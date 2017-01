– January 22, 2017

على هامش إنعقاد المنتدى العراقي الياباني السابع في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف:

أهوار الجنوب.. المشكال الذي يعكس تاريخ العراق المعاصر

البروفسورة كيكو ساكاي

أستاذة التاريخ العراقي المعاصر

عميدة كلية القانون والسياسة والاقتصاد-جامعة تشيبا – اليابانبمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي العراقي الياباني السابع في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف،23 -25 كانون الثاني 2017، برعاية جامعة بغداد وكلية الآداب في جامعة بغداد وبالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة وبيت الحكمة وجامعات العراقية والكوفة وكربلاء، وجامعات تشيبا وطوكيو وواسيدا وكيوشو،نقدم للقارئ العراقي والعربي مقالة للبروفسورة كيكو ساكاي،عميدة كلية القانون والسياسة والإقتصاد،المستعربة اليابانية المتخصصة بالتاريخ العراقي وسياسته المعاصرة،تتناول موضوع الأهوار وأهميتها الثقافية والاجتماعية ومدلولها السياسي للعراق الجديد.

والبروفسورة ساكاي غنية عن التعريف في الوسط الثقافي والأكاديمي العراقي بما قدمته من دراسات ومؤلفات تناولت العراق وتطوره السياسي والاجتماعي والإقتصادي. وكانت صحيفة الزمان قد نشرت مقالات أخرى للبروفسورة ساكاي،الى جانب دراسات تناولت إنجازاتها في التاريخ العراقي. والمقالة الحالية تحليل لأهمية الأهوار وأثرها في التاريخ العراقي،لاسيما بعد إضافتها للتراث الثقافي العالمي.(المحرر)

يُعَدْ الرحالة والمغامر ويلفرد ثيسيجر Wilfred Thesiger مشهورا ومعروفا ليس فقط بالنسبة لدارسي العراق وبلدان الشرق الأوسط، بل أيضا بين أوساط الكثير من المغامرين والرحالة .دون ثيسيجر في كتابه The Marsh Arabs (عرب الأهوار، 1964) رحلاته التي زار فيها الشعوب القاطنة في أهوار جنوب العراق بثقافتهم المميزة وأعرافهم وتقاليد حياتهم اليومية. وكان هذا الكتاب في أحد الفترات بمثابة الكتاب المقدس للرحالة والمغامرين البريطانيين، حيث اقتفى الكثير منهم خُطاه في رحلاته. ويُعتبر غاين ماكسويل Maxwell Gavin من الأمثلة التقليدية عن هؤلاء الرحالة، فقد تحدث في كتابه …A Reed Shaken by the Windî (القصب الذي تهزه الريح 1950) قائلا:…عندما قرأت ما كتبه ثيجر في أطروحته في …مجلة الجمعية الجغرافية الملكية حول أهوار العراق في العام 1954، قلت لنفسي …هذا تماما ما كنت أبحث عنه كتبت رسالة لثيسيجر، وذهبت للقائه. قال لي ثيجر وقتها أنه بإمكاني مرافقته في رحلته القادمة إلى أهوار العراق. ولكن، يبدو أنه كان قلقا حول قدرتي على تحمل الحياة القاسية هناك. …فالحياة هناك مختلفة تماما عن الحياة التي عِشتها حتى الآن. هل سيكون بإمكانك النوم على الأرض العارية القاسية؟ سألني ثيسيجر. بالتأكيد! أجبته. البعوض والبراغيث هناك ليست مزحة، لن يمكنك النوم ليلا، حتى العرب يفقدون أعصابهم. وعلاوة على ذلك يوجد العديد من الأمراض، وعليك مداواة نفسك. وضع النظافة العامة هناك لا يمكن تخيله.

استمر ثيسيجر في مواجهتي بالتحديات والمصاعب واحدة تلو الأخرى، ولكن عندما رأى صلابة إصراري على موقفي، واجهني بالتحدي الأخير قائلا:…عزيزي، هل بإمكانك الجلوس مُتربعا؟ أتحدث عن جلوس التربيعة لساعات طويلة يوميا على متن قارب المشحوف للتنقل. وعندما أجبته بأني سأبذل كل ما بوسعي، اقتنع بمدى صلابة إصراري، ودعاني لمرافقته.

