبيرة في صفقات انتقال اللاعبين، حيث تعد صفقة لاعب خط الوسط الإسباني خافيير مارتينيز، التي بلغت 40 مليون يورو، هي الأغلى في تاريخ النادي الألماني، فيما تصل قيمة جريزمان في سوق الانتقالات إلى 80 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت. بيد أنه يُتوقع أن تصل قيمة صفقة انتقال النجم الفرنسي إلى 115 مليون يورو، ليتفوق على مواطنه بول بوجبا الذي انتقل إلى مانشستر سيتي بداية الموسم في صفقة وصلت قيمتها إلى 105 ملايين يورو.

على صعيد آخر تُمثِّل مباراة ميلان ونابولي، التي اقيمت مساء اول امس السبت، على ملعب سان سيرو في قمة منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي، مناسبة خاصة لحارس المرمى الواعد جيانلويجي دوناروما. وأشارت شبكة ساكواكا إلى أن المباراة، هي رقم 50 لدوناروما بقميص ميلان، بالدوري الإيطالي، منذ تصعيده الموسم الماضي، لينجح في إزاحة الحارس الإسباني دييجو لوبيز، الذي انتقل مطلع الموسم لإسبانيول. ولعب جيانلويجي دوناروما 17 عامًا هذا الموسم، 19 مباراة في الدوري، حافظ فيهما على نظافة شباكه 6 مرات، واهتز مرماه بـ22 هدفًا. ويحتل ميلان، المركز الخامس بـ37 نقطة، بينما يحتل نابولي المركز الثالث بجدول الكالتشيو بـ41 نقطة.