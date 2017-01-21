– January 21, 2017

3 مباريات اليوم في الجولة الأخيرة للممتاز

الطلاب في إختبار الكهرباء والزوراء مع زاخو والنجف يستقبل فريق الحسين

الناصرية – باسم الركابي

تجري اليوم الاحد ثلاث مباريات في الجولة الاخيرة من مسابقة الدوري عندما يستقبل الطلاب في الموقع الخامس 30 نقطة الكهرباء رابع عشر 17 نقطة ويتطلع الطلاب العودة الى سكة الانتصارات من خلال مردود اللاعبين لتحقيق الفوز ومحو اثار خسارة الميناء والبقاء على اماله في اشغال احد مواقع المنافسة المرهونة بنتيجة اليوم التي تظهر قدرة الطلاب على الحسم لاهمية ذلك على واقعه في المنافسة ولانه يشعر احد الفرق المنافسة على الصدارة ومؤكد سياخذ الامور على محمل الجد في وقت يعمل الكهرباء على تحقيق الفوز لتعديل موقعه في السلم بعد التطور الذي ظهر على الفريق في الفترة الاخيرة ولان التقدم على الطلاب سيكون بحجم لقب الدوري ومؤكد ان عطية اتخذ الحذر والحيطة في اهم ا الاختبارات وتظهر قدرة النجف في الموقع التاسع 24 نقطة كبيرة في اسقاط فريق الحسين والخروج بكامل العلامات في ظل الفوارق الفنية والموقف وظروف اللعب التي تعطي الارجحية لاصحاب الارض ويستقبل الزوراء الوصيف صاحب الموقع ما قبل الاخير زاخو وكل الدلائل تشير الى تفوق الزوراء في الكثير من التفاصيل وهو اليوم في اقضل ايامه ولايريد التفريط بالفرصة المتاحة امام زاخو المنهار ويعيش اسوء حالاته ويخشى جمهور الزوراء من حضور المفاجأة مع كل شيء يقف الى جانب فريقهم الذي يجد من المهمة تحصيل حاصل ومن اجل تعزيز اماله في العودة للصدارة وكان فريق الجوية قد عاد لسكة الانتصارات بين جمهوره فقد اكتسح الحدود بخمسة اهداف مقابل هدفين امس الاول سحيلها حمادي احمد وامجد راضي الثاني والخامس من ركلة جزاء وعماد محسن وسامال سعيد في د5و34و46و68و75 من وقت اللعب الذي شهد تسجيل الحدود لهدفي اسو ومصطفى محمد ليرفع الجوية رصيده الى 28 نقطة فيما تجمد رصيد الحدود 20 نقطة حادي عشر الترتيب في وقت نجح كربلاء في الفوز على الكرخ بهدف ليرفع رصيده الى 20 فيما تجمد رصيد الكرخ تسع نقاط ثامن عشر الموقف.

