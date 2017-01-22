– January 22, 2017

تلاميذ نينوى يستأنفون تلقي الدروس في مدارسهم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

استأنفت وزارة التربية الدوام الرسمي في عدد من مدارس الموصل بعد اعادة تأهيلها. وقال مدير اعلام الوزارة ابراهيم سبتي لـ(الزمان) امس ان (الوزارة عملت بعد تحرير مناطق الموصل على تأهيل المدارس وتمت المباشرة بالدوام الرسمي من قبل الطلبة والملاكات)،واضاف ان (الوزارة تستعد لتأهيل عدد اخر من المدارس خلال الايام المقبلة). فيما استأنفت مديرية تربية محافظة نينوى الدوام الرسمي في مدارس الموصل منذ امس الاحد في المناطق التي تمت استعادتها من قبل القوات الامنية. وقال بيان امس ان (الوزارة وجهت المديرية العامة لتربية المحافظة بالتنسيق المباشر مع الاجهزة الامنية وقيادة عمليات نينوى لتدقيق المدارس أمنيا من اجل سلامة الطلبة). واضاف ان (الدوام الرسمي سينطلق في مدارس كوكجلي للبنين وكوكجلي للبنات والكوفة للبنين والبواسل للبنات وشرحبيل بن حسنة للبنين وشرحبيل بن حسنة للبنات والصفا للبنين والفردوس للبنات والمحاربين للبنين والمحاربين للبنات ورابعة العدوية للبنين ورابعة العدوية ودجلة للبنات واجنادين للبنين وعروس الصحراء للبنات وزهرة المدائن للبنين وزهرة المدائن للبنات ومتوسطة الحريري ومتوسطة اللاذقية واعدادية سارية ومتوسطة عبدالرحمن الداخل للبنين وثانوية مؤتة ومتوسطة عائشة للبنات ومتوسطة الرشيد واعدادية الأمين واعدادية الوركاء ومتوسطة عبدالله بن الزبير للبنين ومتوسطة أنس بن مالك واعدادية ابي حنيفة ومتوسطة الربيع ومتوسطة المهدي ومتوسطة سعيد بن المسيب ومتوسطة المقدادية واعدادية الزهور واعدادية المربد للبنين وثانوية الزهور وثانوية شهد وثانوية القاهرة للبنات وثانوية أبن البيطار ومتوسطة أبن القيم الجوزي ومتوسطة عبدالرحمن بن عوف واعدادية الرسالة للبنين ومتوسطة نينوى المسائية واعدادية الشافعي للبنين ومتوسطة كلثوم واعدادية الطلائع ومتوسطة صفية للبنات والجماهير للبنين والجماهير للبنات والأخاء للبنين والأخاء للبنات والامام الزهري للبنين والجهاد والتباع للبنات والانتفاضة للبنين والانتفاضة للبنات وعبدالقادر العبيدي للبنين وعبدالقادر العبيدي للبنات والمبادرة 1 والمبادرة 2 للبنات وأبن النفيس وعبدالله بن جابر للبنين واللؤلؤة البيضاء للتعليم المسرع للبنات والإبداع للتعليم المسرع للبنين والفراهيدي للبنات والفراهيدي للبنين ومكة للبنات والمأرب للبنين والشقائق للبنات والقادسية للبنين والقادسية للبنات)، وكانت الوزارة قد اعلنت نهاية العام الماضي عن بدء العام الدراسي في ناحية النمرود بعد تحريرها، مؤكدة ان كافة متطلباته تم تأمينها . وقال في بيان إن (الوزارة دأبت خلال الأيام الماضية على اعادة تأهيل المباني المدرسية ، وسد التقص الحاصل فيها ، ومعالجة آثار العمليات العسكرية ، لتكون جاهزة لاستقبال التلاميذ) واضاف ان (الوزير محمد اقبال بارك انطلاقة العام الدراسي مجددا في ناحية النمرود بعد سنوات من احتلال داعش البغيض) ، متمنيا (للطلبة النجاح والتفوق والتميز خدمة لوطنهم)، وشهد الساحل الايسر افتتاح مطعم هو الاكبر في الموصل ابوابة امام رواده بعد تحرير غالبية مناطق الساحل وكان قادة من جهاز مكافحة الارهاب أول ضيوف المطعم ويعد افتتاح المطعم مؤشرا رمزيا على عودة الحياة الطبيعية الى المدينة.