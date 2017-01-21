– January 21, 2017

الديلي ميل تكشف عن تقرير للمخابرات الأمريكية: واشنطن حثت صدام على مواجهة الأسد الأب لحماية مصالحها

لندن – الزمان

كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية النقاب عن تقرير سري لوكالة المخابرات الامريكية يفيد بأن واشنطن هي من حثت صدام حسين على مهاجمة سوريا من اجل حماية المصالح الامريكية وأنابيب النفط في المتوسط والخليج.ونقلت الصحيفة عن المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية غراهام فولر قوله في تقرير استخباراتي سري يعود لعام 1983 أن (الولايات المتحدة سعت بشدة لإقناع صدام بمهاجمة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، بسبب إغلاقه خط الأنابيب العراقية، خشية منها على مصالحها في لبنان ومنطقة الخليج وحماية لأنابيب النفط هناك، في الوقت الذي كان فيه صدام يقاتل من أجل حياته في حربه مع إيران)، مضيفاً إن (إغلاق سوريا لخط الأنابيب العراقية كان بمثابة ناقوس الخطر على المصالح الأمريكية في لبنان ومنطقة الخليج. وبسبب قلق واشنطن، فقد سعت إدارتها للضغط على الأسد من خلال ثلاث دول محاذية لسوريا، هي العراق وتركيا وإسرائيل، ونتيجة لهذا الضغط وفي مواجهة 3 جبهات ربما يضطر الأسد إلى التخلي عن فكرة إغلاق خط الأنابيب).وبحسب فولر فأن (واشنطن كانت تأمل في أقناع العراق بالتعاون معها، إذ أن إغلاق الأنابيب من شأنه أن يتسبب بضائقة مالية وبالضرر للعديد من الدول وممكن أن يؤدي إلى نشوء حرب في الخليج).ولفت التقرير في حينه إلى أن (العراق ربما لن يوافق بسهولة على الطلب نظرا إلى خوضه حربًا مع إيران، في الوقت الذي كانت تخوض سوريا حربًا في لبنان، ما قد يوسع دائرة الصراع أكثر)، موضحاً أن (المطالبة بإعادة فتح خط الأنابيب، كانت ستحظى بدعم معظم الدول العربية للعراق باستثناء ليبيا). واوصى التقرير بأنه (إذا أرادت الولايات المتحدة أن تكبح جماح سوريا فإنه يجب عليها فعل ذلك عن طريق استعراض عضلاتها وتسليط الضوء على توجيه ضربة قوية لهيبة وسيادة سوريا). أما ورقة الضغط الثانية وهي الإسرائيلية، فقال التقرير بشأنها أن(تل أبيب كانت سترحب بأية فرصة من شأنها كسر شوكة الأسد من خلال رفع حدة التوتر بين لبنان سوريا من دون الذهاب فعلا إلى الحرب)، مشيرا إلى أن (الأسد كان أكبر مشاكل إسرائيل وليس العراق).ولفت التقرير إلى أن (الضغط التركي على الأسد تمثل عبر غضب أنقرة من الدعم السوري للأرمن، ولأكراد العراق الذين يديرون عملياتهم من شمال سوريا، وغالبا ما رأت تركيا أن هناك ضرورة لشن عمليات عسكرية أحادية الجانب ضد معسكرات من تسميهم تركيا بالإرهابيين في شمال سوريا).ورأى فولر إن (استخدام واشنطن هذه الدول الثلاث ضروري لإحداث أي تغيير، وإجبار الأسد على التراجع)، مشيراً إلى أن (العراق كان الأكثر تحديا للخطة، ومن أجل تنفيذ ذلك وجب على واشنطن إعادة توجيه السياسة الأمريكية تجاه العراق بأن تشمل مشاركة نشطة أكثر للولايات المتحدة في العراق وتوريد مواد ذات تقنية عالية في إطار جهود التحديث، فضلا عن أن واشنطن قد تضطر إلى تقديم المزيد من الدعم للعراق في الحرب ضد إيران). من جهة اخرى، افادت معلومات تداولتها وسائل اعلام تركية بأن منفذ هجوم النادي الليلي في إسطنبول عبد القادر ماشاريبوف أبلغ الشرطة بأن ثلاثة من عناصر داعش أخذوا منه ابنه في وقت سابق حتى لا يشكل عقبة في عملية فراره في الوقت الذي كانت السلطات تبحث عنه في إسطنبول.وأوضح ماشاريبوف(عندما كنت في سيليفري – إحدى مناطق إسطنبول – جاءني ثلاثة من عناصر التنظيم، وقالوا لي إن الجميع يتعقبك في كل مكان، والطفل سيصبح عقبة، سنأخذه، ومن ثم سنعيده لك عندما تغادر إسطنبول).وتبعا للتقارير، فإن ماشاريبوف، وخلال التحقيقات غير الرسمية، طالب السلطات التركية بمعلومات عن ابنه، مؤكدا أنه سيبلغهم عن جميع اتصالاته مع داعش في حال العثور عليه.