الجولة قبل الاخيرة

واعود لمباريات الجولة قبل الاخيرة من المسابقة التي حافظ فيها النفط على الصدارة بعد العودة بها من ملعب نفط الجنوب بهدف ايمن حسين في خطوة مهمة بعدما رفع رصيده الى 33 نقطة امام تطلعات المرور بها مع نهاية المرحلة الاولى عندما يضيف الامانة وبعدها يخوض مباراتين مؤجلتين الأولى الجمعة المقبلة مع الشرطة ثم مع فريق الحسين في الرابع من شباط المقبل ويسعى الى مواصلة تحقيق النتائج التي قد تؤمن له المرور بالصدارة في صراع قوي وشديد من اكثر من فريق حيث نفط الوسط امام خمس مباريات مؤجلة وكذلك الجوية اذا ما استغل مبارياته المؤجلة في عرقة تقدم النفط والاهم هنا ان يظهر فريقان من خارج الجماهيرية سيطرتيهما على افضل المواقع حيث النفط الذي قلب كل التوقعات وحافظ على نهج النتائج والسير بها كما يريد وتبخير احلام المتربصين به ولو لنهاية المرحلة كجانب معنوي يدعم المهمة في الحصة الثانية امام فريق يقدم نفسه بشكل مغاير عن المواسم الأخيرة من خلال ظروف لعب جيدة حيث وجود اللاعبين المطلوبين منذ الموسم الماضي مع نفس المدرب في حالة مهمة اثرت ايجابا على المشاركة التي تسير بالاتجاه الصحيح ويقدم اللاعبين كل مالديهم والعمل بتفان وتركيز والحافظ على مستوياتهم الفنية ما يجعل من الامور ان تسير كما يخطط لها حسن احمد وان تجري كما يجب كما نجح الفريق في زيادة غلة التهديف ما جعله متصدرا على الطلاب في هذه الميزة التي جعلت من الظهور بشكل متكامل ومنافس قوي امام تطلعات تحقيق لقب الموسم عبر تعاون كل الاطراف التي تقدم الفريق في افضل احواله ويعمل بجهد استثنائي ويلعب بطريقة جيدة عندما حقق الفوز بعشر مباريات والتعادل في ثلاث وخسارتين فيما سجل 26 هدفا كثاني افضل قوة هجومية بعد الزوراء وثاني قوة دفاعية مع الزوراء بعد نفط الوسط والاستمرار على هذه الحالة يحمل اللاعبين مسؤولية الدفاع عن الموقع الحالي لحين انطلاقة المرحلة المقبلة التي تشكل التحدي للفريق كما تظهر اهمية دور المدرب الذي يقدم الامور على افضل مايرام امام مرحلة صعب جدا تتلخص في مواصلة دعم النتائج وتحرص ادارة السلطان على دعم الفريق من كل الجوانب مع ان المهمة لاتظهر سهله امام تطلعات الفرق الملاحقة ومحولاتها في خطف الصدارة بسبب فارق النقطة والنقطتين امام سبعة فرق تطمع في الصدارة و ما يلقي من مخاوف على لاعبي النفط في تقديم ما الديهم من اجل تعزيز الموقف ومن يدري ماذا سيحصل للدوري امام ما يجري من مشاكل لكن علينا ان ننظر للنفط بكل تقدير لانه يمر بأفضل ايامه وافضل الكل في تقديم نفسه كما نراه وهو ما يشعل المنافسة عند القمة التي يتطلع اليها الكبار لكن الدوري محظوظ في ان يترجم النفط العمل بشكل ناجح وواضح بالمقابل.

