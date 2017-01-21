– January 21, 2017

مطالبة بوضع إستراتيجيات لمواجهة التطرف والبحث عن حلول حقيقية

مؤتمر الوحدة الإسلامية يدعو إلى حشد فكري ونبذ الفرقة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعا مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقد في بغداد امس الى حشد فكري لمواجهة الفكر المتطرف ، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجيات لمواجهة المد المتطرف.وحذر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم خلال كلمة القاها في المؤتمر الذي عقد برعاية حركة الجهاد والبناء من (استغلال الدين وقداسة الطائفة سياسياً).وقال في سياق كلمته ان (بعض من يتحدث بأقسى عبارات الطائفية هو ابعد ما يكون عن التدين، والبعض يوظف قداسة الطائفة ، وهناك استغلال سياسي بشع للدين وقداسة الطائفة وهذا ما يجب ان نحذر منه)، مضيفاً ان(البعض الآخر ينكر تعدد الطوائف ويلوم هذه الظاهرة ويدعو إلى توحيد القراءة الدينية بين الجميع بداعي ان التعدد يوجد الفرقة والانقسام والحال ان كل الطوائف التي نعيشها فيها أبعاد ايجابية وسلبية).واكد الحكيم اهمية (التسوية والتقارب بين العراقيين مجتمعيا وسياسيا وخدميا وتنمويا في كل المجالات)، داعياً الى تحقيق الوحدة ، مشيراً الى أن (القران الكريم اهتم كثيرا في هذه الوحدة، وجعل لها أسسًا مهمة أهمها حقيقة التوحيد الذي يوحد الكلمة ). بدوره، دعا رئيس حركة الجهاد والبناء حسن الساري الى تأسيس حشد فكري ووضع استراتيجيات لمواجهة المد المتطرف.وقال في كلمته (اننا اليوم في هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار – وحدتنا انتصارنا – نؤكد على الوحدة الإسلامية ونجعلها قولًا وفعلًا، ونرسخ مبادئ التعايش السلمي ونشيع مبادئ المحبة بيننا). ودعا الى(تأسيس حشد فكري يتكون من مثقفين وعلماء)، مضيفاً ان(الجميع مدعوون لوضع استراتيجيات لمواجهة المد المتطرف الذي اتسعت رقعته في بلادنا، وعلى المؤسسات التعليمية ووزارة التعليم وضع خطوات لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة). واعرب الساري عن امله في ان يفضي المؤتمر الى(مخرجات تسهم بجد في تعزيز عرى الوحدة الإسلامية امام الموجة العاتية من التكفير والتمزيق)، مشدداً على (ضرورة رص الصفوف والابتعاد عن النعرات الطائفية لتحقيق وحدة العراق).من جهته، اشاد رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا بنجاح تجربة الحشد الشعبي.وقال في كلمته ان(هناك فرصتين واحدة نجحنا بها وننتظر إن ننجح في الثانية، الأولى هي تجربة الحشد الشعبي ودعم القوات الأمنية والمسلحة فاليوم الموصل تتحرر والجانب الايسر تحرر بسواعد كل ابناء العراق)، مضيفاً ان(الفرصة الثانية فرصة التسوية ،إذ ان موضوع التسوية هو موضوع خلاص). ومضى قائلاً ان (التسوية هي الخلاص بعد تحرير الموصل، ونحن في جماعة العلماء نتبنى موقفا من داخل التسوية هو ان الطبقة الأولى من علماء أهل السنة هاجرت من البلد ودورنا ان تعود هذه المراجع ويعود العلماء وهو نجاح للعراق كله)، مضيفاً ان(نجاح العراق هو عندما تأتي الطبقة الأولى وهذا لا يعني تهميش لأية مجموعة). وشدد مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية على حاجة العراق الى الوحدة، وقال محمد سعيد النعماني في كلمة القاها نيابة عن المجمع ان(الوحدة حاجة عقلية ومنطقية، ولا وجود للامم والشعوب في ظل التفرقة وانما الجميع يحتاجون الى الوحدة). ولفت ممثل الوقف السني خضر الزيدي الى قطع الحملة الاسلامية لمناهضة الغلو والتطرف شوطا كبيرا في توضيح هذا الفكر.وقال في كلمة القاها نيابة عن رئيس الوقف السني خلال المؤتمر ان(الحملة الاسلامية لمناهضة الغلو والتطرف والارهاب وتطوير المناهج وتعديلها قطعت شوطا كبيرا في تبيان وتوضيح هذا الفكر المتطرف الذي طرأ على امة العراق وامة المذاهب والمدارس الكلامية والاقرائية).

