– January 21, 2017

هل من إصلاحات ؟ – احمد مصطفى

هل من اصلاح سؤال يتبادر الى اذهان العراقيين في هذه المرحلة الراهنة خصوصاً بعد العودة الى المربع الاول اي ما قبل التعديل الوزاري واعتصام النواب وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء جلستي مجلس النواب في 17 و 26 من شهر نيسان الماضي جلسة اقالة هيئة رئاسة البرلمان من قبل النواب المعتصمين وجلسة التعديل الوزاري برئاسة الدكتور سليم الجبوري .

هنا اعود بالذاكرة الى بعض المبادرات التي اطلقها العديد من النواب للخروج من عنق الزجاجة وذلك لغرض تلبية مطالب المتظاهرين من الشعب العراقي الذي خرج مطالباً الإصلاح ومن بين تلك المبادرات الجديرة بالذكر والتي تستحق الوقوف عندها بإمعان مبادر ة السيد عبدالكريم عبطان الجبوري التي عرضها خلال جلسة مجلس النواب التي تم فيها تضييف الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2016 والتي تضمنت رؤى السيد النائب عن الوضع السياسي والاقتصادي والمعاشي للمجتمع العراقي الذي يطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين وتغيير الكابينة الوزارية واستبدال الشخصيات غير الكفؤة بأشخاص اخرين تكنوقراط مستقلين وقد جاءت تلك الورقة الاصلاحية بعدة خطوات هامة بعد ادراك الواقع السياسي الهش وخطورة الوضع المالي والاقتصادي للبلد الذي يهدد كيان الدولة واستجابة لمطالب الجماهير بعد حجم الفشل الهائل للحكومات المتعاقبة, فكانت تلك الخطوات منسجمة مع الوضع الراهن ومن اهم ما جاء بالمبادرة الاصلاحية وباختصار شديد.

1- اختيار شخصيات مستقلة ولم يسجل عليها اي مؤشر للفساد او الولاء الى اي حزب سياسي لتولي الناصب الوزارية والدرجات الخاصة والقيادات الامنية ونظراً لذلك ادعو السيد رئيس الوزراء للاستقالة من حزبه وهذا الكلام للسيد النائب المحترم .

2- التعاقد مع شركات عالمية متخصصة بالتحقيق الجنائي المحاسبي لاسترداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج و وضع مواقيت زمنية لحسم ملفات الفساد وتشريع قوانين جديدة لمنع الخروقات في العقود الحكومية .

3- انهاء ملف التعيين بالوكالة وترشيح شخصيات مستقلة ونزيهة وكفؤة لترأس الهيئات المستقلة بالأصالة وتقديم اسماء جميع المرشحين الى مجلس النواب في مدة محددة من اجل المصادقة عليها .

4- تحقيق التوازن في جميع مناصب و مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وفق ما اقره الدستور العراقي .

5- وضع خطة استراتيجية لدعم الاقتصاد العراقي وتشجيع الاستثمار ومراجعة جولات التراخيص النفطية .

6- دعم القطاعين الزراعي والصناعي والقطاع الخاص .

7- تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي واختيار شخصيات اكاديمية كفؤة ومستقلة لأدارته من اجل اعادة الثقة للخريجين والخريجات بمؤسسات الدولة وخلق العدالة في توزيع الدرجات الوظيفية .

8- بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها وفق المادة (9) من الدستور وانهاء المظاهر المسلحة و وضع منظومة امنية متطورة من اجهزة كشف المتفجرات لحماية ارواح المدنيين وممتلكاتهم ومراقبة الاسواق والمقار الحكومية .

9- دعم الصحفيين والاعلاميين وحمايتهم وتفعيل دور السلطة الرابعة في متابعة ومراقبة الاداء الحكومي والامني والخدمي .

10- وضع خطة متكاملة لإعادة النازحين الى مناطقهم المحررة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة .

11- الاسراع في اقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة الشعب العراقي وتساهم في تحقيق التعايش السلمي و وحدة الصف ومنها قانون العفو العام وقانون المحكمة الاتحادية والنفط والغاز وغيرها .

12- وضع استراتيجية فاعلة وقوية في تحقيق المصالحة الوطنية واشراك المنظمات المحلية والبلدية وتشجيع المهجرين والمهاجرين والكفاءات في المهجر على العودة لخدمة بلدهم.

كل تلك الخطوات الإصلاحات المهمة من شأنها النهوض بالواقع المرير للبلد لكن احببت ان اعلق على النقطة (9) وهي دعم الصحفيين والاعلاميين وحمايتهم والتي تعد من النقاط الجوهرية لما يمثله الاعلام من اهمية في مراقبة عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية و رصد نقاط الخلل والفشل وتشخيص الاخطاء في كل مفاصل الدولة من اجل اطلاع الشارع العراقي عليها و وضع الحلول الكفيلة بمعالجتها والاسهام في تقويم عمل تلك المؤسسات مما يعود بالفائدة على المواطن العراقي وتحقيق التقدم والنهوض والرقي في بناء المجتمع وهذا هو دور الصحفيين والاعلاميين في رفد ودعم العملية السياسية و المشاركة في صناعة المستقبل وتطوير المجتمع في العراق .