فشل نفط الجنوب

لاحق الفشل نفط الجنوب ليدفع مدربه عمار عبد الحسين ثمن خسارة النفط لترك المهمة للمدرب السابق للفريق عادل ناصر المطالب بتغير الامور مع ما تبقى للجنوب من مباريات عندما يستقبل السماوة الاسبوع الحالي في فرصة لانطلاقة اخرى في مباراة امام الوضع المتراجع للضيوف وسيلعب اخر مباريات المرحلة الحالية مع الجوية امام تحقيق فرصة البقاء لاكثر بعد تواجده في المواقع الدافئة و تعول ادارة الجنوب على افكار وجهود ناصر وخبرته التدريبية لانقاذ الموسم وتراجع الزوراء عن الصدارة التي تمتع فيها 72 ساعة اثر الفوز على الحدود بهدف لكنه لايبدو بعيدا عنها ويامل ان يستفيد من مواجهة زاخو اليوم في اضافة النقاط كاملة لتعزيز الرصيد وامل العودة لها وينتظر ان يلعب امام الجوية في العاشر من شباط المقبل وقادر على الفوز بعد التطور اذي عكسه في مبارياته الاخيرة التي قادته للصدارة والتواجد في مواقع الصراع على اللقب خصوصا امام زاخو التي تظهر تحصيل حاصل في وقت يسعى عصام حمد الى اعداد الفريق لمهمة الجوية وانهاء المرحلة الاولى كما يخطط لها وهو الذي يتصرف بشكل جيد رفع من مستوى اللاعبين التي عادت اليه بالنتائج في الوقت المطلوب كما عاد البطل للواجهة والتفكير في كيفية حسم الموسم عبر الدفاع عن اللقب ومتوقع ان يظهر الزوراء بوضع اخر بعد انتداب اللاعبين مصطفى كريم وامجد وليد واخرين في عمل مهم لادارة النادي التي تحسب للقب من الان وكذلك للمشاركة الأسيوية المهم ان الفريق يظهر الان في وضع مطمأن امام تطلعات المنافسة اولا عبر الصدارة و مواصلة العطاء لنهاية الدوري في تقديم هدية لجمهوره الكبير بعد البداية الصعبة قبل ان يحدد عصام حمد نقاط الضعف وبدا فعلا في تغيرها والبد في مرحلة اخرى اتسمت باللعب القوي والتركيز والدخول في المواجهات التحقيقية بعد ان دبت الثقة في صفوف الفريق المتوقع ان يظهر اكثر قوة وقدرة في المرحلة الثانية التي مهم ان يتدارك المدرب الامور حفاظا على مشاركة الفريق التي تمر بالطريق الصحيح ولان الامور ستتغير في الحصة الاخرى ولان الفريق مقبل على مشاركة اسيوية نرى ما جرى من اضافة عدد من اللاعبين كان امر مهم لدعم المنافسة والتركيز على اللقب المحلي والاسيوي ولانه الزوراء لابد ان يتجاوز قلق الامور على اللقبين ويامل ان يصل اليهما ولابد من التذكير هنا كان الزوراء اكثر الغانمين في الجولة المذكورة بعد الفوز على الحدود والارتقاء للصدارة وعبر عن قدرات عناصره التي لايمكن ان تتخلي عنها اليوم. وعوض الجوية تعادلاته الثلاث تواليا بعد العودة من السماوة والعمارة بتعادلين مخيبين والثالث مع الكرخ بعد الفوز الكبير على الحدود ليبقى في مكانه السابع امام غضب جمهوره الذي صدم بتلك النتائج التي خسر منها ست نقاط قبل ان تحبط معنويات اللاعبين في ان يتاخر الفريق بعد ان فرط بثلاث مباريات تواليا وسبع في الدوري كادت ان تمنحه التقدم كثيرا لو استغلها كما يجب حيث مواقع المنافسة على الصدارة ويامل جمهوره ان يتدارك اللاعبين الكبوة الثلاثية ويتجه الى المباريات القادمة بقوة وستكون مهمة وتحدد مصيره في الصراع وان يشدد على اهمية المباريات الخمس المقبلة وان لايفرط بالنقطة امام مباريات قوية مضغوطة لتقارب مواعيدها خلال الفترة التي حددها الاتحاد عندما يضيف الجمعة المقبلة .زاخو ويلاعب في الرابع من شباط الكهرباء وفي العاشر الزوراء وفي الخامس عشر الطلاب كما سيلاعب نفط الجنوب ثم نفط الوسط وجميعها ستجري في ملعبه وبين جمهوره وفرصة ان يخرج من هذه الزحمة وقوة المباريات والحديث عنها بين الانصار الذين ياملون ان يتمكن عبورها امام تحقيق التحول في الموقع الذي لازال خارج قناعاتهم في ان تتغير وجهة الفريق في هذه الفترة من خلال مجموعة الاسماء المطالبة في تقديم الاداء وصنع الفارق حيث فهد طالب وحمادي احمد وعماد محسن وهمام طارق وبشار رسن وسامان سعيد وغيرهم ويبقى رهان الفريق على المباريات المجلة التي تشكل في نفس الوقت التحدي للفريق المتجه الاستفادة من نقاطها كونها من تقرر مصيرها في المنافسة على صدارة للمرحلة الاولى بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 8 والتعادل في 4 وخسارة واحدة امام النجف وسجل 24هدفا وعليه 8 اهداف.

