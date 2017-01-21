– January 21, 2017

نجوم تونس يُعلقون على إجتياز عقبة الجزائر

{ تونس – وكالات: أكد لاعبو المنتخب التونسي لكرة القدم بعد فوزهم على منتخب الجزائر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس أمم افريقيا الجابون 2017 بنتيجة 2-1، بأن الروح الانتصارية والإيمان بالقدرات من الأسباب التي قادتهم إلى نتيجة إيجابية، والتي انعشت حظوظ التأهل إلى الدور الثاني. وقال علي معلول نجم المنتخب التونسي بعد المباراة: انتصار مهم حققناه يجعلنا نواصل المشوار بأريحية كبيرة، الفوز جاء على حساب منافس عنيد وله معنا ذكريات كبيرة، لقد أكدنا أن منتخبنا هو الأفضل، وأننا نملك من الامكانيات للتقدم في البطولة. من جانبه قال وهبي الخزري: قدمنا مباراة طيبة أمام السنغال إلا أن الكرة خانتنا، ولكن ضد الجزائر انصفتنا الكرة وحققنا فوزًا ثمينًا فتح أمامنا أبواب الترشح إلى الدور الثاني على مصراعيها. أما أيمن عبد النور فقد أشار إلى أن منتخب تونس قدم أداءً جيدًا أمام الجزائر، قائلا: بداية اللقاء كانت جيدة بالنسبة لنا كما أننا أنهيناه على أحسن وجه فكان انتصارنا عن جدارة كما أننا أثبتنا للجميع أننا نملك امكانيات كبيرة على جميع المستويات البدنية والفنية والتكتيكية. وأضاف: إن شاء الله سنفوز في اللقاء القادم ضد زيمبابوي ونهدي لكل التونسيين ورقة التأهل إلى الدور الثاني.