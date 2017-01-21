– January 21, 2017

التنمية البشرية المستدامة – منى حيدر الطائي

يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية البشرية لعام 1990، التنمية البشرية بأنها: ” عملية تهدف إلى زيادة الخيارات المتا حة أمام الناس ، ومن حيث المبدأ فأن هذه

الخيارات بلا حدود وتتغير بمرور الوقت ، أما من حيث التطبيق ، فقد اتضح أنه على جميع مستويات التنمية ، تتركز الخيارات الأساسية في ثلاثة ، هي أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل، وأن يكتسبوا المعرفة، وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة ، وما لم تكن هذه الخيارات الأساسية مكفولة فأن الكثير من الفرص الأخرى سيظل بعيد المنال “. وجدير بالذكر أن التنمية البشرية لا تنتهي عند هذا الحد ، فهناك خيارات إضافية يهتم بها الكثير من الناس، وهي تمتد من الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى فرص الخلق والإبداع واستمتاع الاشخاص بالاحترام الذاتي ، وضمان حقوق الإنسان . فالتنمية تعني تنمية الإنسان الذي هو رأس المال الحقيقي هدفاً وغاية نهائية مطلقة ، من خلال توفير وإشباع جميع حاجاته المادية و غير المادية وتوفير الظروف والأجواء المجتمعية التي تحقق له قدرا من الا ستمتاع بحقوقه كإنسان ، والتنمية البشرية هي أحد جوانب التنمية الواسعة وهي مفهوم بدأ وتطور من عقد إلى آخر، والواقع إن استخدام مفهوم التنمية قد تطور منذ الخمسينات ، فانتقل من التركيز على التنمية الاقتصادية خلال الخمسينات والستينات، إلى التركيز على الجانب الاجتماعي خلال (السبعينات وا لثمانينات)، إضافة إلى الدور الذي لعبه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منذ إصدار تقريره الأول عام 1990وما تلاه من تقارير إلى يومنا هذا، بعد أن كانت قضايا النمو الاقتصادي مقتصرة على شكل رأس المال واستثماراته ، وبعد أن كان الاهتمام مركزاً على الإنسان كمورد اقتصادي فقط ينتظر منه زيادة الإنتاج وتطويره ، ومن ذلك اتسع الحديث عن تحسين الأحوال الصحية لقوة العمل حتى تكون قادر ة على الإنتاج ، حيث كثيراً ما يلاحظ أ ن الحديث عن الموارد البشرية إنما يعد مرادفًا للحديث عن ا لقوى العاملة ومقتصراً عليه فقط، وهو ناجم عن تلك النظرة الاقتصادية للإنسا ن من حيث كونه قوة منتجة اقتصادية فقط ، دون النظر إلى ما يحتاجه الإنسان كونه كيانًا لا ينبغي أن يعامل على أنَّه آلة فقط ، وإنما مراعا ة كونه إنسانًا له حقوق يجب أن تلبى للوصول إلى تطوير الشخصية الإنسانية والحفاظ على كرامتها. لذلك فأن التنمية الإنسانية تتبلور عبر جانبين ( الجانب الأول: تطوير الإمكانيات الشخصية على الأصعدة الغذائية والتعليمية والصحية. الجانب الثاني: دعم قدرات الإنسان الثقافية بما يسهم في تحقيق استقلال الإنسان ورفاهيته.

تنمية بشرية

وهكذا يتضح لنا ان التنمية البشرية المستدامة هي (مقاربة متكاملة و متعددة الاختصاصات في التنمية يكون فيها الانسان محور العملية التنموية ؛ و تشجع التنمية البشرية المستدامة حماية فرص الحياة للاجيال الحالية والاجيال القادمة مع احترام النظم الطبيعية التي تعتمد عليها كل حياة. أن المشكلة الأساسية التي تواجه تنمية البشر هي الاتجاه بالتركيز على الشكل دون المضمون باستخدام الإنسان لتحقيق الربح دون تحقيق مكاسب له ، حتى إن الاتجاهات الأخيرة أخذت تؤكد مفهوم التنمية الإنسانية دون البشرية ، على اساس أن تنمية الإنسان تشمل إحراز مكاسب لإنسانية الإنسان من حقوق ورفاه، في حين أن التنمية البشرية قد تشمل الجانب المادي دون التأكيد بشكل كبير على الجانب المعنوي.

وحدد بر نامج الأمم المتحدة الإنمائي والتقارير الخاصة با لتنمية البشرية منذ بداية التسعينات، وفي تقرير عا م 1993عرفها بكونها تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس ، وتنمية الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر، سواء أكان ذلك في التعليم ، أم الصحة، أم المهارات، حتى يمكنهم العمل على نحو منتج وخلاق ، والتنمية من أجل الناس معناها كفا لة توزيع ثمار النمو الاقتصادي الذي يحققونه توزيعاً واسع النطاق وعادلا، أي إعطاء كل امرئ فرصة المشاركة فيها ،فالقضية إذن ليست من يستفيد من النمو فقط ؟ بل قضية نمط النمو بشكل عام وكيف يمكن أن ينتج تغييراً في البيئة الاقتصادية والا جتماعية نحو الأفضل بالنسبة للجميع، حتى بالحد الأدنى من سياسات إعادة توزيع الدخل والثروة.

