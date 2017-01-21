– January 21, 2017

الريال يعتزم التخلي عن رونالدو بعد إنتهاء عقده

إنتر ميلان يستهدف خاميس رودريغيز تحسّباً للموسم المقبل

{ مدريد – وكالات: عاد الحديث مجدّداً عن امكانية رحيل اللاعب الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز عن فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني، لكن هذه المرة ليس في مدة الانتقالات الشتوية الحالية بل في المريكاتو الصيفي القادم. وأفادت تقارير صحفية إيطالية، أنّ نادي إنتر ميلان، قد وضع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، على رأس قائمة اللاعبين المستهدفين تحسباً للموسم القادم (2017-2018). وأوضحت صحيفة توتو سبورت، أنّ خاميس رودريغيز يريد، من جهته، أن يلعب بشكل منتظم في الموسم المقبل، قصد المشاركة رفقة منتخب بلده في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا. وقالت ذات الصحيفة الإيطالية: كأس العالم يعد حدثاً لا يريد اللاعب الكولومبي أن يفوته بأي شكل من الأشكال، وبالتالي سيبحث عن فريق يضمن له المشاركة في المباريات. وتابعت: إنتر ميلان سيكون مجبراً على شراء اللاعب بشكل نهائي، وبالتالي سيكلف خاميس رودريغيز البالغ من العمر 25 عاماً خزائن الأفاعي من 60 إلى 70 مليون يورو. وعلى الرغم من عدم اعتماد المدرب زين الدين زيدان على خاميس رودريغيز ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد، إلّا أنّ متوسط الميدان الكولومبي شارك في الموسم الجاري في 18 مباراة مع النادي الملكي في مختلف المسابقات المحلية والدولية، سجل خلالها 4 أهداف و قدم 10 تمريرات حاسمة. من جهة اخرى كشفت تقارير صحفية إسبانية أن العقد الذي يربط بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه الحالي ريال مدريد الإسباني، سيكون الأخير له مع النادي الملكي. وذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يعتزم التخلي عن كريستيانو رونالدو في صيف موسم 2018-2019 . وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن فلورنتينو بيريز، يخطط لبناء مشروع كبير لمستقبل ريال مدريد بعد انتهاء عقد رونالدو. وأشارت الصحيفة إلى إدارة النادي الملكي ستستمع لكل العروض المقدمة لرونالدو مع بداية من الصيف المقبل، خصوصا في ظل اهتمام الأندية الصينية بالدون، والتي أبرمت صفقات من العيار الثقيل مع لاعبين من القارة العجوز. وتكهنت الصحيفة بأن رونالدو سيقضي موسمين في الدوري الصيني، ثم سينتقل إلى الدوري الأمريكي الذي سينهي مسيرته الكروية فيه. جدير بالذكر أن رونالدو كان قد جدد عقده مع ريال مدريد في شهر نوفمبر الماضي بعقد طويل الأمد يربطه بالنادي حتى موسم 2021 .