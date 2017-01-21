– January 21, 2017

نائبة : رؤساء الهيئات يتدخلون بعمل وزارة الهجرة

نازحو الفلوجة يعودون إلى آخر أحياء المدينة

بغداد – الزمان

اعلنت قائممقامية الفلوجة عن بدء عودة أهالي حي الشهداء لمنازلهم وهو آخر حي يشهد عودة النازحين اليه، فيما أفاد مجلس محافظة ديالى بالموافقة على عودة متفرقة لنازحي شمال المقدادية بالكامل.وقال قائممقام الفلوجة عيسى العيساوي في تصريح إن(أهالي منطقة الشهداء بدأوا صباح امس السبت بالعودة لمنازلهم بعد اكمال تطهيرها من المخلفات الحربية )، مضيفاً أن(إدارة قضاء الفلوجة والأجهزة الأمنية كانا باستقبال الاسر من اجل اعادتهم الى مناطقهم). وفي ديالى، قال عضو مجلس المحافظة حقي الجبوري في تصريح إن (اللجنة العليا المشرفة على ملف نازحي ديالى وافقت بشكل رسمي على عودة شاملة وكاملة للمتفرقة من الأسر النازحة التي تمت الموافقة على عودتها منذ أشهر لكنها لم تعد إلى منازلها ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية لأسباب خاصة بها)، موضحاً أن (اللجنة حددت اليوم الأحد موعداً لعودة هذه الأسر بالتنسيق مع القيادات الأمنية)، لافتاً الى أن (عودة المتفرقة خطوة مهمة من أجل إنهاء معاناة عشرات الأسر). الى ذلك، انتقدت النائبة عالية نصيف قيام بعض رؤساء الهيئات بأمور لاعلاقة لها بعمل هيئاتهم مثل تدخلهم بعمل وزارة الهجرة واستقبال السفراء والبعثات الدبلوماسية متجاهلين وزارة الخارجية .وقالت في بيان ان(هناك مشكلة تتمثل في عدم فهم بعض رؤساء الهيئات لعملهم، فإننا نراهم يلتقون بالسفراء والبعثات الدبلوماسية من دون الرجوع للتعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء متجاهلين وزارة الخارجية ووزيرها)، مضيفة(اننا لا نعرف ما الذي يدور وراء الكواليس من اتفاقات مشبوهة)، على حد قولها. وتابعت ان(البعض منهم يتدخل في عمل وزارة الهجرة والمهجرين أيضاً وخاصة في إعانة النازحين والمهجرين من دون الرجوع الى الوزارة صاحبة الاختصاص مما يثير الريبة والشك وشبهات الفساد)، مؤكدة (ضرورة التزام رؤساء الهيئات والمسؤولين فيها بالضوابط والتعليمات وعدم خلق صلاحيات لأنفسهم لايمتلكونها على أرض الواقع).