واليوم صارت الكثير من البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء تدرك أن الاستثمار في الدائرة الاجتماعية عملية مجدية اقتصادياً ومكون أساسي من مكونات التنمية، وقد وضعت نظرية التنمية البشرية المستدامة في البداية على يد الباحثينن ” محبوب الحق ” (باكستاني ) و” أمارتياصن”هندي ،الشكل الأساسي لنـظرية التنمية البشرية.

تطوير مقدرة

يدور حول أن مفهوم تطوير المقدرة البشرية هدف لعملية التنمية البشرية المستدامة ، وبحسب هذه الرؤيا فإن هدف التنمية ليس مجرد زيادة الانتاج ، بل تمكين الناس من توسيع نطاق خياراتهم ليفعلوا المزيد من الأشياء وليعيشوا حياة أطول وأفضل وليتجنبوا الأمراض القابلة للعلاج وليملكوا المفاتيح لمخزون العالم من المعرفة وإلى ما هنالك ويتضح هنا مثلاً أن التعليم والثقافة يحققان فوائد معنوية واجتماعية ، تتجاوز بكثير فوائدهما الإنتاجية ، من احترام الذات إلى القدرة على التواصل مع الآخرين إلى الارتقاء بالذوق الاستهلاكي. ذلك أن التنمية المستدامة ليست مفهومًا لفظيًا مجردًا يقود إليه التأمل المجرد المنعزل عن الواقع ، وإنما هي مؤشرات ومفردات تعبر عن حقيقة مدركة بطرق مختلفة مرتبطة بأهداف ومسارا ت ذات أطُر أيديولوجية. إن الرؤية السوسيولوجية تركز على التصورات التي لحقت بهذا المفهوم، من خلال مجموعة من التساؤ لات حول مفهوم التنمية المستدامة ، وتاريخ بروزها وتجلياتها المختلفة وكيفي ة التعامل معها وماهي فرصتها وآفاقها ، وهل هي دواء ناجع لما تعانيه البلدان النامية من مخاطر وتحديات بعدما أخذت تتدحرج ، وصارت مهددة بكوارث بيئية واجتماعية واقتصادية. فصفة الاستدامة لا تشكل هوية مميزة لما نحن بصدده، إذ لم يقل أحد من قبل أن التنمية الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية الاجتماعية تساوم على قدرة الأجيال القادمة . إذن ما هو المستدام ؟ هل هو مجرد التواصل والمواصلة زمنياً، أم أن في المفهوم أبعادًا أخرى أكثر خطورة؟ وتوضح مراجعة الأدبيات ، أن مفهوم التنمية المستدا مة ظل غامضاً واختلط بمفهوم التحديث ، أو التغريب بحيث استخدمت هذه المفاهيم جميعاً للإ شارة إلى الظاهرة نفسها على الرغم من الاختلافات الجوهرية بينها في العديد من الكتابات ، إلا أن مفهوم التنمية المستدامة وجد أكبر سند له في كتاب مستقبلنا المشترك الصادر عام 1987 جزءًا من التقرير النهائي للجنة العالمية للبيئة والتنمية. فكان صدور هذا الكتاب بمثابة الولادة الحقيقية لمفهوم التنمية المستدامة. إن التنمية المستدامة كما جاء في الكتاب المذكور هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون مساومة على قدرة الأ جيال القادمة في تلبية احتياجاتها هذا الا نموذج من التنمية يستهد ف في ستراتيجيته نشر الانسجام بين الكائنات البشرية والطبيعية، ومن خلال هذا التصور فأن السعي نحو التنمية المستدامة يتطلب مايأتي:

1- نظام سياسي يؤمن المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار.

2- نظام اقتصادي قادر على إحداث فوائض ومعرفة فنية قائمة على أسس الاعتماد الذاتي والاستدامة

3- نظام اجتماعي يقدم الحلول للتوترات الناجمة عن التنمية غير المتناغمة .

4- نظام إنتاجي يحترم واجب الحفاظ على القاعدة البيئية للتنمية .

5- نظام تكنولوجي يبحث باستمرار عن حلول جديدة .

6- نظام دولي يرعى الأنماط المستدامة للتجارة والتمويل .

7- نظام إداري مرن يملك القدرة على التصحيح الذاتي .

كانت هذه التصورات قد أعلنت أول مرة مؤكدة أن التنمية المستدامة قضية أخلاقية وإنسانية بقدرما هي قضية تنموية وبيئية ، وهي قضية مصيرية ومستقبلية بقدر ماهي قضية تتطلب الاهتمام بالحاضرأفراداً ومؤسسات وحكومات .