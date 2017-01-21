– January 21, 2017

الجهاد في الفكر التكفيري – ثامر جواد الخفاجي

الجهاد ( لغة ) في فكرنا الإسلامي على امتداد تأريخه واختلاف تياراته الفكرية كما اتفق عليه علماء الفكر الإسلامي يعني ( استفراغ الوسع وبذل الجهد في مدافعة الأعداء ) . على تعدد في الميادين التي يبذل فيها الإنسان وسعه وجهده وتنوع واختلاف في نوعية هؤلاء الأعداء . فمن الفكر إلى الكسب المادي إلى الميادين المتعددة في القتال .. ومن الأعداء الظاهرين إلى مجاهدة النفس إلى مغالبة وسوسة الشياطين .. كلها ألوان وأنواع من الجهاد .. وكذلك معنى الجهاد شرعا ينصرف إلى ما هو أعم من الحرب والقتال والصراع المسلح ليشمل كل سبل الدعاء إلى الدين الحق . وعندما ينصرف إلى القتال فإنه يختص بقتال من لا ذمة لهم من الكفار .

لكن الجهاد في فكر الجماعات الإرهابية ينحصر في ( القتل والقتال ) فقط من خلال تبنيهم المقولة القائلة ( إن الإسلام إنتشر بالسيف ) وهذا ما يردده مع الأسف بعض المتثاقفين وممن يدعون بالعلمانية والمدنية .

إن الفتاوى التكفيرية التي يطلقها أصحاب الفكر الظلامي وكتبهم التي تتجشأ منها رائحة القتل والموت وسفك الدماء والتي يحسب تطرفها ظلما على الإسلام دين المحبة والسلام ، والتي تدور فكرتها المحورية حول فريضة الجهاد الإسلامي والتي تعد في نظرهم الفريضة الغائبة والتي اوجبوا فيها الجهاد ضد اقربائهم من حكام العصر وهذا ما أعلنه الإرهابي التركي عندما قام باغتيال السفير الروسي ، ولا أدري ماذا حدا مما بدا بعد أن كانوا يعدون الحكام خلفاء الله في الأرض واوردوا عشرات الأحاديث التي نسبت إلى الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم زورا وجوب طاعتهم :اطع اميرك ولو كان فاجرا -اطع اميرك ولو سلب مالك وهتك عرضك وغيرها كثير وها هو شيخهم ابن تيمية يقول : ألف سنة في ظل سلطان جائر ولا يوم بلا سلطان . ثم جاء احفادهم ليتوجوا هذه الأفكار الدموية بحديث نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه لقريش وهو بمكة ( لقد جئتكم بالذبح ) والحديث لا وجود له في أهم واوثق مصادر السنة النبوية بدءا بالصحاح الستة وإنتهاء بطبقات ابن سعد . والسؤال هنا والذي يكذب ادعاءاتهم هل كان هناك حقا ذبح في المرحلة المكية فهاهو أبو موسى الأشعري يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمى لنا نفسه أسماء منها ما حفظناه فقال انا محمد وأحمد ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وكذلك ما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لم ابعث لعانا وإنما بعثت رحمة للعالمين وقبل الا يجدر عرض هذه المأثورات على الآية القرآنية المحكمة التي بها يقول المولى عز وجل لرسوله : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمن أين جاؤوا بأية السيف التي يقولون فيها أنها نسخت كل آيات الصبر والعفو والصفح والأعراض ويتجاهلون أنها نزلت في المشركين وممن لا ذمة لهم من الكفار. ثم إن علاقة المسلمين في المرحلة المكية بالقتال والسيف والجهاد المسلح تكاد تكون ضعيفة وليس هناك تكليف بالقتال في هذه المرحلة التي عاشها المسلمون في مكة ثلاث عشرة سنة والآيات والسور المكية تشهد بذلك ففيها نقرأ قول الله تعالى لرسوله الكريم ( ادفع بالتي هي أحسن ، نحن أعلم بما يصفون) ( ومن أحسن من قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ، وقال أنني من المسلمين ، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها إلا الذين صبرا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) .

كيان متميز

وحتى بالمدينة المنورة بعد الهجرة وقيام الدولة الإسلامية ولحين من الدهر كانت الآيات القرآنية الكريمة تؤكد على الجهاد غير القتالي في الصراع بين المؤمنين والمشركين فلقد أصبح للإسلام كيان متميز وكانت المدينة المنورة له مجالا حيويا ، لينشر الدين الجديد ويدعو له ففي هذا المناخ ورغم انتهاء مرحلة الضعف بالنسبة للمسلمين نجد الله سبحانه وتعالى يوحي إلى رسوله قوله ( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا) وحتى عندما كان اليهود يمارسون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقهم المعروف بالغدر ونقض العهود وخيانة المواثيق كان ينزل من السماء فيقول ( فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فأعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ) . فمن أين أتى هؤلاء الافاكون بكل هذه القسوة لنبي الرحمة ومن أين جاؤوا بكل هذا الفكر الظلامي وهم يريدون الصاقه بالدين الإسلامي دين المحبة والسلام أليس هو الحبيب المصطفى الذي صفح عن قاتل حمزة وآكلة كبده أليس هو من قال لمن آذوه من كفار قريش ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ومن أعطاهم الحق في أن يحملوا الإسلام وزر سوء فعالهم وفكرهم المريض الذي يجانب العقل والمنطق والحكمة وعلى ضوء هذا الذي ذكرناه هناك مؤامرة خفية تدار بأصابع الد أعداء الاسلام لتشويه صورته . لذا نقول ليس كل ما يكتب جديرا بالقراءة وليس كل ما يقال يستحق الإستماع إليه .

وبمقاييس المستوى العلمي وفن الكتابة والتأليف قد لا يرتفع مستوى الكتابة الدرجة التي يستحق فيها التقييم والنقاش ، لكن إذا تعلق الأمر بالبناء الفكري والعقائدي والنفسي لشــــــــبابنا المسلم من هكذا كتابات ، هنا لا بد من وقفة جادة لعلماء الفـــــــــكر الإسلامي لأنها وبصراحة يجب الاعتراف بحقيقة أنها قد تــــــكون المحرك الأول والمرشد لافعال الشاب المسلم الذي ينطلق من روح الشهادة .

من هنا وجب التصدي لكل هذه الأفكار والقضايا والمقولات التي يطرحها أعداء الإسلام ومن يتسترون به زورا ومن اساؤوا لوجهه الإنساني والحضاري بمنطق الإسلام وادبه،

من هذا المنطق منطق الفقه والوعي والتدبر بآيات الله نستطيع ان نعصم عقول شبابنا من كل الأفكار التي تطيح بهم في بؤر الإرهاب والعودة بهم إلى جادة الصواب بمنطق الحوار العلمي والفقهي للنأي بهم من الارتماء في أحضان الفكر التكفيري الإرهابي.