– January 21, 2017

الكلب المجنون ينال ثقة الكونغرس وزيراً للدفاع

قادة عرب يسارعون لتهنئة ترامب وبوتين ينتظر أياماً أخرى

واشنطن – مرسي ابو طوق

سارع القادة العرب والأجانب الى ارسال برقيات تهنئة الى الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية وادائه القسم، فيما اعلن الكرملين عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتصل هاتفياً مع ترامب خلال الأيام المقبلة لتهنئته على تولي المنصب. وهنأ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس السبت ترامب معربا عن ثقته بـ (انطلاقة جديدة) للعلاقات. واعرب في برقيته عن (اصدق التهاني )، متمنياً له كل (النجاح في تحقيق تطلعات بلاده والشعب الأمريكي الصديق بالازدهار والسلام والتقدم) . وأكد معصوم (عمق علاقات التعاون الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات كافة)، معربا عن ثقته بأنها (ستشهد انطلاقة جديدة خلال المدة المقبلة بما يعزز القضاء على الإرهاب وخدمة الاستقرار والسلام والتنمية على المستوى الإقليمي والدولي). وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية تهنئة الى ترامب أعرب من خلالها عن (أجمل التهانى وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق)، مؤكدًا الحرص على تطوير (العلاقات التاريخية) وتعزيزها فى المجالات كافة وفق (رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين).كما بعث ولى العهد محمد بن نايف بن عبد العزيز ببرقية تهنئة مماثلة. وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للشعب الأمريكي بالمناسبة، متطلعًا إلى أن تشهد رئاسة ترامب (انطلاقة جديدة لمسار العلاقات المصرية الأمريكية). وأعرب الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة دعمها للحكومة الأفغانية .وقال عبد الله في تجمع لإطلاق مسعى لجمع مساعدات إنسانية دولية لأفغانستان بقيمة 550 مليون دولار (أريد أن أهنئ الرئيس الأمريكي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أفغانستان حكومة وشعبا). وهنأ الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو في تغريدة على تويتر ترامب ، مبديًا رغبته في إجراء حوار (محترم) معه. وتقدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بتهنئته ، وقال في بيان إن(المليارات من الناس عبر العالم يتمنون النجاح لترامب في التحديات الكبيرة جدا التي تنتظره)، مؤكداً ان المملكة المتحدة ستعمل يدا بيد مع ترامب من أجل (استقرار العالم وازدهاره وأمنه). واعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في سياق تقديمه التهاني لترامب عن أمله في أن (تعزز كندا والولايات المتحدة الشراكة بينهما من أجل أمن البلدين ومصلحتهما). وفي موسكو ، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن من المرجح أن يتحدث بوتين هاتفياً مع ترامب خلال الأيام المقبلة لتهنئته على تولي المنصب، مضيفاً أن (بوتين مستعد للقاء ترامب لكن تحضيرات اللقاء المحتمل قد تستغرق شهورًا وليس أسابيع).وتابع (لن يكون هذا في الأسابيع المقبلة. دعونا نأمل في الأفضل وهو أن يعقد الاجتماع في الأشهر المقبلة). وكان ترامب قد وضع مكافحة التطرف وتحسين الأوضاع في بلاده في صلب سياسته الخارجية والداخلية.وقال في خطاب التنصيب (سنعزز التحالفات القديمة ونشكل تحالفات جديدة ونوحد العالم المتحضر ضد الارهاب الاسلامي المتطرف الذي سنزيله تماما من على وجه الارض).وتعهد بأن رؤية (امريكا فقط اولا) ستحكم جميع قرارات الولايات المتحدة من الآن فصاعدا).

في سياق متصل، وقّع ترامب مرسوما تنفيذيا ضد قانون(الرعاية الصحية بأسعار معقولة) المعروف لدى الرأي العام الامريكي باسم (أوباما كير) تمهيدا لإلغائه، وذلك في أولى خطواته بالبيت الأبيض عقب تنصيبه رسميا .كما وجه الوكالات بتخفيف الأعباء التنظيمية المتعلقة بهذا البرنامج في وقت يقوم الكونغرس بتحديد كيفية إلغاء وتغيير قانون البرنامج.وقال البيت الأبيض إن المرسوم الذي وقعه ترامب يهدف لاتخاذ تدابير من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون موازنة غير ملزم يُتيح إمكانية إلغاء قانون (أوباما كير)، في أول خطوة تتيح تقديم مشروع القانون الذي يمثل الإرث الأكبر للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، ابتداءً من شباط المقبل.

الى ذلك، صادق مجلس الشيوخ بعد ساعات من تنصيب ترامب على تعيين الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس (66 عاما) وزيرا للدفاع، وجون كيلي (66 عاما) وزيرا للأمن الداخلي.وحصل ماتيس على 98 صوتا مقابل صوت واحد رافض ليصبح أول عضو في إدارة ترامب ينال الضوء الأخضر من المجلس.وصوَت 88 عضوا لكيلي مقابل 11 آخرين صوتوا ضده، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.وماتيس، الضابط السابق في سلاح مشاة البحرية، هو إحدى الشخصيات الأكثر توافقية في الإدارة الجديدة. ويحظى ماتيس الذي قاتل في العراق وأفغانستان بالاحترام، ولم يجد نفسه مضطرا لبذل مجهود كبير من أجل إقناع أعضاء المجلس. وقال ماتيس في بيان عقب الموافقة على تعيينه إنه (لا يوجد أمة آمنة من دون أصدقاء حولها)، مضيفاً (كل عمل نقوم به مصمم لتأكيد أن جيشنا مستعد للقتال اليوم وفي المستقبل). وتابع أن (وزارة الدفاع ستعمل مع الخارجية الأمريكية على تقوية العلاقات مع الحلفاء)، مشدداً على( العمل بالقرب من لجان الاستخبارات في البلاد). ولُقب ماتيس بـ(الكلب المجنون) بعد معركة الفلوجة في عام 2004 في العراق، حيث قاد القوات البريطانية والأمريكية ضد المسلحين. وعزز ماتيس ذلك اللقب بتصريحات قوية اخرى ، منها قوله في عام 2005 في حلقة نقاش بشأن حركة طالبان أن(من الممتع إطلاق النار على الناس). اما كيلي فكان قائدا للمنطقة العسكرية الجنوبية قبل أن يتقاعد في شباط الماضي، وقاد القوات متعددة الجنسية في العراق من 2008 إلى2009 .

وسيقود كيلي الوزارة المسؤولة عن ملف الهجرة، وهو أكثر الملفات التي أثارت جدلاً خلال حملة ترامب.