وبعد مضي 20 سنة على زيارة الاثنين سوية للأهوار، سافر الكاتب-الرحالة والصحفي غافين ينغ Young Gavin إلى الأهوار مرة أخرى، ونشـــــــر كتاب (العودة إلى الأهوار، 1977) .…Return to Marshesî

ويُعد كتابه(العراق: أرض النهرين، 1980) …Iraq: The Land of Two Riversî، الذي يحوي على الكثير من الصور الواضحة، أيضا مصدرا يَقتبس منه العديد من الباحثين لما جاء فيه من توصيف للأهوار. غافين ينغ المولع بثيجر، هو أيضا احد البريطانيين الذين وضعوا الأهوار نصب أعينهم.

لكن صورة الحرب والإرهاب والتزمت الديني في منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام مازالت طاغية، عداك عن الاعتقاد السائد بأن السياحة والسفر إليها أمر غير منطقي ولا يمكن تبريره. ومازال التيار المُستنكر للسفر المتهور إلى العراق قويا، خاصة بعد الجريمة المروعة التي قُتل فيها شاب ياباني، دخل العراق كسائح بعد حرب العراق . لكن بالمقارنة، نجد أن بريطانيا في الواقع أخرجت أعداد كبيرة من …المغامرين المتهورين، ومن بينهم -لسبب ما- العديد من الرحالة والمغامرين الإناث، اللواتي حققن نجاحات عديدة في منطقة الشرق الأوسط. ففي القرن التاسع عشر هنالك آن بلانت Blunt Anne حفيدة الشاعر اللورد بايرون، وفي القرن العشرين هنالك الرحالة فريا ستارك Freya Stark، وكلاهما سافرا إلى شبه الجزيرة العربية و …أرض ما بين النهرينî (أو العراق حاليا) ووصلنا الكثير من مدونات رحلاتهما. ومن بينهم أيضا، المغامرة البارزة غيرترود بيل Gertrude Bell التي سافرت على نطاق واسع بين إيران وشبه الجزيرة العربية في فترة الحرب العالمية الأولى وما قبلها وبعدها، بين الأعوام من 1910 إلى 1920. وكانت غيرترود لا تكل ولا تمل من القيام بمغامراتها الجريئة واحدة تلو الأخرى، فمرة كاد يُقبض عليها من قبل القبائل البدوية في الصحراء، ومرة أخرى ذهبت للقاء زعيم قبيلة أشوس في الأقاليم الجبلية.

ونظرا لخبرتها وشدة بأسها هذه، تم تعيينها في قسم الاستخبارات العسكرية البريطانية، وبعد الحرب العالمية الأولى تولت منصب مستشار تأسيس المملكة العراقية لدى الحكومة البريطانية. ومع قدرتها على استدعاء وحشد زعماء القبائل العراقية النافذين، وتدخلها في التعيينات الإدارية لمناصب الحكومة، أصبحت تدريجيا بمثابة ملكة الظل التي هندست دولة العراق فعليا من خلف الستار.

لا نستطيع الحديث عن قيام الرحالة البريطانيين بجميع أنواع المغامرات وقدرتهم على التجول في منطقة الشرق الأوسط ما بين القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن العشرين من غير ذكر هيمنة بريطانيا الساحقة على هذه المنطقة. ولتؤَمن بريطانيا الطريق الذي يصل أراضيها بالهند التي كانت خاضعة لحكمها الاستعماري، ضمت أيضا الشرق الأوسط، وخاصة منطقة الخليج العربي، إلى مظلة سيطرتها .فوضعت زعماء قبائل الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية تحت وصايتها، ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى فككت الإمبراطورية العثمانية، التي كانت في ذلك الوقت إمبراطورية منطقة الشرق الأوسط العظمى، ووضعت أقاليم العراق والأردن وفلسطين تحت الانتداب. وكان بإمكان المسافرين البريطانيين إلى منطقة الشرق الأوسط التجول بحرية تامة وبدون أية قيود كما لو أنهم يتجولون داخل بلدهم، حتى أن الخليج العربي كان يدعى البحيرة الإنكليزية.