نصر مؤزر

مشددًا على (ضرورة تكليل جهود الجيش العراقي والحشد الشعبي بالنصر المؤزر على عصابات داعش الارهابية).ودعا رئيس جماعة الرباط المحمدي عبد القادر الالوسي الى ان تكون الوحدة هي مادة المؤتمرات.وقال في كلمته القاها (علينا اليوم ان نضع في مؤتمراتنا مادة للوحدة، لأن الامة في حيرة وخاصة الشباب وهي ترى انموذجا محرفاص ومشوهاً للاسلام يطبق وهم مع الاسف اصبحوا في مفترق طرق بين خيارين بين ان يعترف ان ماتقوم به العصابات الداعشية هو فعلا ديننا وهو مستنبط من احكامنا وفقهنا وبين ان تكون الاحكام التي اعتمدتها داعش انما هي محرفة لديننا او اعتمدت على روايات معارضة لكتاب الله وماكان عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم).

واضاف(اننا اليوم في محنة كبرى فيجب ان تصب جهود المؤتمرات والبحوث الاسلامية على وضع حلول حقيقية وايضاح وبيان لما عليه الاسلام الحقيقي الاول الذي كان عليه رسول الله في مجتمعه المدني في دولة كريمة اسست العدل ونشرت السلام).

