– January 21, 2017

الرئيس اللبناني يتلقى دعوة من معصوم لزيارة بغداد ويعد بتلبيتها

بيروت – وجدان شبارو

بحث وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مع الرئيس اللبناني ميشال عون القضايا المشتركة وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ، مسلما اياه دعوة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لزيارة بغداد . وقال بيان امس ان (الجعفري بحث مع عون في بيروت القضايا المشتركة وتعزيز العلاقات بما يخدم مصالح البلدين)، وقال الجعفري ان (هناك تفهما من الجانب اللبناني لحقيقة الموقف العراقي من جميع المكونات بما فيهم المسيحيين وما يتعرضون له من هجمة ارهابية)، واضاف إن (المسرح العراقي يشهد تعاطياً متنوعاً بين المسيحيين والمسلمين وكذلك الإيزيدية والديانات كافة)، وسلم الجعفري (دعوة رسمية الى عون من معصوم لزيارة بغداد). وفي اعقاب ذلك اعلن الجعفري عن قبول عون دعوة معصوم ووعد بتلبيتها. وكان الجعفري قد بحث مع وزيري الداخلية والدفاع الصربيان سبل التعاون الامني والاستخباراتي بين البلدين.وقال بيان ان (الجعفري بحث مع وزير الدفاع الصربي زوران جورجوفيج ووزير الداخلية نيبوشا ستيفانوفيج في بلغراد مسار العلاقات بين البلدين وسبل التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين بشأن حركة الإرهابيين)، مشيرا الى ان (اللقاء استعرض الجهود التي يبذلها العراق في الحرب ضد داعش ورؤية الحكومة لمرحلة ما بعد التحرير)، من جانبه أكـد جورجوفيج (استمرار بلاده بتقديم الدعم للعراق والسعي لمساندة العراق في مكافحة داعش وكذلك المساهمة في تطوير التصنيع العسكريِ والدراسات العسكرية والطبِ العسكري)، مشيرا الى ان (صربيا صديق مخلِص للعراق وانهم على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية). فيما التقى القائم بالأعمال العراقي المؤقت لدى المملكة المغربية اسامة مهدي غانم رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي لبحث سبل دعم العراق في حربه ضد الإرهاب.

وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ومناقشة القضــــايا ذات الاهتمام المشترك).