تحرر العراق بشكل كامل من سطوة الحكم البريطاني هذا في عام 1958 عندما قامت الثورة الجمهورية، فتمت الإطاحة بالعائلة الملكية الهاشمية التي نصبتها بريطانيا في العراق، بانقلاب عسكري، وأعلنت الحكومة الجديدة الاستقلال التام عن القوى الاستعمارية كفرنسا وبريطانيا، لتصبح بذلك حكومة تنتهج المسلك الاشتراكي . وكان ذلك آخر ما سمعه ثيسيجر في …أخبار الرابعة كما ذكر في كتابه (عرب الأهوار). ولم يعد باستطاعة البريطانيين الذهاب والقدوم من وإلى العراق بحرية وكأنهم أسياداً كما كانوا يفعلون في الماضي، لتنقلب الأحوال، ويصبح الذي استولى على ثروة العراق مكروها وغير مرغوب فيه. ونتيجة لهذه الاضطرابات السياسية، تحسر ثيسيجر قائلا لقد تم طي فصل آخر من فصول الحياة، وتوقفت وثائق توصيف الأهوار عن الصدور.

أما بالنسبة لباحثي الشأن العراقي، فإن شغفهم وولعهم الكبير بأهوار الجنوب، ليس فقط بسبب هذه المغامرات الشيقة. عمل مجتمع الأهوار بدور المُكثِّف الذي جمع كل تناقض وكل مشكلة من مشاكل اقتصاد المجتمع التي عاشها العراق في العصر الحديث. وكانت النتيجة أنه أصبح الفتيل أو الصاعق الذي أدى إلى تحريك وتغيير الوضع السياسي هناك.

تاريخيا تعد منطقة الأهوار التي تشكل نواة المناطق الزراعية في جنوب العراق، من أفقر المناطق، وبيئتها من أكثر البيئات الطبيعية قسوة. كانت زيارة ثيسيجر لمنطقة الأهوار في الخمسينيات، في عصر ازدهرت فيه التنمية الصناعية والنظام التعليمي، وتحققت الحداثة في مدن رئيسة مثل بغداد والبصرة، لتصبح فيه الفروقات بين هذه المدن والأرياف ظاهرة بأوضح أشكالها. وتعود موجات التطوير والتحديث التي طالت المناطق الزراعية في جنوب العراق -ومن ضمنها الأهوار- إلى عصور ما قبل نهاية القرن التاسع عشر. مضت الإمبراطورية العثمانية -التي كانت تسيطر على منطقة الأهوار- قُدما في تحقيق الحكم المركزي للإمبراطورية منذ منتصف القرن التاسع عشر. ولكي تتمكن من حكم قبائل جنوب العراق المستقلة ذاتيا، أعطتها مناصب إدارية وامتيازات اقتصادية تعتبرها من مُلّاك الأراضي. وعلى النسق ذاته، اتبعت بريطانيا التي وضعت العراق تحت الانتداب سياسة مماثلة. حيث انكفأت قبائل جنوب العراق من موقع الزعامة التقليدية في المجتمعات الريفية والأقاليم التي كانوا لطالما يتمتعون بها، وتم إدماجهم في هيكل الحكومة المركزية، وأصبح وجودهم في وضع مشابه لطبقة الإقطاعيين التي يتم استجوابها في مسائل تكديس الثروة باعتبارهم مُلّاك متغيبين عن أراضيهم.