مطالبة بوضع إستراتيجيات لمواجهة التطرف والبحث عن حلول حقيقية

مؤتمر الوحدة الإسلامية يدعو إلى حشد فكري ونبذ الفرقة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعا مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقد في بغداد امس الى حشد فكري لمواجهة الفكر المتطرف ، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجيات لمواجهة المد المتطرف.وحذر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم خلال كلمة القاها في المؤتمر الذي عقد برعاية حركة الجهاد والبناء من (استغلال الدين وقداسة الطائفة سياسياً).وقال في سياق كلمته ان (بعض من يتحدث بأقسى عبارات الطائفية هو ابعد ما يكون عن التدين، والبعض يوظف قداسة الطائفة ، وهناك استغلال سياسي بشع للدين وقداسة الطائفة وهذا ما يجب ان نحذر منه)، مضيفاً ان(البعض الآخر ينكر تعدد الطوائف ويلوم هذه الظاهرة ويدعو إلى توحيد القراءة الدينية بين الجميع بداعي ان التعدد يوجد الفرقة والانقسام والحال ان كل الطوائف التي نعيشها فيها أبعاد ايجابية وسلبية).واكد الحكيم اهمية (التسوية والتقارب بين العراقيين مجتمعيا وسياسيا وخدميا وتنمويا في كل المجالات)، داعياً الى تحقيق الوحدة ، مشيراً الى أن (القران الكريم اهتم كثيرا في هذه الوحدة، وجعل لها أسسًا مهمة أهمها حقيقة التوحيد الذي يوحد الكلمة ). بدوره، دعا رئيس حركة الجهاد والبناء حسن الساري الى تأسيس حشد فكري ووضع استراتيجيات لمواجهة المد المتطرف.وقال في كلمته (اننا اليوم في هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار – وحدتنا انتصارنا – نؤكد على الوحدة الإسلامية ونجعلها قولًا وفعلًا، ونرسخ مبادئ التعايش السلمي ونشيع مبادئ المحبة بيننا). ودعا الى(تأسيس حشد فكري يتكون من مثقفين وعلماء)، مضيفاً ان(الجميع مدعوون لوضع استراتيجيات لمواجهة المد المتطرف الذي اتسعت رقعته في بلادنا، وعلى المؤسسات التعليمية ووزارة التعليم وضع خطوات لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة). واعرب الساري عن امله في ان يفضي المؤتمر الى(مخرجات تسهم بجد في تعزيز عرى الوحدة الإسلامية امام الموجة العاتية من التكفير والتمزيق)، مشدداً على (ضرورة رص الصفوف والابتعاد عن النعرات الطائفية لتحقيق وحدة العراق).من جهته، اشاد رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا بنجاح تجربة الحشد الشعبي.وقال في كلمته ان(هناك فرصتين واحدة نجحنا بها وننتظر إن ننجح في الثانية، الأولى هي تجربة الحشد الشعبي ودعم القوات الأمنية والمسلحة فاليوم الموصل تتحرر والجانب الايسر تحرر بسواعد كل ابناء العراق)، مضيفاً ان(الفرصة الثانية فرصة التسوية ،إذ ان موضوع التسوية هو موضوع خلاص). ومضى قائلاً ان (التسوية هي الخلاص بعد تحرير الموصل، ونحن في جماعة العلماء نتبنى موقفا من داخل التسوية هو ان الطبقة الأولى من علماء أهل السنة هاجرت من البلد ودورنا ان تعود هذه المراجع ويعود العلماء وهو نجاح للعراق كله)، مضيفاً ان(نجاح العراق هو عندما تأتي الطبقة الأولى وهذا لا يعني تهميش لأية مجموعة). وشدد مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية على حاجة العراق الى الوحدة، وقال محمد سعيد النعماني في كلمة القاها نيابة عن المجمع ان(الوحدة حاجة عقلية ومنطقية، ولا وجود للامم والشعوب في ظل التفرقة وانما الجميع يحتاجون الى الوحدة). ولفت ممثل الوقف السني خضر الزيدي الى قطع الحملة الاسلامية لمناهضة الغلو والتطرف شوطا كبيرا في توضيح هذا الفكر.وقال في كلمة القاها نيابة عن رئيس الوقف السني خلال المؤتمر ان(الحملة الاسلامية لمناهضة الغلو والتطرف والارهاب وتطوير المناهج وتعديلها قطعت شوطا كبيرا في تبيان وتوضيح هذا الفكر المتطرف الذي طرأ على امة العراق وامة المذاهب والمدارس الكلامية والاقرائية).

نصر مؤزر

مشددًا على (ضرورة تكليل جهود الجيش العراقي والحشد الشعبي بالنصر المؤزر على عصابات داعش الارهابية).ودعا رئيس جماعة الرباط المحمدي عبد القادر الالوسي الى ان تكون الوحدة هي مادة المؤتمرات.وقال في كلمته القاها (علينا اليوم ان نضع في مؤتمراتنا مادة للوحدة، لأن الامة في حيرة وخاصة الشباب وهي ترى انموذجا محرفاص ومشوهاً للاسلام يطبق وهم مع الاسف اصبحوا في مفترق طرق بين خيارين بين ان يعترف ان ماتقوم به العصابات الداعشية هو فعلا ديننا وهو مستنبط من احكامنا وفقهنا وبين ان تكون الاحكام التي اعتمدتها داعش انما هي محرفة لديننا او اعتمدت على روايات معارضة لكتاب الله وماكان عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم).

واضاف(اننا اليوم في محنة كبرى فيجب ان تصب جهود المؤتمرات والبحوث الاسلامية على وضع حلول حقيقية وايضاح وبيان لما عليه الاسلام الحقيقي الاول الذي كان عليه رسول الله في مجتمعه المدني في دولة كريمة اسست العدل ونشرت السلام).