عودة نفط الوسط

وعاد نفط الوسط للموقع الرابع مستفيدا من الفوز على فريق الحسين متجاوزا خسارة الشرطة والانتقال من الموقع السادس الى الرابع على بعد نقطتين من المتصدر وسيلعب الاسبوع الحالي مباراة سهلة عندما يستقبل البحري وكل الدلائل تؤكد قدرته على القوز قبل ان يخوض مبارياته المؤجلة حينما يستهلها مع الامانة ومن ثم مع الجوية وكربلاء والطلاب وهي مباريات صعبة تتطلب من عناصره الفوز امام رغبة المنافسة على الصدارة والعودة لها لاهميتنها على الفريق الذي يامل العودة للصدارة هدف المرحلة الحالية والقادر على تحقيقها اذا ما استمر بنسج النتائج المطلوبة واستعادة توازنه والقيام بالدور المطلوب الذي واصل مبارياته بالكثير من التفوق واستمتع بالصدارة لوقت طويل ويقف امام خطوة وفرصة لخلق اجواء المنافسة كما ظهر في اغلب جولات البطولة وتجاوز خسارة الشرطة بعد الفوز على فريق الحسين من خلال انتداب عدد من اللاعبين لدعم جهود الفريق الذي نجح بسرعة باستعادة توازنه ويستعد لمواجهة البحري بعد اضافة عدد من اللاعبين الذين ساهموا في الفوز المهم الاخير قبل ان يقوم غني شهد بابعاد لاعبين من الفريق بسبب قلة العطاء او اسباب اخرى لكن ما يشغل الفريق هو كيفية الاستفادة من اخر المباريات عندما يواجه الطلاب والجوية وحتى الامانة ولازال يقدم ما عليه عبر اداء عناصره التي تقدم مباريات كبيرة ولانه لم يخسر اي من مباريات الذهاب وهذا جانب مهم يعكس قوته الذي يرتكز على مجموعة اللاعبين ودعمها بوجوه جديدة يقودها غني شهد الذي يستمر في نجاحته المستعد دوما للمواجهات امام مختلف عناوين لانه يمر في افضل ايامه ويمكنه النجاح في الصراع على لقب الدوري عندما حصل عليه في اول مشاركة والتطلع الى اللقب الثاني في ظل الحالة الفنية التي يعيشها الفريق ويبدو انه استفاد من الخسارة الوحيدة لياخذ الامور بجديد ومواصلة طريق الانتصارات والمرور فيها كما يخطط له المدرب الذي غير من الامور بعد انتداب عدد من اللاعبين وابعاد اخرين لحماية الفريق والتقدم به الى ما كان يخطط له منذ بداية الموسم ويسير مع رغبة الفريق في هذه الايام على امل ان يدخل المرحلة الاخرى بذات القوة والاصرار للسيطرة على مباريات المرحلة الثانية وتقديم نغسه على انه الفريق الطامح باللقب ويمكن لشهد تحقيق النجاح ولان كل شيء تحت تصرف المدرب الذي يؤدي المهمة على افضل مايرام منذ البداية قبل التغير في المقدمة بعد تقدم سبعة فرق ما يعكس قوتها على المنافسة كما نريد لكن الوسط تميز عندما انفرد بالصدارة بثقة ولفترة طويلة واستهدف الفرق ورفض الانحناء لاي منها عبر العمل الجاد الذي يقوم به الفريق والمدرب والادارة على السواء.

وابرز مشاكل الدوري مواجهة الفرق للضائقة المالية حيث الميناء الذي يمر في هذه المشكلة التي اتت في غير محلها امام التطور الذي دخل فيه الفريق بعد التقدم للموقع الثالث امام سعادة جمهوره قبل ان ينحني امام الازمة المالية وتعنت وزارة النقل في عدم تقديم احتياجات الفريق من عقود ورواتب ويجب ان يفكر الجميع سوية لتجاوز الازمة التي يبدو تظهر محبطة ما دفع انصار الفريق للتظاهر اما منزل وزير النقل في لحظة زادت من الطين بلة وربما تنسحب على المشاركة في الوقت الغير مناسب وقد تبعد الفريق عن المنافسة والصراع على الصدارة والتطلع اليها امام اخر مباريات المرحلة الاولى عندما يحل ضيفا على الشرطة بعد غد بالمقابل لابد ان يظهر دور الوزير وعدم تجاهل الفريق بهذه الطريقة والميناء الذي يمر في افضل ايامه ويتواجد في احد مواقع الترتيب المهمة ونامل من الوزير ان يتدخل لحل الامور المالية.

وتغير مسار نتائج الطلاب في الجولات الحاسمة فبعد بداية لافتة مهمة تمكن فيها من تحقيق النتائج بسجل نظيف قبل ان يشوه من قبل النجف في الجولة السادسة عشرة عندما سقط في ارضه وبين جمهوره قبل عبور زاخو بصعوبة حينما تقبل ثلاثة اهداف من متذيل ثم عاد من البصرة بالخسارة الثانية ليتراجع للموقع الخامس بنفس الرصيد 30 نقطة عندما كان مشاركا للنفط في الصدارة وخسر ست قاط في غضون ثلاث مباريات تركت اضرارها على الموقف الذي يحتاج لعمل المدرب واللاعبين في تقليص الفجوة عبر مبارياته الثلاث الاخيرة عندما يلعب الاسبوع الحالي مع الكهرباء اما فرصة تحقيق الفوز وهو ما يخطط له في صفوف الفريق كما سيلعب اخر مباراتين مؤجلتين مهمتين يشكلان التنحدي الحقيقي عندما يلاعب نفط الوسط في التاسع من شباط ثم يواجه الجوية في الخامس عشر منه ومهم ان يتغير اداء الدفاع وتحسين الهجوم الذي سجل للان23 هدفا وعليه 12 من 16 مباراة تغلب 8 مباريات وتعادل في 6 وخسر اثنين في اوج الجولات ولم يبقى من وقت امام الفريق فقط ما تسفر عنه بقية نتائج الفرق الست وعثراتها ويدرك جهازه الفني اي خسارة ستاخره العودة للصراع على الصدارة.