ومع استمرار التملك الواسع للأراضي، وإهمال زعماء القبائل لرعايتهم وحمايتهم لأفراد قبيلتهم، تحول أفراد القبيلة إلى مزارعين مستأجِرين (غير مُلّاك) للأراضي غارقين في الفقر، تُفرض عليهم ضرائب مجحفة، لينتهي بهم المطاف إلى ترك الزراعة والتوجه إلى المدن بحداثتها البراقة. وكانت المأساة التي ضربت هذه القرى الزراعية الجنوبية، التي تمثلت في فيضان عام 1954 وقحط عام 1955 والمذكورة في الكتاب، سببا في تدفق أعداد كبيرة من مزارعي القرى المهجورة القادمين من الجنوب إلى بغداد. فمحافظة ميسان التي تقع فيها الأهوار، كانت من أكثر المناطق التي انطلقت منها موجات الهجرة والنزوح بأعداد كبيرة. فعلى سبيل المثال أصبح عدد النازحين من محافظة ميسان (الآن محافظة ميسان) في بغداد يشكلون أكثر من ثلث عدد سكان المدينة. ولم يكن لدى النازحين الجنوبيين الذين وصلوا العاصمة في البداية مكانا يسكنون فيه، فتوجهوا إلى خارج أطراف المناطق السكنية حيث لم تكن توجد شبكات مياه أو كهرباء في أرض عُرضة للفيضانات، وسكنوا هناك في أكواخ شيدوها بأنفسهم من القصب، مشابهة للتي كانوا يسكنون فيها في الجنوب.

لم تكن ظروف العمل بالنسبة للنازح أيضا جيدة، فإما حارس ليلي أو بائع جوال، وإن كان محظوظا يلقى عملا خلال النهار. كما كان بعضهم يكسب قوت عيشه من تربية الجواميس، كما كان يفعل سابقا في الأهوار. وعندما أدركت السلطة الثورية، التي وصلت إلى الحكم في عام 1958، مشكلة النازحين القاطنين في أحياء العشوائيات الفقيرة في العاصمة، قامت بهدم هذه الأحياء وإنشاء مناطق سكنية لهم في أحد زوايا القسم الشمالي-الشرقي من العاصمة بغداد. وأصبح ما دعي بـ…حي الثورة الذي كان يتكون من السكان الشيعة الفقراء من أهل الجنوب، مكانا تتجسد فيه جميع التناقضات الاجتماعية في العراق. ولَّد ذلك الفقر وتلك التناقضات الاجتماعية حركات سياسية دعت إلى تغييرات ثورية راديكالية في المجتمع.

بدأ الحزب الشيوعي في الخمسينيات والستينيات بالقيام بنشاطات فعالة في حي الثورة. وكان أحد الأطراف الأساسية للمعادلة التي ساعدت على تحقيق ثورة عام 1958 ذاتها هو التحرك الشعبي العارم الذي قام به العمال من محافظة العماره، الذين كانوا يلقبون باللقب العنصري شرقاوية. وبعد ذلك، وبمجرد أن فقد التيار اليساري زخم نشاطه، بدأ التيار الإسلامي باكتساب قوته في حقبة السبعينيات وما بعدها كوجه جديد لحركة الإصلاح الاجتماعي.

كنت أتردد في النصف الثاني من الثمانينيات وأثناء إقامتي في العراق، بشكل متكرر على حي الثورة. هذا الحي الذي تجد فيه عائلة كبيرة بأكملها تسكن محشورة متلاصقة سوية مع الماشية والحيوانات الداجنة في بيت بسيط مصنوع من الطين. وبمجرد توتر الوضع السياسي في هذا الحي يتم إغلاق مدخل المدينة مباشرة، وفي كثير من الأحيان يتم قطع الاتصال مع العالم الخارجي.

