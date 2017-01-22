– January 22, 2017

الإستثقاف جهل من نوع أخر

الثقافةُ هي احد المفاهيم الواسعة والتي لم تُحدد بتعريف بل ظهر لها عدة تعاريف .للذلك الباب مفتوح دائماً امام المعاير التي تُحدد كون الشخص هذا مثقفاً ام لا .

في الاونة الاخيرة ظهرت عدة نماذج من مجتمعنا تدعي الثقافة ولكن هي بالحقيقة بعيدة كل البعد عن الثقافة . الثقافةُ ليست بكثرة الاطلاع على الكتب . ايضا لاتعني الثقافة بالضرورة ان تكن حاملاً لشهادة جامعية أو أي شهادة أخرى .

ان ألامور التي ذكرتها تعد عنصراً مكملاً ومساعداً لتكوين الشخص المثقف فكثرة الاطلاع على ماتحتويه الكتب امر ضروري. لرفد جوانب المعرفة والاطلاع اكثر على مجالات الحياة الاخرى .

كذلك الشهادة هي مهمة وعنصر مميز تضاف الى شخصية المثقف. لكن الثقافة تبقى شيئاً موجوداً في أعماق الانسان وتُصقل بالاطلاع والدراسة . للذلك قد تجد شخص لم يكمل حتى الابتدائية تجد لديه ثقافة من نوع اخر ألا وهي ثقافة الاحترام ثقافة الكلام المعطر بنسيم الادب .

وحتى لا أنسى الثقافة لاتعني كثرة وجودك في المتنبي !! المتنبي لايمكن ان يصنع مثقفاً لكن يساعد المثقف.

وحتى لا ابتعد عن الموضوع الاساسي الذي انا بصدده المستثقف او مدعي الثقافة . يمكن معرفته وتمييزه بسهوله عن الشخص المثقف أبرز صفاته الكذب والمرواغة أثناء النقاش وكذلك الصفة البارزة هي يُصبح بوقاً وصدى لكل مايقرأ دون التاكد من صحة ماقُرئ .

نضيفُ لذلك ان مدعي الثقافة دائما يحاول أبراز نفسه فتجده يستخدم اساليب كثيرة للذلك منها أنتقاد الاشخاص بدافع تسقيط لا بدافع النقد البناء كذلك يتخذ من مقولة (خالف تعرف) مبرراُ لكثير من افعاله .

هكذا أشخاص هم ضرر وجرثومة تنهش بجسد المجتمع العراقي وتحاول كثيرا تشويه صورة الطبقة المثقفة امام الطبقات الاخرى للمجتمع . للذلك نجد بعضهم قد وصل به الحال الى انتقاد الدين وكلام الله ذاته والتشكيك بكل شي . بمجرد الذهاب للمتنبي والاطلاع على بعض الكتب .

السبب الرئيسي لهكذا أفعال ياتي بسبب الشعور بالنقص ومحاولة أبراز النفس .

ان الصدق صفة المثقف والكذب صفة المستثقف ان انتقاد العمل صفة المثقف وانتقاد الشخص صفة المستثقف ان معالجة الخطأ وأيجاد الحل المناسب له هو صفة المثقف ومعالجة الخطأ بخطا هو صفة المستثقف .

هكذا نماذج حتماً هي عاهات يجب معالجتها لأنها تبث سموماً بين عقول الطبقات الاخرى للمجتمع . يحضرني هنا حديث مشهور للامام علي (عليه السلام) (كلامُ حقاً يرادُ به باطل) المستثقف كثيراً ما تطبق بحقه هذه المقولة . لانهُ دائما يستغل الحق لاجل الوصول الى غاية باطله .

يبقى المستثـــــقف نجمهُ سريع الافول فالذي يُبنى على باطل فهو باطل والباطل معدوم ولا ينتج الا العدم….

احمد علي