تعادل الشرطة

وعاد الشرطة بتعادل بطغم الخسارة من النجف ليتراجع للموقع السادس وسيكون امام مواجهة صعبة عندما يستقبل الميناء الاسبوع الحالي وبغير الفوز تستمر معاناته في المنافسة بعد العودة المشهودة عندما نجح على الامانة واول من يفوز على الوسط وكاد ان يسقط امام النجف لولا تدارك الامور في الوقت الممدد وسيكون امام مباراة صعبة جدا كما تظهر مباراته مع النفط هي الاخرى صعبة لكن ان يتدارك الفريق النتائج في الجولات المقبلة هو الاهم في تعديل الموقف عير المرحلة القادمة بعد تقليص الفجوة ويقف في مواقع المنافسة الحقيقية بعد ان وجد البدلاء المناسبين بعد الاستغناء عن اخرين ويامل جمهوره في ان ينهي المنافسة في اهم نتيجتين والحفاظ على توازنه خاصة في الحصة الثانية التي هي من تقرر مصير الفرق التي تتارجح في اللعب و في تسويغات لامعنى لها والكل يعلم صعوبة المهمة منذ البداية وكيف ستجري الامر قبل ان تقف اليوم في طريق مواصلة اللعب وثمة فرق فشلت في الكثير من التفاصيل ورفع الامانة رصيده الى 25 نقطة من تعادل بطعم الخسارة مع البحري ليبقى في موقعه متراجعا في المستوى بشكل واضح قبل ان يتراجع من مواقع القمة امام موقف محير واسئلة بحاجة الى اجابة لفريق ظهر في بداية مهمة قبل ان يتخلى عن دوره في المنافسة كما يظهر في سلم الموقف وكاد النجف ان يمحو نكسة البصرة لو تعامل بشكل اخر مع ضيفه الششرطة وهو متقدم امام ثوان معدودات للخروج باغلى نتيجة قبل ان يتنازل عن الفوز والحكم يهم في انهاء المباراة التي صدعت من رؤوس الانصار الذين خرجوا بخيبة امام نتيجة استعدوا للاحتفال بعد عودة الفريق لملعبه والتعويل على مباريات الارض وهو المستفيد منها لكن لايمكن التفريط بنتيجة بهذه الطريقة مهما كانت الاعذار وعلينا ان نعترف بان النجف تقدم كثيرا وما يعاب على بعض اداريي الفريق التدخل في تفاصيل لادور لهم فيها كما حصل في البصرة وكان يفترض ان ياخذ الفريق الاعتراض عبر الوسائل الأدارية المتعارف عليها والاهم ان يكون طرفا في دعم المنافسة وعاد نفط ميسان بتعادل مهم من كربلاء رفع رصيده الى 21 نقطة من 17 مبارياة ويقدم نفسه طرف منافس لايمكن التقليل من شانه بعد النتائج المتوازنة ودعم الرصيد ويظهر يشكل فعال ومع خساراتيه امام الزوراء والجوية فالحدود 20 نقطة يقدم ما عليه من خلال لاعبين يقدمون وفق قدراتهم التي ظهرت يشكل مقبول في المباراتين المكورتين ويظهر الكهرباء بحالة افضل من البداية ونظهر بصمة المدرب علي عطية على الفريق 17 نقطة من 16 مباراة وسيكون امام مهمة امام الطلاب يريد ان يزيد فيها معاناتهم وافضل فرق الوسط كربلاء الذي حقق فوزا مهما على الكرخ ليرفع رصيده الى 20 نقطة في الموقع الثاني عشر وتواجه فرق الحسين والبحري والكرخ وزاخو والسماوة شبح الهبوط.