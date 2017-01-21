– January 21, 2017

شمّاعات وعكاكيز – شامل حمد الله

وضع العراق لا يفيد معه الحديث باناقة، فهي تعجب فقط الذين يريدون عناق السلطة ايا كان في السلطة، فنفس اولئك الذين نقلوا و تقربوا وتحدثوا بأسم رئيس الوزراء السابق، خلعوا الثوب بمجرد مجيء رئيس وزراء جديد، بل ان بعضهم تحول الى شاهد تعرفون صفته ليلعب في الارض الحرام بين اي مسؤولين اثنين.

احيانا لا تحتمل شماعة واحدة كل الملابس التي لا يحتاجها المستعجل في تغيير الثياب، فصاربه الامر الى رمي بعضها لتعليق اخريات، الان ذهبت ملابس ال35 سنة من حجة افاعيل البعث، وحل محلها سحب ملف الاداء ضمن المكون الواحد المتعدد الحزبية، ولم يعد عكاز المظلومية الا كعكاز سليمان نخره الدود فعرفت الشياطين ان سليمان مات.

صارت الحاجة اكثر لعكاز جديد، يفيد في التعاطف الذي يثمر تسهيل امور.. انتقالة العراق من التحالفات الداخلية الكبرى الى الضربات الداخلية الكبرى قضية شعبية قبل ان تكون سياسية و قضية قديمة ليست بجديدة.

الاغلبية العراقية تفهم بعضها جيدا، مجموعة تريد البقاء في السلطة كما ترغب الاناث بالزواج لمجرد ان لا يقال انها غادرها القطار، القطار في بلد و ليس قطارات العراق طبعا، ومجموعة تلعب دور الاهل و الجيران، طمعا بقربى و بعضهم طمعا بعشاء من اللحم.

كل الاشياء ممكنة في العراق، من الممكن ان يتم اعدامك او اختطافك و من الممكن ان تكون ذات يوم رئيسا، لاي شيء قسم في مؤوسسة او ملف في حزب، ولا تهتم للماضي فثمة من يتلاعب بالماضي.

اعرف استاذا جامعيا ينشط منذ السقوط في سقوط جديد، فالاستاذ العينة كان يكتب تقارير لعدي صدام حسين ضد الواقع بكردستان ومع هذا و لاستفادات حزبية منقطعة صدق هو اراد الاخرون تصديقه انه من دعاة الوطن، كذلك الحديث ينسحب من حيث النفس المريضة لاحزاب و شخوص معارضة و اخرى دخلت بعد مولاتها لحزب البعث بنسخته الشعبية العراقية دخلت احزابا عتيدة.

عتادة الاحزاب كانت محترمة

ومتين

ة

لان الضوء مسلط على جانب نفسي يداعب مشاعر الناس التي ملت حديث صدام حسين و بقاءه، ثم لتصبح بعض هذه الاحزاب و شخصياتها مكروهة ككراهية الناس لها اواخر ايام البعث!.

اعتقد ان ترمب ان عمل شيئا للعراق ام لم يعمل، فالعراق ذاهب للتكسر بيد اولاده العاقين له المصرين على شماعات و عكازات ماعادت تنفعهم بشيء.

تفاصيل اليوم العراقي ليست مبشرة بخير ابدا، حتى الشخصيات التي تتحـــــجج بالاحتجاب ليــــست قادرة الا تقدم الصمت مع حرصها ان تكون حريصة على ان تبقى في الصورة، من يرى عكس ذلك و يصدق حبذا يمدنا بمعـــلومات تجعلنا ندرك اننا على خطا.