– January 21, 2017

جعفر: الإنتقادات الشخصية تسيئ للجنة الأولمبية

بغداد – الزمان

وجه رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب جاسم محمد جعفر عتباً الى رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي بسبب بيان صحفي تضمن اساءات شخصية للخبير الرياضي الدكتور باسل عبد المهدي جاء فيه (استغرب النائب جاسم محمد جعفر البياتي ورئيس لجنة الشباب والرياضة الانتقاد اللاذع المشخصن الذي وجه الى قامة الرياضة وفكرها الخلاب الدكتور باسل عبد المهدي من قبل عضو في المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، مؤكدا ان الانتقاد البناء امر كفله الدستور والاعراف والشريعة الاسلامية ولكن ان يتحول الانتقاد الى المساس بالشخص وحياته الشخصية وعائلة السيد عبد المهدي هذه القامة العشائرية وصاحب السمعة والنفوذ في مساحة العراق امر يسيئ للأعراف وترفضها لجنة الشباب والرياضة وتعدها اُسلوباً غير حضاري ومنبوذاً. وطالب النائب في بيان بثه مكتبه، من صاحب المقال تقديم الاعتذار للدكتور وعائلته الكريمة بما تعرض في المقال من مساس لشخص عبدالمهدي وعائلته، كما استغرب السيد النائب كيف يتم نشر هذا المقال في جريدة اللجنة الاولمبية الوطنية دون رقيب وهذا عتاب يوجه الى رئيس اللجنة وكل اعضاء المكتب التنفيذي وهيئتها العامة لانه يسيئ لهم قبل الاخرين).