واصل صدام حسين الذي تولى منصب الرئاسة في عام 1979، بالدفع قُدما في حربه مع إيران في الثمانينيات، وأصبح حساسا بشكل مفرط ليس فقط من الذين نزحوا إلى العاصمة، بل أيضا من حركة التيار الشيعي الإسلامي داخل البلاد. وكانت الأهوار في عصر نظام صدام حسين، القاعدة ونقطة الانطلاق للأنشطة المعارضة للنظام، وتحديدا حركة التيار الإسلامي. فالجنود الماقتين للخدمة العسكرية الذين فروا من الجيش في حرب العراق مع إيران وحرب الخليج، كان أولهم في الأهوار. التخفي باستخدام عيدان القصب الطويلة، وشن هجوم فدائي بأسلوب حرب العصابات على جيش الحكومة كانت من مظاهر القتال في الأهوار. وفي عام 1989،خلال زيارتي للأهوار، كانت الحكومة تتحكم تماما بتنظيم ورقابة حيازة القوارب، لعرقلة نشاط أفراد العصابات الثورية، الذين كانوا يتنقلون طولا وعرضا بين الترع. وقد كان مشهدا مؤثرا رؤية الاستياء وعدم الارتياح الكبير لمسؤول حكومي من المنطقة الشمالية كان قد تم نقله إلى وظيفة إدارية في الجبايش، وهو ينظر في قضايا طوابير من المواطنين جاءوا لتقديم الطلبات والشكاوي. ومع هذا الوضع، قام صدام حسين بعمليات تجفيف الأهوار عندما انتهت حرب الخليج للتصدي للجنوبيين المعارضين للحكومة. ففي الأهوار الذي جفت فيه المياه تماما، ضاعت مصادر نباتية وكائنات حية نادرة في العالم، وتم تدمير بيئة طبيعية غنية ومتنوعة. وحتى وقتنا هذا يعمل المختصون في داخل العراق وخارجه بشغف على إعادة إحياء هذه البيئة مرة أخرى.

بدأ أحفاد نازحي الجنوب من سكان حي الثورة بالظهور مرة أخرى على الساحة السياسية بعد حرب العراق. وفي الشهر الرابع – نيسان/أبريل من عام 2003، وفي نفس الوقت الذي أُطيح فيه بنظام صدام حسين، ضم التيار الإسلامي هذا الحي بشكل خاطف إلى نفوذ سيطرته، ليتحول أتباعه بعد انتهاء الحرب إلى لاعبين أساسيين وليُعرفوا بعدها بالصدريين . والصدر هو شخصية دينية من أسرة شيعية معروفة، أدى اغتياله على يد نظام صدام حسين إلى ولادة العديد من قادة التيار الإسلامي . كما تحول اسم الحي أيضا إلى …مدينة الصدر. وكان الشاب مقتدى الصدر، أحد أقرباء الزعيم المقتول، هو من قاد التيار الصدري. عارض الصدريون وجود القوات الأمريكية في العراق، ليدخلوا بعد ذلك في اشتباكات مسلحة متكررة مع هذه القوات ومع القوات العراقية الوليدة. وكان الذراع المسلح للتيار الصدري، ومنذ عام 2006، مرتبطا بشكل وثيق بخلفية المواجهات الطائفية المتأزمة في العراق. وإلى الآن، يظهر اسم التيار الصدري بشكل متكرر -اعتاد عليه القراء- في الجرائد عندما يتم الحديث عن الأوضاع في العراق. لقد كانوا على مر التاريخ أناساً فقراء في مقتبل العمر، ليس لديهم ما يخسروه في الحروب أو في الانقلابات، اضُطهدوا من قبل نظام صدام حسين، وسُحقوا إلى قاع المجتمع. وبالنسبة لأحفاد الأهوار، كانت حرب العراق أول فرصة تمكنوا فيها من إظهار قوة المُعسِرين الفقراء.

أما بالنسبة للقاطنين في الأهوار، فبعد أن استمتع ثيسيجر بصيد الخنزير البري، وتلذذ بشرب الشاي المحلى مع الرقص والغناء، وتدخل في النزاعات بين القبائل للفصل بينها، بعد أن انطوى …فصل من فصول حياة هذا الرجل، وقع قاطنو الأهوار في دوامة عنيفة وقاسية من الاضطرابات السياسية. ربما هنالك من يفتقد ويَحن لأيام ثيسيجر، وربما هنالك من محا الماضي من ذاكرته ليحلق إلى عالم جديد. وربما هنالك من فقد حياته في الحروب أو بسبب الاضطهاد، وربما هنالك من حصل على حقه في النهاية بعد معاناة وكفاح. لكن يبقى أهل الأهوار أنفسهم من يمثل التجسيد الحرفي والأمين لتاريخ العراق المعاصر.