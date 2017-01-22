– January 22, 2017

الدفاع يتوعّد بفتح جبهات جديدة ضد التنظيم خلال الأيام المقبلة

النعيمي لـ (الزمان): معارك الساحل الأيمن أسهل لإنهيار داعش

بغداد – محمد الصالحي

اكدت وزارة الدفاع ان معارك الساحل الايمن من الموصل ستكون اسهل بكثير من تطهير الايسر بسبب انهيار معنويات عناصر تنظيم داعش والانكسار العسكري الذي مني به التنظيم في المعارك السابقة ، مشيرة الى ان المعارك تسير وفق خطط مدروسة وسيتم توسيع الجبهات في الايام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد ليث النعيمي لـ ( الزمان) ان ( معارك تحرير الساحل الايمن من الموصل ستكون اسهل بكثير عن مماثلتها في الايسر لعدة اسباب اولها المساحة القليلة للايمن مقارنة مع الايسر فضلا عن الانهيار العسكري والمعنوي لعناصر داعش في المعارك السابقة ). واضاف ان ( القوات الامنية في جميع الجبهات تتمتع بمعنويات عالية بعد تحقيق الانتصارات ضد المجاميع الارهابية وهي تندفع باتجاه الاهداف اسرع من الجداول الزمنية المتبعة في الخطة). واوضح النعيمي ان ( المعارك تسير وفق خطط شاملة ولم تجزأ معارك الساحل الايسر عن الايمن مطلقا لانها معركة متكاملة ضد العدو وسيتم زف الانتصار في القريب العاجل بعد تحرير كامل التراب العراقي ). وبشان عمليات غربي الانبار اكد النعيمي ان ( المعارك في غربي الانبار لم تتوقف حيث تقوم القوات الامنية بتطهير القرى في عنه ونصب جسور وصد الاعتداءات الارهابية ضد المواطنين ). متوعدا ( التنظيم بتوسيع الجبهات في الايام المقبلة باي مكان يحتله التنظيم ). الى ذلك كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن اعتماد القوات الامنية على الضربات الجوية المكثفة وعمليات استخبارية واستباقية في عمليات تحرير الساحل. وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح امس ان ( القوات المشتركة ستخوض المعارك في الساحل الايمن بخطط مغايرة تماما عن الساحل الايسر بالاعتماد على الضربات الجوية المكثفة وعمليات استخبارية واستباقية لدك اوكار التنظيم ومراكز القيادة).وأضاف أن (المعارك ستكون خاطفة وسريعة على عكس سيرها في الجانب الايسر بسبب انهيار عناصر داعش الاجرامي في المعارك السابقة).يشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من السيطرة على معظم مناطق الساحل الأيسر لمدينة الموصل، وتستعد حاليا للشروع بعمليات تحرير الساحل الايمن ونقلت مديرية اعلام الحشد الشعبي عن القيادي في الحشد جواد الطليباوي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (فصائل الحشد على أتم الاستعداد للمرحلة السادسة من خطة تحرير الموصل). وأضاف (أننا بانتظار ساعة الصفر لبدء معارك المرحلة السادسة). وقال الطليباوي في تصريح امس ان ( الصفحة السادسة من عمليات تحرير غربي الموصل على وشك الانطلاق بعد اكمال جميع الاستعدادات بشأنها).وأضاف ان (تلك العمليات ستتركز على اهداف منتخبة في الجنوب الغربي من المدينة لتعزيز موقف القوات الامنية في الساحل الايمن قبل انطلاق المعارك). مشيرا إلى أن (مفاجئات عديدة بانتظار داعش خلال الصفحة السادسة).الى ذلك قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في تصريح امس ان (استخبارات الشرطة استولت على وثائق أمنية مهمة لعناصر داعش تكشف اسماءهم وعناوينهم والقابهم). واضاف (عثرنا في المركز على كتب تستخدم كمناهج لغسل عقول الاطفال وتنمي غريزة القتل والاجرام والذبح والتفجير لديهم).

مراكز تدريب

وتابع (استولت قواتنا على وثائق تكشف عن مراكز التدريب والمقاتلين ومذكرات اعتقال المواطنين). مشيرا إلى أن (المركز يحوي على شعبة خاصة تتولى اصدار ما تسمى بصحيفة النبأ الاسبوعية وتوزيعها).وقال مصدر امس ان ( مايسمى بديوان الحسبة التابع لعناصر داعش بدأ بتشكيل لجان تلزم كل نساء الموصل في حي الدواسة بالجانب الايمن بتقديم قطعة ذهبية لتمويل عناصره).وأضاف أن (داعش فرض عقوبات على مجموعة من النساء اللاتي لم يساهمن بالتبرع).وأشار إلى (إقدام عناصر ديوان الحسبة في حي الدواسة على تقييد أربع نساء وجلدهن أمام الأهالي بتهمة التخلف عن دعم التنظيم).فيما دعت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي الحكومة بالتحقيق في مقطع فيديو يظهر عناصر من القوات العراقية وهم يعدمون عناصر من تنظيم داعش رميا بالرصاص بمدينة الموصل.وقالت البعثة في تغريدة على صفحتها في تويتر إن (الحكومة العراقية ينبغي أن تحقق في تقرير مصور بالفيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي زعم أنه يظهِر معاملة وحشية وقتل ما لا يقل عن ثلاثة من عناصر تنظيم داعش في منطقة تمت استعادتها شرقي الموصل، تقع بين حيي الانتصار والكرمة على يد ما يبدو أنهم من قوات الأمن العراقية). وفي الانبار أنجز الجهد الهندسي لفرقة المشاة السابعة جسر الوادي الأخضر الرابط بين قضاءي حديثة وعنه ضمن قاطع عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار وإعادة افتتاحه. وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (الهندسة العسكرية التابعة لقيادة عمليات الجزيرة وبدعم من القيادات الأمنية تمكنت من إعادة افتتاح جسر وادي الأخضر الذي يربط قضاءي حديثة وعنه غربي الانبار وبوقت قياسي بعد إعادة اعماره ليصبح الجسر جاهزا لعبور الارتال العسكرية والأشخاص).

وأضاف أن (مراسيم افتتاح الجسر جرت بحضور نائب قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن عبد الجبوري وقائد الفرقة السابعة نومان الزوبعي وقائممقام حديثة مبروك الجغيفي وعدد من القيادات الأمنية).وتابع ان (هذا الجسر احد الجسور الحيوية والمهمة ويعد خط الإمداد الرئيسي باتجاه المناطق الغربية والمفتاح الرئيسي لتقدم القطعات العسكرية صوب تحرير جميع الأراضي التابعة إلى محافظة الانبار). وقال قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن قاسم المحمدي في تصريح امس ان (طيران التحالف الدولي تمكن من قصف عجلة مفخخة وتجمع للإرهابيين شمال غرب بحيرة سد حديثة). وأضاف أن (القصف اسفر عن تدمير العجلة المفخخة وقتل خمسة إرهابيين من تنظيم داعش).